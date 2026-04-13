Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Iran sẵn sàng đạt thỏa thuận đảm bảo hòa bình khu vực lâu dài

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định nước này sẵn sàng đạt được một thỏa thuận nhằm đảm bảo hòa bình lâu dài trong khu vực.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pezeshkian khẳng định Iran sẵn sàng đạt được một thỏa thuận nhằm đảm bảo hòa bình lâu dài trong khu vực, sau khi cuộc đàm phán Mỹ - Iran tại Islamabad, Pakistan, đổ vỡ.

Iran đã đàm phán với Mỹ một cách thiện chí

Tuy nhiên, ông Pezeshkian nói thêm rằng lợi ích quốc gia của Iran là "lằn ranh đỏ". Ông chỉ trích việc Mỹ sử dụng căn cứ ở các nước vùng Vịnh để tiến hành cuộc tấn công chống lại Iran, đồng thời khẳng định các nước vùng Vịnh là “anh em” và Tehran sẵn sàng hợp tác với họ để đạt được an ninh khu vực “mà không cần đến sự can thiệp của các thế lực bên ngoài”.

iran2.png
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Tasnim.

Trên trang X, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định rằng Tehran đã đàm phán với Washington một cách thiện chí để chấm dứt xung đột.

"Tuy nhiên, khi gần đạt được bản ghi nhớ hợp tác, chúng tôi lại đối mặt với sự thay đổi liên tục về mục tiêu và sự phong tỏa", ông Araghchi nói, ám chỉ Mỹ phá hỏng cuộc đàm phán vừa qua.

“Thiện chí sinh ra thiện chí. Thù hận sinh ra thù hận", vị quan chức ngoại giao hàng đầu của Iran nói thêm.

Đáp lại những bình luận từ quan chức Mỹ cho rằng cuộc đàm phán ở Islamabad đã đổ vỡ vì Iran từ chối cam kết từ bỏ con đường chế tạo vũ khí hạt nhân, một quan chức giấu tên Iran nói: "Điều đó là sai sự thật. Lập trường của Iran rất rõ ràng. Iran không tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng nước này có quyền sử dụng năng lượng hạt nhân cho mục đích hòa bình. Quyền này là không thể phủ nhận và cần được công nhận".

Quan chức này cho biết thêm, Iran sẵn sàng hạn chế các hoạt động hạt nhân của mình như một phần của các biện pháp xây dựng lòng tin, bao gồm cả mức độ làm giàu uranium.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf, người dẫn đầu đoàn đàm phán của Iran, cho biết Tehran đã làm rõ lập trường của mình và đã đến lúc Mỹ "quyết định xem liệu họ có thể giành được lòng tin của chúng tôi hay không".

Ông không đề cập đến những tranh chấp cốt lõi trong một loạt bài đăng trên mạng xã hội, mặc dù các quan chức Iran trước đó cho biết cuộc đàm phán đã đổ vỡ vì 2 hoặc 3 vấn đề then chốt, đổ lỗi cho điều mà họ gọi là sự can thiệp quá mức của Mỹ.

iran.png
Cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Iran Ghalibaf (trái) và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tại Islamabad ngày 11/4/2026. Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Pakistan/AP.

Truyền thông nhà nước Iran trước đó đưa tin rằng những điểm bất đồng chính bao gồm chương trình hạt nhân của Iran và việc vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz.

Anh, Oman kêu gọi tránh leo thang căng thẳng

Thủ tướng Anh Keir Starmer và Quốc vương Haitham bin Tariq của Oman đã có cuộc điện đàm hôm 12/4 sau khi cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran thất bại. Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo cho rằng các bên cần tránh leo thang căng thẳng hơn nữa.

“Thủ tướng Anh Keir Starmer và Quốc vương Oman Haitham bin Tariq đã thảo luận về các cuộc đàm phán hòa bình được tổ chức tại Pakistan vào cuối tuần qua và kêu gọi cả hai bên tìm ra giải pháp. Các nhà lãnh đạo nhất trí rằng việc tiếp tục lệnh ngừng bắn là vô cùng quan trọng và tất cả các bên cần tránh mọi sự leo thang hơn nữa”, người phát ngôn Sophie Clare cho biết trong bản tóm tắt cuộc điện đàm từ London.

anh1.png
Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Anh.

Ông Starmer, người vừa trở về từ Trung Đông sau cuộc gặp với các đồng minh, cho biết các đối tác quốc tế đang tiếp tục nỗ lực để khôi phục tuyến đường giao thông an toàn qua eo biển Hormuz.

Bộ trưởng Ngoại giao Oman Badr Al-Busaidi cho rằng hai quốc gia cần tiếp tục đàm phán. “Tôi kêu gọi Mỹ và Iran gia hạn lệnh ngừng bắn và tiếp tục đàm phán”, Bộ trưởng Ngoại giao Oman viết trong một bài đăng trên mạng xã hội.

"Cả hai bên phải nhượng bộ dù khó khăn, bởi sự nhượng bộ này chẳng là gì so với nỗi đau của thất bại và giao tranh", ông nói thêm.

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới