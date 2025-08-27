Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ẩn số về pháp sư có phép thuật tái sinh của nền văn minh Ai Cập cổ

Kho tri thức

Ẩn số về pháp sư có phép thuật tái sinh của nền văn minh Ai Cập cổ

Trong các câu chuyện cổ Ai Cập, pháp sư Djedi xuất hiện như một nhân vật huyền bí với nhiều phép thuật siêu nhiên.

T.B (tổng hợp)
1. Nhân vật trong truyện kể ở giấy cói Westcar. Djedi được biết đến qua bản giấy cói Westcar, kể lại những câu chuyện kỳ diệu thời vua Khufu (Kheops). Ảnh: Pinterest.
1. Nhân vật trong truyện kể ở giấy cói Westcar. Djedi được biết đến qua bản giấy cói Westcar, kể lại những câu chuyện kỳ diệu thời vua Khufu (Kheops). Ảnh: Pinterest.
2. Khả năng nối lại đầu bị chặt. Djedi nổi tiếng với phép thuật tái sinh, có thể nối lại đầu bị chặt của ngỗng, vịt và bò mộng. Ảnh: egypttoursportal.com.
2. Khả năng nối lại đầu bị chặt. Djedi nổi tiếng với phép thuật tái sinh, có thể nối lại đầu bị chặt của ngỗng, vịt và bò mộng. Ảnh: egypttoursportal.com.
3. Liên quan đến Đại kim tự tháp. Truyền thuyết kể rằng vua Khufu tìm Djedi để hỏi bí mật về căn phòng giấu trong Đại kim tự tháp Giza. Ảnh: Pinterest.
3. Liên quan đến Đại kim tự tháp. Truyền thuyết kể rằng vua Khufu tìm Djedi để hỏi bí mật về căn phòng giấu trong Đại kim tự tháp Giza. Ảnh: Pinterest.
4. Biết về con cháu thần Ra. Djedi tiên đoán sự ra đời của ba người con thần Ra, sau này trở thành các pharaoh triều đại thứ Năm. Ảnh: Pinterest.
4. Biết về con cháu thần Ra. Djedi tiên đoán sự ra đời của ba người con thần Ra, sau này trở thành các pharaoh triều đại thứ Năm. Ảnh: Pinterest.
5. Không chỉ là pháp sư. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng Djedi là nhân vật mang tính biểu tượng, gắn với vai trò tiên tri và quyền lực tôn giáo. Ảnh: egypttoursportal.com.
5. Không chỉ là pháp sư. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng Djedi là nhân vật mang tính biểu tượng, gắn với vai trò tiên tri và quyền lực tôn giáo. Ảnh: egypttoursportal.com.
6. Không bất tử. Trong truyện, Djedi có thể làm phép kỳ lạ nhưng bản thân vẫn là con người phàm tục, không phải thần thánh. Ảnh: Pinterest.
6. Không bất tử. Trong truyện, Djedi có thể làm phép kỳ lạ nhưng bản thân vẫn là con người phàm tục, không phải thần thánh. Ảnh: Pinterest.
7. Trí tuệ siêu việt. Djedi không được ca ngợi vì năng lực siêu nhiên mà vì sự khôn ngoan và kiến thức vượt bậc về huyền học Ai Cập cổ. Ảnh: supersededotcom.wordpress.com.
7. Trí tuệ siêu việt. Djedi không được ca ngợi vì năng lực siêu nhiên mà vì sự khôn ngoan và kiến thức vượt bậc về huyền học Ai Cập cổ. Ảnh: supersededotcom.wordpress.com.
8. Biểu tượng của quyền năng huyền bí. Ngày nay, Djedi thường được nhắc đến như hình ảnh tiêu biểu của pháp thuật và bí ẩn trong văn hóa Ai Cập. Ảnh: marahouseluxor.com.
8. Biểu tượng của quyền năng huyền bí. Ngày nay, Djedi thường được nhắc đến như hình ảnh tiêu biểu của pháp thuật và bí ẩn trong văn hóa Ai Cập. Ảnh: marahouseluxor.com.
Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.
T.B (tổng hợp)
#pháp sư Djedi #phép thuật tái sinh Ai Cập #truyền thuyết Djedi và Đại kim tự tháp #nhân vật huyền bí Ai Cập cổ #pharaoh thời kỳ cổ đại #bí ẩn văn minh Ai Cập

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT