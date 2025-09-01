Hà Nội

Trinh sát Ukraine liều lĩnh vượt biên và cái kết được định trước

Quân sự

Trinh sát Ukraine liều lĩnh vượt biên và cái kết được định trước

Lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ của Ukraine luồn sâu vào lãnh thổ Nga làm nhiệm vụ phá hoại, gây rối…nhưng bị Nga tiêu diệt, toán trưởng bị bắt làm tù binh.

Tiến Minh
Khi quân đội Ukraine (AFU) chịu quá nhiều áp lực trên chiến trường, họ thường chuyển hướng sang lãnh thổ Nga, để "làm điều gì đó", nhằm đánh lạc hướng sự chú ý. Quy mô của loại hình chiến đấu này có thể lớn hoặc nhỏ. Loại nhỏ là chiến dịch đột kích; loại vừa là cuộc tấn công ở quy mô tiểu đoàn hoặc trung đoàn; loại lớn giống như trận Kursk, sau đó phát triển thành chiến dịch.
Trước khi chiến dịch Kursk diễn ra, AFU chủ yếu tiến hành các hoạt động đột phá và xâm nhập vào tỉnh Belgorod của Nga. Quân đội Nga (RFAF) tại đây, đã đẩy lùi hoàn toàn quân Ukraine khỏi lãnh thổ, đồng thời tăng cường phòng thủ biên giới, khiến quân Ukraine khó có thể tiến hành các hoạt động xâm nhập.
Sau đó, trận Kursk diễn ra trên quy mô lớn, RFAF cũng đẩy lùi lực lượng quân Ukraine về Sumy và thiết lập vùng đệm an ninh, nên quân Ukraine không thể vượt biên theo hướng Kursk. Và AFU lại quay về xâm nhập vào tỉnh Bryansk của Nga.
Tỉnh Bryansk của Nga, giáp phía bắc Ukraine, giáp với các tỉnh Chernihiv và Sumy của Ukraine. AFU trước đó đã mở một cuộc đột kích theo hướng này, nhưng ở quy mô nhỏ. Quân đội Nga cũng đã đẩy lùi quân Ukraine xâm nhập tại đây và chiếm đóng ba ngôi làng nhỏ ở tỉnh Chernihiv.
Về mặt lý thuyết, nếu AFU gây rắc rối theo hướng Bryansk Oblast, khả năng thành công có vẻ lớn hơn những nơi khác. Ngoài ra, còn có những khu rừng rộng lớn trên khu vực biên giới giữa Ukraine và tỉnh Bryansk, cũng thuận lợi cho việc che chắn cho lực lượng xâm nhập.
Do đó, luôn có tin đồn rằng, AFU có thể tấn công tỉnh Bryansk, và trong những tháng gần đây, AFU thực sự đã tiến hành xây dựng chiến trường theo hướng này, như xây dựng công sự và đưa một số đơn vị tới đây. Nếu chú ý đến các cuộc tấn công tầm xa gần đây của RFAF, sẽ thấy có khá nhiều kết quả ở đây.
Do đó, có thể nói rằng RFAF vẫn cảnh giác đối quân Ukraine ở khu vực biên giới tỉnh Bryansk, ít nhất là vẫn tốt hơn tình trạng tê liệt và bất cẩn ở Kursk trước kia. Tuy nhiên gần đây, một nhóm nhỏ lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã bị RFAF phát hiện, khi họ đột nhập vào tỉnh Bryansk để thực hiện các hoạt động phá hoại.
Khi toán trinh sát của AFU, đã thâm nhập vào tương đối sâu trong nội địa Nga (quân đội Ukraine tuyên bố đã xâm nhập 40 km vào khu rừng trong 7 ngày) và đang nghỉ ngơi trong một trại tạm thời, thì lực lượng đặc nhiệm Nga bất ngờ hành động.
Do lính gác Ukraine ngủ quên, nên lực lượng đặc nhiệm Nga đã tiếp cận thành công vị trí ẩn nấp của toán trinh sát Ukraine, tiêu diệt một số binh lính Ukraine ngay từ loạt đạn đầu tiên và cố gắng bắt sống những người còn lại. Những người lính Ukraine sống sót ngay lập tức chống trả quân Nga đang tiến đến, nhưng vì lực lượng này được trang bị tốt, nên họ không hề bị thương vong.
Do lực lượng đặc nhiệm Nga có số lượng lớn và tổ chức bao vây chặt chẽ, nên toán trinh sát còn lại của Ukraine đã chấp nhận đầu hàng và bị bắt. Trong trận đánh này, tổng cộng có ba lính trinh sát Ukraine thiệt mạng, ba người khác bị bắt. Quân Nga thu 6 khẩu súng, 16 kg thuốc nổ dẻo C4 do Séc sản xuất, cũng như một lượng lớn đạn dược và các vật dụng đi kèm khác.
Trong số những người bị bắt có toán trưởng, Đại úy Alexander Zhuk; việc một sĩ quan cấp đại úy chỉ huy một tiểu đội trinh sát, cho thấy nhóm này được tổ chức chặt chẽ như thế nào. Theo lời khai Zhuk, đơn vị anh ta thuộc Trung đoàn Tác chiến Đặc biệt số 3 của AFU và chịu sự chỉ huy của Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng. Toán trinh sát luồn sâu này có nhiệm vụ thâm nhập sâu vào tỉnh Bryansk, để thực hiện nhiệm vụ phá hủy đường sắt.
Đại úy Zhuk thừa nhận rằng, đây không phải là lần đầu tiên nhóm thực hiện nhiệm vụ như vậy; một vụ nổ đường sắt ở Belgorod vào tháng 9/2024 khiến một đoàn tàu chở hàng bị trật bánh, cũng là do đơn vị này thực hiện.
Ngoài ra, vào cuối tháng 5/2025, một cây cầu vượt đường sắt ở tỉnh Bryansk đã bị phá hủy, khiến các mảnh vỡ rơi xuống một đoàn tàu chở khách đang chạy bên dưới, gây ra thương vong nặng nề (7 người chết và 122 người bị thương). Chiến dịch này do một nhóm tác chiến đặc biệt khác của Ukraine thực hiện, do Đại úy Solosak Maxim Valeryevich chỉ huy.
Lần này, nhóm đặc nhiệm do Đại úy Zhuk chỉ huy, tiến vào tỉnh Bryansk để thực hiện một nhiệm vụ tương tự, nhưng đã thất bại. Chiến dịch đặc biệt có thắng có thua là chuyện bình thường, nhưng điều rắc rối hơn đối với AFU lần này là quân của họ bị bắt sống, đặc biệt là nhiều hơn một người; thậm chí cả sĩ quan chỉ huy cũng bị bắt.
Lực lượng luồn sâu của AFU về sau sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, vì khi bị bắt, những người này biết nhiều hơn nhiều so với những người lính bình thường. Thông tin mà Đại úy Zhuk khai báo có nhiều giá trị, như về thành phần lực lượng đặc nhiệm Ukraine, cơ cấu chỉ huy ở miền Bắc, địa điểm huấn luyện, mô hình tổ chức của cuộc đột kích, và những thông tin nội bộ khác mà ông biết, tất cả đều chưa được Nga công bố.
Hơn nữa, khi bắt được ba người, phía Nga thường tiến hành thẩm vấn riêng để xác minh chéo; phương pháp thẩm vấn của phía Nga mặc dù phức tạp, nhưng hiệu quả của việc phản thẩm vấn là rất hiệu quả. Vì vậy, phía Nga rất phấn khích và cho rằng, việc bắt được viên đại úy này tương đương với một gia tài khổng lồ.
Mặc dù hành động của toán trinh sát luồn sâu AFU không có gì sai. Đội đặc nhiệm ẩn nấp trong rừng rậm, thậm chí có người còn mặc thường phục và canh gác khi cắm trại. Nếu lính gác thực hiện nhiệm vụ bình thường, dựa trên trình độ huấn luyện chiến đấu của nhóm quân Ukraine này, họ sẽ không bị tiêu diệt hoặc bị bắt nhanh như vậy. (nguồn ảnh TASS, Sputnik, Kyiv Post).
Tiến Minh
RIA
https://ria.ru/20250822/vsu-2036885081.html
#đặc nhiệm Ukraine #toán trinh sát Ukraine #Nga tiêu diệt quân Ukraine đột nhập #nhóm trinh sát Ukraine #đặc nhiệm Ukraine #xung đột Ukraine

