Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Trình Quốc hội thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi tại Kỳ họp thứ 10

Chính phủ sẽ trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 10 diễn ra vào tháng 10/2025.

Theo Văn Duẩn/Người Lao động

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 92/2025/UBTVQH15 điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2025. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2025. Trong đó, dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Hồ Long
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Hồ Long

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị: Bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2025 trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10-2025) đối với 4 dự án Luật: Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi), thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn; Luật Viên chức (sửa đổi), thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Nghị quyết cũng phân công rõ cơ quan trình, chủ trì thẩm tra, tham gia thẩm tra và tiến độ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với các dự án luật vừa được bổ sung.

Theo đó, Ủy ban Kinh tế và Tài chính sẽ chủ trì thẩm tra dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) và dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi) sẽ do Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại chủ trì thẩm tra. Dự án Luật Viên chức (sửa đổi) sẽ do Ủy ban Pháp luật và Tư pháp chủ trì thẩm tra.

Các dự án luật trên đều do Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 9 tới đây.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) có gì mới?

Trước đó, chiều 31/7, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã họp với các bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp chứng khoán, bất động sản về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế). Phó Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng cũng như diện tác động của dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) đối với đời sống người dân cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và thị trường chứng khoán, được dư luận hết sức quan tâm.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, cơ quan soạn thảo đề xuất 6 nội dung sửa đổi, hoàn thiện; 3 nội dung bổ sung trong dự thảo luật.

Thứ nhất, hoàn thiện quy định liên quan đến thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân và cách tính thuế đối với từng loại thu nhập chịu thuế.

Thứ hai, hoàn thiện các khoản được miễn thuế thu nhập cá nhân đảm bảo phù hợp với thực tiễn, minh bạch trong thực hiện.

Thứ ba, hoàn thiện quy định về tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh; rà soát mức doanh thu chịu thuế đối với thu nhập của hộ, cá nhân kinh doanh để phù hợp với tình hình thực tiễn; điều chỉnh mức thuế suất đối với một số khoản thu nhập từ hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ phần mềm; sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số, quảng cáo số.

Thứ tư, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến mức giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Thứ năm, điều chỉnh thu gọn số bậc thuế của Biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương tiền công.

Thứ sáu, rà soát sửa đổi, bổ sung quy định về kỳ tính thuế, khấu trừ thuế, thời điểm xác định thu nhập chịu thuế; sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và trách nhiệm của người nộp thuế.

Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) cũng đề xuất bổ sung 3 nội dung, gồm: Bổ sung quy định về nhóm thu nhập khác thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân; bổ sung một số quy định về miễn thuế, giảm thuế thu nhập cá nhân; bổ sung các khoản giảm trừ đặc thù khác.

nld.com.vn
Link bài gốc Copy link
https://nld.com.vn/trinh-quoc-hoi-thong-qua-luat-thue-thu-nhap-ca-nhan-sua-doi-tai-ky-hop-thu-10-196250806233010954.htm
#Luật Thuế thu nhập cá nhân #Kỳ họp Quốc hội #sửa đổi luật thuế #tác động thuế thu nhập #Chính phủ trình luật

Bài liên quan

Xã hội

Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân: Giữ mức trần thuế 35% là phi thực tế

“Giữ nguyên mức tối đa đến 35% đến năm 2025 là phi thực tế và thiếu cập nhật”, Luật sư Trương Anh Tú - Chủ tịch TAT Law Firm cho biết.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý đối với hồ sơ dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế). Trong đó, mức giảm trừ gia cảnh dành cho người nộp thuế và người phụ thuộc, dự thảo đưa ra 2 phương án: giảm trừ 13,3 triệu đồng/tháng với người nộp thuế và 5,3 triệu đồng/tháng với người phụ thuộc, hoặc mức cao hơn là 15,5 triệu đồng và 6,2 triệu đồng.

1.jpg
Ảnh minh họa
Xem chi tiết

Xã hội

Giảm trừ thuế thu nhập cá nhân cho giáo dục, y tế - Dân “dễ thở” nhưng…

Việc Nhà nước xem xét giảm trừ những chi phí trên không chỉ giúp người dân “dễ thở” hơn, mà còn thúc đẩy những giá trị nền tảng như giáo dục, sức khỏe và an cư.

Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) để trình Quốc hội vào tháng 10 tới. Đồng thời, báo cáo bổ sung một số khoản “giảm trừ đặc biệt", nhằm hỗ trợ người dân về giáo dục, y tế.

Đề xuất cho phép giảm trừ thuế thu nhập cá nhân đối với các chi phí thiết yếu như học phí, chữa bệnh, mua nhà lần đầu hoặc thuê nhà dài hạn đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của dư luận.

Xem chi tiết

Tiền lì xì liệu có được miễn thuế thu nhập cá nhân không?

Theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC, tiền lì xì từ công ty cho nhân viên được coi là tiền thưởng và phải chịu thuế thu nhập cá nhân vì không thuộc danh mục tiền thưởng được miễn thuế.

Ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, rất nhiều cơ quan, tổ chức, công ty có tục lệ lì xì đầu năm cho cán bộ, nhân viên.
Nhiều người thắc mắc, khoản tiền lì xì liệu có được miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) không?
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới