Chính trị

Tập trung cao độ công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khoá XVI và HĐND các cấp

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thiên Tuấn

Ngày 12/1, tại Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành việc xem xét thông qua hai Nghị quyết của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đồng thời cho ý kiến báo cáo công tác của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát.

202601120832221737-z7421398101952-994c3f1efc87cc5af5272397293a89f6.jpg

Để chuẩn bị cho các phiên họp tiếp theo (phiên thứ 54, 55, 56), Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phối hợp với Hội đồng Dân tộc và các cơ quan của Quốc hội chuẩn bị sớm các nội dung, nhất là các nội dung Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội lưu ý những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV thì khẩn trương hoàn thiện để xem xét, quyết định; những nội dung dự kiến chuyển sang nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI thì chủ động phân loại và chuẩn bị ngay từ bây giờ.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Tổng Thư ký Quốc hội phối hợp với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban xây dựng, chuẩn bị sớm chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, dự kiến diễn ra vào vào đầu tháng 4/2026.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, sau khi hoàn thành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sẽ chuyển sang giai đoạn chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026. Vì vậy đề nghị Văn phòng Quốc hội quan tâm công tác phục vụ các đồng chí Lãnh đạo Quốc hội đi thăm, chúc Tết theo phân công; tính toán kỹ chương trình, bảo đảm phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đơn vị liên quan thực hiện đúng quy định, phân công rõ người, rõ việc.

Về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026- 2031, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, ngay sau khi các đoàn kiểm tra công tác bầu cử hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra đợt 1, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia tổng hợp ngay kết quả để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Hội đồng Bầu cử quốc gia; đồng thời chuẩn bị cho phiên họp lần thứ năm của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Cùng với đó, đề nghị Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tham mưu, ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị trong đó nêu rõ các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian nghỉ Tết nguyên đán. “Từ cấp thôn, xã đến cấp tỉnh đều phải có kế hoạch, công việc cụ thể; không để tình trạng nghỉ Tết kéo dài mà lơ là, làm ảnh hưởng tới công tác chuẩn bị bầu cử”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý cả trước, trong và sau thời gian nghỉ Tết, các cơ quan của Quốc hội tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị bầu cử, đặc biệt khi trở lại làm việc sau nghỉ Tết, phải bảo đảm quân số 100% để tập trung triển khai nhiệm vụ; Phối hợp tốt với Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đơn vị liên quan trong công tác chuẩn bị bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Văn phòng Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị của Ban Bí thư và chỉ đạo của Chính phủ về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; quan tâm, chăm lo Tết cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn.

