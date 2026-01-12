Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Tiến sĩ Nguyễn Văn Khoa làm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa ký quyết định bổ nhiệm Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Khoa giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An.

Thanh Hà

Chiều 12/1, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tổ chức lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 12/1/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc bổ nhiệm Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Khoa – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

image-1.jpg
Ông Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao quyết định, tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nguyễn Văn Khoa.

Ông Nguyễn Văn Khoa (sinh năm 1977) có trình độ Tiến sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Sư phạm Toán học, Lý luận chính trị cao cấp. Ông có gần 27 năm công tác trong ngành giáo dục, trong đó 17 năm giảng dạy và quản lý tại các trường THPT, trưởng thành từ giáo viên đến Phó Hiệu trưởng, Hiệu trưởng.

Giai đoạn 2016 – 2019, ông công tác tại Văn phòng UBND tỉnh với cương vị chuyên viên. Từ năm 2019 đến nay, ông giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở.

Trước đó, GS.TS Thái Văn Thành – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An – đã được HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 35.

Tại Quyết định số 2769/QĐ-TTg ngày 20/12/2025, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Thái Văn Thành.

#Nghệ An #Tiến sĩ #giám đốc #Sở Giáo dục và Đào tạo #Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An

Bài liên quan

Chính trị

Bổ nhiệm 2 Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao

Ngày 7/1, Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao đối với các Thẩm phán TANDTC Lê Tiến và Nguyễn Biên Thùy.

Trao quyết định và phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước chúc mừng 2 Phó Chánh án TANDTC được bổ nhiệm và khẳng định đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và ngành Tòa án; đồng thời, là niềm vinh dự lớn lao, cũng như trách nhiệm hết sức to lớn đối với hai đồng chí.

anh-chup-man-hinh-2026-01-07-luc-161315.png
Xem chi tiết

Chính trị

Bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng

Bà Nguyễn Thị Thu Hà được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng.

Chiều 31/12, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hà nhận vị trí công tác mới.

anh-chup-man-hinh-2025-12-31-luc-195436.png
Xem chi tiết

Chính trị

Ông Dương Trung Ý được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Ông Dương Trung Ý - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Chiều 31/12, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Bộ Chính trị đã ban hành quyết định về điều động, bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; quyết định của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản nhiệm kỳ 2025 - 2030.

tap-chi-cong-san-16082199.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (bên phải) trao quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công ông Dương Trung Ý giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới