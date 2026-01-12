An ninh dữ liệu phải mang tầm chiến lược bảo vệ dữ liệu 100 triệu dân

Chiều 12/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về dữ liệu (Ban Chỉ đạo) chủ trì Phiên họp thứ Nhất của Ban Chỉ đạo.

Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ và trực tuyến với điểm cầu của 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh, an ninh dữ liệu phải mang tầm chiến lược nhằm bảo vệ dữ liệu của cả quốc gia, dân tộc và hơn 100 triệu người dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về dữ liệu (Ban Chỉ đạo) chủ trì Phiên họp thứ Nhất của Ban Chỉ đạo.

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về dữ liệu là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị và giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo, phối hợp thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách, các giải pháp quy mô quốc gia về dữ liệu, hoạt động xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; tích hợp, đồng bộ, lưu trữ, chia sẻ, phân tích, khai thác, điều phối dữ liệu tại Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia và giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về dữ liệu.

Báo cáo tại phiên họp cho thấy, triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, doanh nghiệp, với 107 triệu thông tin công dân được quản lý, cung cấp 50 tiện ích trên nền tảng VNeID.

2 triệu dữ liệu về doanh nghiệp được quản lý. Đến nay, 3.289/3.321 xã, phường đã đồng bộ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại Trung ương. Đã tích hợp thành công 8 cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tạo nền tảng dữ liệu lớn thống nhất phục vụ công tác của ngành Tài chính.

Hạ tầng dữ liệu từng bước được hoàn thiện, cả nước hiện có gần 40 trung tâm dữ liệu đang hoạt động; đang nghiên cứu xây dựng Siêu trung tâm dữ liệu AI. An ninh dữ liệu, an toàn thông tin được đẩy mạnh. Việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế được quan tâm triển khai với 60 cơ sở đào tạo về dữ liệu, mỗi năm đào tạo khoảng 6.000 sinh viên chuyên ngành khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo.

Tại Phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo phân tích giải pháp triệt để giải bài toán dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung" ngay từ nguồn; phá bỏ tư duy "cát cứ dữ liệu" và thực hiện kết nối, chia sẻ thực chất, hiệu quả; cân bằng giữa mở dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo vệ an ninh quốc gia. Cùng với đó đề xuất thúc đẩy hình thành và phát triển thị trường dữ liệu và định giá dữ liệu; đề xuất mô hình vận hành Sàn dữ liệu; chiến lược hình thành, xây dựng và phát triển trí tuệ nhân tạo tự chủ mang bản sắc và tri thức Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, để có trí tuệ thông minh thì phải có cơ sở dữ liệu, có dữ liệu mà không kết nối cũng không có trí tuệ thông minh. Do đó, tất cả các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, cá nhân đều phải xây dựng cơ sở dữ liệu.

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 10%, Thủ tướng cho rằng không thể chỉ dựa vào các động lực tăng trưởng truyền thống vốn đang dần tới hạn, mà cần phải nhanh chóng khơi thông và khai thác triệt để, hiệu quả các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn... đặc biệt là dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, kinh tế dữ liệu.

Thủ tướng nhấn mạnh, an ninh dữ liệu phải mang tầm chiến lược nhằm bảo vệ dữ liệu của cả quốc gia, dân tộc và hơn 100 triệu người dân, do đó đề nghị thực hiện 05 đột phá chiến lược về dữ liệu số.

"Đột phá về thể chế dữ liệu; Đột phá về hạ tầng dữ liệu gắn với trí tuệ nhân tạo tự chủ; Đột phá về nhân lực dữ liệu; Đột phá về phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành; Đột phá về phát triển hệ sinh thái dữ liệu và kinh tế dữ liệu. Với phương châm: Quyết liệt trong hành động; Kết quả là thước đo; Đồng bộ trong triển khai; Dữ liệu là tài sản; Hạ tầng dữ liệu là nền tảng; Kinh tế dữ liệu là mũi nhọn; An ninh dữ liệu là trọng yếu; Người dân, doanh nghiệp là trung tâm", Thủ tướng nhấn mạnh.

Các đại biểu dự phiên họp.

Thủ tướng đề nghị triển khai hiệu quả các hoạt động của Ban Chỉ đạo Quốc gia về dữ liệu, các bộ, ngành, địa phương chưa thành lập Ban Chỉ đạo về dữ liệu thì nhanh chóng thành lập; đề nghị hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách đột phá phát triển về dữ liệu. Yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng và ban hành quy định của Luật Dữ liệu và văn bản hướng dẫn như kiến trúc dữ liệu, từ điển dữ liệu, danh mục dữ liệu gốc, dữ liệu chủ...

Với Bộ Công an, Thủ tướng đề nghị xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định về cơ chế đột phá phát triển của Trung tâm Sáng tạo, khai thác dữ liệu thuộc Trung tâm Dữ liệu quốc gia; Cơ chế về tổ chức, hoạt động của Sàn dữ liệu; Cơ chế, chính sách phát triển kinh tế dữ liệu. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công an xây dựng khung pháp lý về định giá dữ liệu, phí, giá khai thác dữ liệu từ Trung tâm dữ liệu quốc gia, chính sách ưu đãi thuế, vốn cho doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới dữ liệu:

"Đẩy mạnh phát triển hạ tầng dữ liệu, nền tảng quốc gia. Bộ Công an đề xuất xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia số 2 và 3. Đẩy mạnh nghiên cứu làm chủ và tổ chức triển khai các công nghệ dữ liệu cốt lõi như điện toán đám mây, chuỗi khối, sàn dữ liệu, mô hình ngôn ngữ lớn gắn với trí tuệ nhân tạo tự chủ. Thu hút, huy động nguồn lực đầu tư từ khu vực tư nhân và FDI để xây dựng, hình thành các Trung tâm dữ liệu và siêu Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế", Thủ tướng nói.

Nhấn mạnh xây dựng và phát triển các cơ sở dữ liệu quan trọng cần phải làm ngay, Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Trưởng ngành trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Cơ sở dữ liệu phải bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung"; đẩy mạnh tạo lập, kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Theo đó, giao Bộ Nội vụ hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức và hoàn thành cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội; Thanh tra Chính phủ hoàn thành Cơ sở dữ liệu về thanh tra kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; Bộ Công an hoàn thành cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính; Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các Cơ sở dữ liệu thành phần như trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, tài nguyên nước và môi trường, đẩy mạnh cập nhật dữ liệu....

Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu, từng bước hình thành hệ sinh thái dữ liệu và nền kinh tế dữ liệu. Bảo đảm an ninh và chủ quyền dữ liệu quốc gia. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển nền kinh tế dữ liệu. Đồng thời bố trí đủ kinh phí từ nguồn chi đầu tư, chi thường xuyên cho phát triển các Trung tâm dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu, tạo lập, thu thập, số hóa, làm sạch dữ liệu, đào tạo nhân lực.