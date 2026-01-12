Hội nghị tổng kết công tác 2025 và kế hoạch trọng tâm 2026 của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc

Sáng ngày 12/01, tại trụ sở Cơ quan Uỷ ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có: Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị



Hội nghị đã nghe đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trình bày báo cáo kết quả công tác năm 2025 của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. Trong năm 2025, thực hiện Quyết định số 245-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ đã nhanh chóng ổn định tổ chức, vận hành mô hình Đảng ủy lãnh đạo toàn diện thay thế cho mô hình Đảng đoàn trước đây. Với hơn 5.000 đảng viên sinh hoạt tại 25 tổ chức đảng trực thuộc, Đảng bộ đã khẳng định vai trò là hạt nhân chính trị, nơi quy tụ và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong điều kiện khối lượng công việc lớn và nhiều nhiệm vụ mới phát sinh, Đảng bộ đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Điểm sáng lớn nhất trong năm qua chính là việc thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 18-NQ/TW về sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Kết quả sắp xếp, hợp nhất đã giảm tới 56,45% đầu mối bên trong, từ 271 xuống còn 153 đầu mối, đảm bảo bộ máy vận hành thông suốt, liên tục và không để xảy ra gián đoạn nhiệm vụ chuyên môn.

Năm 2025 cũng ghi nhận những bước đột phá trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Đảng bộ. Các tổ chức thành viên như Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ..đã chủ động thực hiện tư vấn, phản biện những vấn đề nóng, những vấn đề xã hội quan tâm. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức trong hệ thống đã tham gia tích cực, chủ động để góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 2013 và các văn bản luật và nghị định hướng dẫn thi hành.

Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trình bày báo cáo tại Hội nghị

Trong năm 2025, với sự tích cực và chủ động, các tổ chức của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã huy động được nguồn lực khổng lồ từ xã hội. Chỉ riêng Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã tiếp nhận hơn 1.262 tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại do thiên tai, lũ lụt. Những con số này không chỉ là thống kê tài chính mà là biểu hiện sinh động của tình đồng chí, nghĩa đồng bào trong những thời điểm khó khăn nhất.

Báo cáo cũng cho thấy, bên cạnh những thành tích nổi bật, thì cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế cần khắc phục. Việc cụ thể hóa một số quy định của Trung ương có lúc còn chậm, chất lượng tham mưu ở một vài đơn vị chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới. Công tác kiểm tra, giám sát có nơi còn thiếu trọng tâm, trọng điểm, việc tự phê bình và phê bình đôi khi còn nể nang.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư,thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, thành tích xuất sắc mà Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã đạt được trong năm qua. Đồng chí khẳng định, việc tổ chức thành công Đại hội lần thứ I của Đảng bộ là minh chứng cho sự quan tâm sâu sắc của Đảng đối với khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, năm 2026 có rất nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, đòi hỏi Đảng bộ phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo Đảng bộ cần tập trung vào 5 nhóm nội dung trọng tâm:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới tư duy và hành động, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. MTTQ và các đoàn thể phải thực sự là nòng cốt chính trị, phát huy tinh thần sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể và mục tiêu của mọi sự đổi mới.

Thứ hai, lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư. Cần nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược, thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa 25 tổ chức đảng trực thuộc theo tinh thần "một việc, một đầu mối, một thời hạn, một kết quả". Kiên quyết khắc phục tình trạng hành chính hóa trong hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể.

Thứ ba, đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng. Phải làm tốt công tác tư tưởng, định hướng thông tin để tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh.

Thứ tư, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, kiện toàn bộ máy và cán bộ theo hướng sâu sát địa bàn cơ sở. Đồng chí nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư: Đảng viên công tác trong hệ thống Mặt trận và đoàn thể phải là hạt nhân nòng cốt, giữ vững phương châm "3 gần" (Gần dân - gần cơ sở - gần không gian số), "5 phải" (Phải lắng nghe - phải đối thoại - phải làm mẫu - phải chịu trách nhiệm - phải báo cáo kết quả) và "4 không" (Không hình thức - không né tránh - không đùn đẩy - không làm sai chức năng).

Thứ năm, kịp thời đề xuất tháo gỡ khó khăn về thể chế và nâng cao hiệu quả ứng dụng chuyển đổi số. Cần cụ thể hóa quy trình thực hiện dân chủ "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" thành các tiêu chí định lượng thực chất.

Đồng chí Trần Cẩm Tú bày tỏ tin tưởng sâu sắc rằng, với tinh thần đoàn kết, thống nhất và khát vọng vươn lên, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo rất tâm huyết, sâu sắc, toàn diện của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài cho biết, ngay sau Hội nghị, Đảng ủy MTTQ Việt Nam, các đoàn thể Trung ương, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ sẽ khẩn trương cụ thể hóa đầy đủ, nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư vào chương trình, kế hoạch công tác năm 2026 và các năm tiếp theo để tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất; phấn đấu hoàn thành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.