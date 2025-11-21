Triều cường gây ngập nặng ở TP HCM, người dân lội nước về nhà

Chiều tối 21/11, triều cường dâng cao gây ngập sâu ở các tuyến đường khu Nam TP.HCM. Nhiều người phải dắt xe, lội bộ về nhà trong giờ cao điểm tan tầm.