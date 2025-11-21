Hà Nội

Xã hội

Triều cường gây ngập nặng ở TP HCM, người dân lội nước về nhà

Chiều tối 21/11, triều cường dâng cao gây ngập sâu ở các tuyến đường khu Nam TP.HCM. Nhiều người phải dắt xe, lội bộ về nhà trong giờ cao điểm tan tầm.

Theo Duy Hiệu/ Znews
Ghi nhận của Tri Thức - Znews chiều 21/11, triều cường gây ngập nặng trên nhiều tuyến đường khu Nam TP.HCM. Ôtô di chuyển giữa dòng nước ngập lút bánh xe.
Trên đường Phạm Hữu Lầu (phường Tân Mỹ), người đi xe máy di chuyển khó khăn, nhiều người phải giữ ga đều để tránh chết máy khi nước dâng quá nửa bánh xe.
Phụ huynh chở con nhỏ di chuyển chậm giữa làn nước dâng cao. Một số tuyến đường như Nguyễn Lương Bằng, Phú Thuận, Huỳnh Tấn Phát cũng trong tình trạng ngập nặng.
Dự báo trong 5 ngày tới, mực nước cao nhất tại hầu hết trạm trên sông Sài Gòn sẽ lên theo kỳ triều cường đầu tháng 10 Âm lịch.
Người dân phải dắt bộ phương tiện qua đoạn ngập, nhiều người mất hơn 10 phút chỉ để vượt qua quãng đường vài chục mét.
Nhiều cửa hàng trên đường Phạm Hữu Lầu cũng ngập nặng từ chiều. Người dân cho biết năm nay, mực nước cao hơn các năm trước, nước dâng nhanh khiến việc dọn hàng hóa gặp nhiều khó khăn.
Triều cường cũng khiến kẹt xe kéo dài nhiều tiếng trên nhiều trục đường.
Đỉnh triều trong đợt này xuất hiện vào ngày 19-21/11 (nhằm ngày 30/9-2/10 âm lịch) và ở mức như sau: Tại trạm Phú An và trạm Nhà Bè mức 1,6-1,65 m (xấp xỉ hoặc trên báo động 3 khoảng 0,05 m); trạm Thủ Dầu Một lên mức 1,7-1,8 m (cao hơn báo động 3 từ 0,10 tới 0,20 m).
Đến khoảng 20h, tình hình ngập trên đường Phạm Hữu Lầu vẫn duy trì, chưa có dấu hiệu rút.
