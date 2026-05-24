Thí sinh dự thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM đợt 2 tăng cao

Kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM đợt 2 ghi nhận số thí sinh tham dự cao kỷ lục với hơn 170.000 em, được tổ chức tại 15 địa phương trên cả nước.

Ngày 24/5, hơn 170.000 thí sinh trên cả nước đã bước vào Kỳ thi đánh giá năng lực (V-ACT) đợt 2 năm 2026 do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức.

Theo báo cáo từ Đại học Quốc gia TPHCM, đợt thi này có 170.127 thí sinh tham dự, đạt tỷ lệ 98,27% so với tổng số đăng ký. Đây là số lượng thí sinh dự thi cao nhất từ trước đến nay của kỳ thi V-ACT. Đáng chú ý, có trên 63% thí sinh từng tham gia đợt 1 tiếp tục đăng ký dự thi lại để cải thiện kết quả.

Kỳ thi đợt 2 được tổ chức tại 15 địa phương, gồm: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau.

Cán bộ tại điểm thi số 58, Trường Đại học Thủ Dầu Một (TPHCM) hướng dẫn thí sinh tìm phòng thi. Ảnh: TDMU.

​Bài thi đánh giá năng lực V-ACT năm 2026 tiếp tục được xây dựng trên cơ sở cấu trúc đã điều chỉnh từ năm 2025, phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thí sinh làm bài trong thời gian 150 phút với 120 câu hỏi trắc nghiệm gồm 3 phần: Sử dụng ngôn ngữ (60 câu gồm Tiếng Việt và Tiếng Anh), Toán học (30 câu) và Tư duy khoa học (30 câu).

​Cấu trúc bài thi hướng đến đánh giá các năng lực cốt lõi như tư duy logic, phân tích số liệu, giải quyết vấn đề và suy luận khoa học, qua đó đánh giá năng lực học tập đại học của thí sinh thay vì chỉ kiểm tra khả năng ghi nhớ kiến thức.

Công tác tổ chức kỳ thi được thực hiện đồng bộ, nghiêm túc và chặt chẽ ở tất cả các khâu. Từ xây dựng đề thi, in sao, bảo mật, vận chuyển đề thi đến tổ chức coi thi đều tuân thủ quy trình nghiêm ngặt, có sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng chức năng nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho kỳ thi.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực đợt 2 tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM).

Kết quả thi đợt 2 dự kiến công bố vào ngày 6/6/2026. Năm 2026, kết quả kỳ thi này được 118 trường đại học, cao đẳng trên cả nước sử dụng trong tuyển sinh.

Trước đó, ngày 5/4, đợt 1 của kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM đã diễn ra với sự tham gia của 133.489 thí sinh, đạt tỷ lệ dự thi 98,33%. Bước sang đợt 2, số lượng thí sinh đăng ký tiếp tục tăng mạnh và cao hơn đợt 1, cho thấy sức hút ngày càng lớn của kỳ thi.