Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Trekking Núi Thành Đẳng ngắm trọn Quảng Ninh từ 'nóc nhà Uông Bí'

Du lịch

Trekking Núi Thành Đẳng ngắm trọn Quảng Ninh từ 'nóc nhà Uông Bí'

Núi Thành Đẳng (Quảng Ninh) cao hơn 1.000 m, là điểm trekking lý tưởng với cảnh sắc hoang sơ, biển mây bồng bềnh và tầm nhìn ôm trọn vùng đất mỏ.

Vân Giang (Tổng hợp)
Nằm ở độ cao hơn 1.000 m so với mực nước biển, Núi Thành Đẳng (phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) là điểm đến mới được nhiều du khách yêu thích bởi cảnh quan hùng vĩ, không khí trong lành và tầm nhìn bao quát toàn vùng đất mỏ. Ảnh Lục Yến
Nằm ở độ cao hơn 1.000 m so với mực nước biển, Núi Thành Đẳng (phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) là điểm đến mới được nhiều du khách yêu thích bởi cảnh quan hùng vĩ, không khí trong lành và tầm nhìn bao quát toàn vùng đất mỏ. Ảnh Lục Yến
Núi Thành Đẳng hiện ra với dáng núi xanh biếc, những thảm cỏ mướt mắt trải dài trên đỉnh, xen kẽ rừng cây và mây trắng. Từ trên cao, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh Uông Bí, Quảng Yên, sông Bạch Đằng và xa hơn là vịnh Hạ Long. Ảnh Lục Yến
Núi Thành Đẳng hiện ra với dáng núi xanh biếc, những thảm cỏ mướt mắt trải dài trên đỉnh, xen kẽ rừng cây và mây trắng. Từ trên cao, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh Uông Bí, Quảng Yên, sông Bạch Đằng và xa hơn là vịnh Hạ Long. Ảnh Lục Yến
Trekking Thành Đẳng được đánh giá là một trong những cung đường đẹp và còn khá hoang sơ ở Quảng Ninh. Quãng đường leo khoảng 6 – 8 km, mất chừng 4 – 6 giờ tùy thể lực và điều kiện thời tiết. Ảnh Lục Yến
Trekking Thành Đẳng được đánh giá là một trong những cung đường đẹp và còn khá hoang sơ ở Quảng Ninh. Quãng đường leo khoảng 6 – 8 km, mất chừng 4 – 6 giờ tùy thể lực và điều kiện thời tiết. Ảnh Lục Yến
Dọc hành trình, khung cảnh thay đổi liên tục – từ lối mòn rợp bóng cây, bãi cỏ rộng đến triền núi thoai thoải nhìn ra mây trời. Nhiều phượt thủ cho rằng, đứng trên đỉnh Thành Đẳng giữa biển mây bồng bềnh là trải nghiệm khó quên. Ảnh Ngan Pham
Dọc hành trình, khung cảnh thay đổi liên tục – từ lối mòn rợp bóng cây, bãi cỏ rộng đến triền núi thoai thoải nhìn ra mây trời. Nhiều phượt thủ cho rằng, đứng trên đỉnh Thành Đẳng giữa biển mây bồng bềnh là trải nghiệm khó quên. Ảnh Ngan Pham
Không chỉ là điểm trekking hấp dẫn, Núi Thành Đẳng còn gắn với dấu ấn lịch sử. Theo truyền thuyết, trong trận Bạch Đằng năm 1288, Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn từng chọn nơi đây làm điểm quan sát, chỉ huy chiến sự. Ảnh Lục Yến
Không chỉ là điểm trekking hấp dẫn, Núi Thành Đẳng còn gắn với dấu ấn lịch sử. Theo truyền thuyết, trong trận Bạch Đằng năm 1288, Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn từng chọn nơi đây làm điểm quan sát, chỉ huy chiến sự. Ảnh Lục Yến
Thời điểm lý tưởng để trekking Thành Đẳng là mùa khô, từ tháng 9 đến tháng 4 năm sau, khi tiết trời mát mẻ, ít mưa, thuận lợi cho leo núi và cắm trại. Ảnh Lục Yến
Thời điểm lý tưởng để trekking Thành Đẳng là mùa khô, từ tháng 9 đến tháng 4 năm sau, khi tiết trời mát mẻ, ít mưa, thuận lợi cho leo núi và cắm trại. Ảnh Lục Yến
Du khách nên chuẩn bị kỹ lưỡng: mang đủ nước, đồ ăn nhẹ, kem chống nắng, thuốc chống côn trùng, giày leo núi và quần áo thấm hút mồ hôi. Nếu dự định nghỉ đêm, nên mang theo lều bạt, túi ngủ và áo ấm vì nhiệt độ trên cao thường giảm mạnh vào ban đêm. Ảnh Lục Yến
Du khách nên chuẩn bị kỹ lưỡng: mang đủ nước, đồ ăn nhẹ, kem chống nắng, thuốc chống côn trùng, giày leo núi và quần áo thấm hút mồ hôi. Nếu dự định nghỉ đêm, nên mang theo lều bạt, túi ngủ và áo ấm vì nhiệt độ trên cao thường giảm mạnh vào ban đêm. Ảnh Lục Yến
Ngoài trải nghiệm leo núi, hành trình Thành Đẳng còn là cơ hội để du khách tìm lại sự bình yên giữa thiên nhiên. Ảnh Lục Yến
Ngoài trải nghiệm leo núi, hành trình Thành Đẳng còn là cơ hội để du khách tìm lại sự bình yên giữa thiên nhiên. Ảnh Lục Yến
Do còn ít người biết đến, môi trường ở Núi Thành Đẳng vẫn rất trong lành. Du khách được khuyến cáo không xả rác, không hái hoa bẻ cành và nên mang rác xuống chân núi để giữ cảnh quan nguyên sơ. Ảnh Lục Yến
Do còn ít người biết đến, môi trường ở Núi Thành Đẳng vẫn rất trong lành. Du khách được khuyến cáo không xả rác, không hái hoa bẻ cành và nên mang rác xuống chân núi để giữ cảnh quan nguyên sơ. Ảnh Lục Yến
Vân Giang (Tổng hợp)
#Điểm trekking Núi Thành Đẳng #Cảnh quan hoang sơ Quảng Ninh #Ngắm toàn cảnh vùng đất mỏ #Kỷ niệm lịch sử Bạch Đằng #Trải nghiệm săn mây trên núi #Chuẩn bị leo núi và cắm trại

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT