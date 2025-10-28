Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Trekking Ky Quan San chinh phục ngọn núi cao thứ 4 Việt Nam

Du lịch

Trekking Ky Quan San chinh phục ngọn núi cao thứ 4 Việt Nam

Ky Quan San (Bạch Mộc Lương Tử) – ngọn núi cao thứ 4 Việt Nam, mang đến biển mây bồng bềnh và trải nghiệm trekking khó quên cho du khách.

Vân Giang (Tổng hợp)
Nằm trên dãy núi giáp ranh giữa hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu, đỉnh Bạch Mộc Lương Tử (tên gọi khác Ky Quan San) cao 3.046 m, thường được ví như “thiên đường mây trắng” của Tây Bắc. Ảnh Vinh DAV
Nằm trên dãy núi giáp ranh giữa hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu, đỉnh Bạch Mộc Lương Tử (tên gọi khác Ky Quan San) cao 3.046 m, thường được ví như “thiên đường mây trắng” của Tây Bắc. Ảnh Vinh DAV
Với độ cao ấn tượng và cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, ngọn núi này luôn nằm trong danh sách “phải đến” của bất kỳ ai đam mê trekking và khám phá. Ảnh Vinh DAV
Với độ cao ấn tượng và cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, ngọn núi này luôn nằm trong danh sách “phải đến” của bất kỳ ai đam mê trekking và khám phá. Ảnh Vinh DAV
Hiện nay, du khách có thể chinh phục Ky Quan San theo hai cung đường chính: Lào Cai – Sa Pa – Sàng Ma Sáo và Lai Châu – Dền Sung. Phần lớn lựa chọn cung Lào Cai – Sa Pa – Sàng Ma Sáo vì đường đi đẹp, an toàn hơn và thuận tiện cho việc di chuyển. Ảnh Vinh DAV
Hiện nay, du khách có thể chinh phục Ky Quan San theo hai cung đường chính: Lào Cai – Sa Pa – Sàng Ma Sáo và Lai Châu – Dền Sung. Phần lớn lựa chọn cung Lào Cai – Sa Pa – Sàng Ma Sáo vì đường đi đẹp, an toàn hơn và thuận tiện cho việc di chuyển. Ảnh Vinh DAV
Toàn bộ hành trình khoảng 30 km đi và về, thường mất 3 ngày, mỗi ngày trekking khoảng 10 km qua nhiều dạng địa hình đa dạng. Ảnh Vinh DAV
Toàn bộ hành trình khoảng 30 km đi và về, thường mất 3 ngày, mỗi ngày trekking khoảng 10 km qua nhiều dạng địa hình đa dạng. Ảnh Vinh DAV
Hành trình bắt đầu từ dốc núi Muối cao 2.100 m, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng biển mây bồng bềnh ngay dưới chân và cả dải ngân hà sáng lấp lánh nếu cắm trại qua đêm. Ảnh Vinh DAV
Hành trình bắt đầu từ dốc núi Muối cao 2.100 m, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng biển mây bồng bềnh ngay dưới chân và cả dải ngân hà sáng lấp lánh nếu cắm trại qua đêm. Ảnh Vinh DAV
Trên đường đi, những rừng tre nứa, rừng gỗ lớn, rừng trúc lùn phủ kín lối đi cùng những vách đá cheo leo rêu phủ, vừa thách thức kỹ năng leo núi vừa mở ra những góc ảnh sống ảo tuyệt đẹp. Ảnh Vinh DAV
Trên đường đi, những rừng tre nứa, rừng gỗ lớn, rừng trúc lùn phủ kín lối đi cùng những vách đá cheo leo rêu phủ, vừa thách thức kỹ năng leo núi vừa mở ra những góc ảnh sống ảo tuyệt đẹp. Ảnh Vinh DAV
Khi lên đến đỉnh, chạm tay vào cột mốc Ky Quan San, du khách sẽ có cơ hội phóng tầm nhìn bao quát khung cảnh hùng vĩ của Tây Bắc. Ảnh Vinh DAV
Khi lên đến đỉnh, chạm tay vào cột mốc Ky Quan San, du khách sẽ có cơ hội phóng tầm nhìn bao quát khung cảnh hùng vĩ của Tây Bắc. Ảnh Vinh DAV
Biển mây trải dài như một đại dương trắng xóa ngay trước mắt, khiến ai cũng phải thốt lên trầm trồ trước vẻ đẹp hùng vĩ mà thiên nhiên ban tặng. Ảnh Vinh DAV
Biển mây trải dài như một đại dương trắng xóa ngay trước mắt, khiến ai cũng phải thốt lên trầm trồ trước vẻ đẹp hùng vĩ mà thiên nhiên ban tặng. Ảnh Vinh DAV
Không khí trong lành, thanh mát, cùng cảm giác chiến thắng sau một hành trình gian nan, tạo nên trải nghiệm khó quên với bất cứ ai chinh phục ngọn núi này. Ảnh Phương Thảo
Không khí trong lành, thanh mát, cùng cảm giác chiến thắng sau một hành trình gian nan, tạo nên trải nghiệm khó quên với bất cứ ai chinh phục ngọn núi này. Ảnh Phương Thảo
Để có chuyến trekking an toàn và trọn vẹn, du khách cần chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực và trang bị cá nhân. Các chuyên gia khuyến nghị nên tập luyện đều đặn trước chuyến đi, ăn uống đầy đủ chất bổ dưỡng, ngủ đủ giấc. Ảnh Vinh DAV
Để có chuyến trekking an toàn và trọn vẹn, du khách cần chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực và trang bị cá nhân. Các chuyên gia khuyến nghị nên tập luyện đều đặn trước chuyến đi, ăn uống đầy đủ chất bổ dưỡng, ngủ đủ giấc. Ảnh Vinh DAV
Ngoài ra, giày leo núi độ bám tốt, áo ấm, khăn choàng cổ, mũ len và găng tay là những vật dụng thiết yếu để bảo vệ cơ thể trước thời tiết lạnh, mưa phùn và sương mù đặc trưng vùng núi cao. Ảnh Trần Hương
Ngoài ra, giày leo núi độ bám tốt, áo ấm, khăn choàng cổ, mũ len và găng tay là những vật dụng thiết yếu để bảo vệ cơ thể trước thời tiết lạnh, mưa phùn và sương mù đặc trưng vùng núi cao. Ảnh Trần Hương
Ky Quan San không chỉ là thử thách cho những người yêu trekking mà còn là điểm đến lý tưởng để cảm nhận vẻ đẹp nguyên sơ, ghi lại những khoảnh khắc mây núi hùng vĩ, và tận hưởng sự bình yên giữa thiên nhiên Tây Bắc. Với những ai muốn rời xa ồn ào thành phố, đây thực sự là “thiên đường mây trắng” đáng để một lần trong đời chinh phục. Ảnh Trần Hương
Ky Quan San không chỉ là thử thách cho những người yêu trekking mà còn là điểm đến lý tưởng để cảm nhận vẻ đẹp nguyên sơ, ghi lại những khoảnh khắc mây núi hùng vĩ, và tận hưởng sự bình yên giữa thiên nhiên Tây Bắc. Với những ai muốn rời xa ồn ào thành phố, đây thực sự là “thiên đường mây trắng” đáng để một lần trong đời chinh phục. Ảnh Trần Hương
Vân Giang (Tổng hợp)
#Chinh phục đỉnh Ky Quan San #Khám phá thiên nhiên Tây Bắc #Hành trình trekking 3 ngày #Cảnh sắc biển mây trắng #Cung đường Lào Cai – Sa Pa #Trải nghiệm săn mây và săn ảnh

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT