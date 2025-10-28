Trekking Ky Quan San chinh phục ngọn núi cao thứ 4 Việt Nam

Ky Quan San (Bạch Mộc Lương Tử) – ngọn núi cao thứ 4 Việt Nam, mang đến biển mây bồng bềnh và trải nghiệm trekking khó quên cho du khách.
Hà Kim thường xuyên xuất hiện trong các giải chạy phong trào, nơi hot girl ngân hàng ghi điểm nhờ phong thái tự tin, năng lượng tích cực và thần thái rạng rỡ.
Hà Kim thường xuyên xuất hiện trong các giải chạy phong trào, nơi hot girl ngân hàng ghi điểm nhờ phong thái tự tin, năng lượng tích cực và thần thái rạng rỡ.
Qua một số đoạn video chia sẻ gần đây, Elly Trần để lộ căn nhà xinh xắn với ban công ngập tràn sắc xanh.
Ở mùa giải LMHT năm nay, Iris là cái tên đang chiếm sóng và được mệnh danh là "nữ thần" mới khiến nhiều người xem ngất ngây vì nhan sắc của mình.
Đàm Vĩnh Hưng và con trai Polo hào hứng khi được một người bạn gửi tặng rất nhiều tôm hùm. Jennifer Phạm đưa con trai đi thăm một loạt trường.
Mới đây, gái xinh Mai Dora khiến khán giả không thể rời mắt chỉ với 3 bức ảnh chụp góc nghiêng, trong những trang phục được cắt xẻ khéo léo.
Tà Chì Nhù (Lào Cai) là điểm trekking lý tưởng với hoàng hôn mê hoặc, biển mây bồng bềnh và cảnh núi rừng Tây Bắc hùng vĩ khó quên.
Chính phủ Nhật Bản và SoftBank đang hợp lực tạo ra mô hình AI huấn luyện hoàn toàn bằng dữ liệu trong nước, hướng tới chủ quyền công nghệ và bảo mật quốc gia.
Theo tử vi phương Đông, những con giáp này bước vào giai đoạn “bội thu” cuối năm. Vận đen chấm dứt, tài lộc, cơ hội đầu tư và quý nhân đều đồng loạt xuất hiện.
Cấu trúc kỳ lạ được phát hiện ở Jordan thách thức hiểu biết hiện nay về lịch sử Trung Đông. Liệu đây là nơi thờ cúng, quan sát thiên văn hay trung tâm nghi lễ?
Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm thành công tên lửa hành trình SOM-J - 'quái vật' chống hạm nội địa với loạt tính năng siêu cấp.
Khi mở ngôi mộ thời nhà Đường, các chuyên gia bất ngờ khi phát hiện thi hài nữ quý tộc chôn cùng một con lừa.
Vườn Quốc gia Côn Đảo (đặc khu Côn Đảo, TPHCM) đã ấp nở thành công và thả về biển 56 rùa con. Trong số này có 14 con rùa bạch tạng cực kỳ hiếm gặp.
Chiêu lừa “nâng cấp VIP TikTok” đang lan rộng, dụ người dùng truy cập link giả để nhận tiền điện tử miễn phí nhưng thực chất nhằm chiếm đoạt tiền.
Những thông tin cụ thể hơn về trang bị của mẫu xe SUV cỡ nhỏ Hyundai Venue 2026 đã được hãng công bố trước thời điểm ra mắt chính thức vào tháng sau.
Dự án rộng khoảng 24 ha, nằm trọn trong 4 trục đường chính là Đại lộ Bình Dương, Yersin, Thích Quảng Đức và Dương Võ Thanh Long thuộc phường Thủ Dầu Một, TPHCM.
Mẫu SUV cỡ lớn BYD Atto 8 2026 mới ra mắt trên thực tế chính là Tang L hiện đang bán ở thị trường Trung Quốc. Và sẽ không ngạc nhiên khi xe sẽ về Việt Nam.
Nghiên cứu của MIT cho thấy việc phụ thuộc vào ChatGPT quá nhiều có thể khiến não bộ giảm khả năng tư duy, ghi nhớ và sáng tạo.
Đèo Hải Vân không chỉ thu hút phượt thủ mà còn là thiên đường cà phê với 5 quán view núi biển tuyệt đẹp, mang đến trải nghiệm thư giãn và check-in lý tưởng.
Hoàng Thùy - Lê Thúy ôm chầm lấy nhau khi tham dự đám cưới Quỳnh Châu. Trước đó, mối quan hệ của hai nữ người mẫu rạn nứt trong thời gian dài.
Nữ ca sĩ Tóc Tiên mới đây khiến mạng xã hội “dậy sóng” khi đăng tải loạt ảnh cận thả dáng táo bạo trên trang cá nhân.