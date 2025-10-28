Hà Nội

Ngắm hoàng hôn trên đỉnh Tà Chì Nhù khoảnh khắc mê hoặc giữa đại ngàn Tây Bắc

Du lịch

Ngắm hoàng hôn trên đỉnh Tà Chì Nhù khoảnh khắc mê hoặc giữa đại ngàn Tây Bắc

Tà Chì Nhù (Lào Cai) là điểm trekking lý tưởng với hoàng hôn mê hoặc, biển mây bồng bềnh và cảnh núi rừng Tây Bắc hùng vĩ khó quên.

Tà Chì Nhù, ngọn núi cao thứ 7 Việt Nam, nằm ở xã Hạnh Phúc, Lào Cai, nổi tiếng là điểm săn mây lý tưởng và là một trong những nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất trong top 10 ngọn núi cao nhất cả nước. Ảnh Chen Flow
Thuộc khối núi Pú Luông của dãy Hoàng Liên Sơn, Tà Chì Nhù cùng với Tà Xùa là hai đỉnh núi được cộng đồng trekking yêu thích. Nếu Tà Xùa thường yêu cầu hành trình 3 ngày 2 đêm với địa hình hiểm trở, Tà Chì Nhù được đánh giá nhẹ nhàng hơn, chỉ cần 2 ngày 1 đêm để chinh phục. Ảnh Chen Flow
Hành trình leo Tà Chì Nhù thường được chia làm ba chặng. Chặng đầu tiên từ chân núi, đi qua mỏ chì đang khai thác với độ cao khoảng 1.200 m, kết thúc tại suối để nghỉ ăn trưa. Chặng thứ hai kéo dài từ suối lên lán nghỉ đêm ở độ cao 2.400 m. Chặng cuối, từ lán lên đỉnh, là đoạn được nhiều du khách đánh giá đẹp nhất toàn bộ chuyến đi. Ảnh Nguyễn Trọng Cung
Quãng đường dài khoảng 2,5 km, mất từ 2–3 tiếng tùy thể lực, dẫn qua những đồi trọc thoáng đãng và nếu đúng mùa, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những cánh đồng hoa đại tử đương dược tím hồng rực rỡ, còn gọi là cỏ mật rồng. Ảnh Nguyễn Trọng Cung
Địa hình Tà Chì Nhù thay đổi đa dạng từ chân đến đỉnh: rừng cây tán thấp, vượt suối, rừng trúc lùn, đồng cỏ, rồi lên đến đồi trọc gần đỉnh. Không gian mở rộng, thoáng đãng trên đỉnh cho phép du khách phóng tầm mắt bao quát thung lũng và những dãy núi xung quanh. Ảnh Cu Mít
Chính vì vậy, nhiều đoàn lựa chọn leo lên đỉnh vào buổi chiều để thưởng ngoạn hoàng hôn. Khi ánh mặt trời buông dần, thung lũng trung tâm Trạm Tấu chuyển sắc từ vàng, hồng, tím, rồi hòa vào màu xanh lam cuối ngày trước khi đêm xuống, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp và khó quên. Ảnh Cu Mít
Các đoàn thường nghỉ tại lán, chuẩn bị bữa tối sớm và tận dụng buổi sáng để săn bình minh, nhưng ngắm hoàng hôn từ đỉnh cũng là trải nghiệm đầy mê hoặc. Hành trình không quá khó, phù hợp với những người có sức khỏe ổn định, chuẩn bị tinh thần tốt và nắm vững kỹ năng dã ngoại cơ bản. Ảnh Trần Khoa Thúy
Thời điểm lý tưởng để trekking Tà Chì Nhù kéo dài từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau, khi thời tiết thuận lợi, không khí trong lành và cảnh sắc thiên nhiên rực rỡ. Ảnh Chúng ta đi đâu
Để trải nghiệm trọn vẹn hành trình Tà Chì Nhù, du khách có thể lựa chọn các tour trekking 2 ngày 1 đêm hoặc 3 ngày 2 đêm từ các công ty lữ hành uy tín. Một số tour nổi bật gồm Tà Chì Nhù – Tổ Ong Adventure, với hành trình từ Mỏ Chì qua suối, rừng trúc và đồi Ba Cây lên lán nghỉ tại độ cao 2.400 m, ngày sau chinh phục đỉnh núi, săn mây và hoàng hôn. Ảnh Chúng ta đi đâu
Tour Tà Chì Nhù của PYS Travel kéo dài 3 ngày 2 đêm, bao gồm xe đưa đón, porter, bảo hiểm du lịch và các bữa ăn, kết hợp nghỉ tại homestay Trạm Tấu để tận hưởng bình minh trên núi; Trekking Tà Chì Nhù – Wild Adventure và Tour Travel Up đều là các lựa chọn 2 ngày 1 đêm với hướng dẫn viên chuyên nghiệp, hỗ trợ xuyên suốt hành trình và khám phá vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng Tây Bắc. Ảnh Chúng ta đi đâu
Du khách khi chọn tour nên cân nhắc thời gian, lịch trình, sức khỏe và chuẩn bị trang thiết bị cần thiết như giày trekking, áo ấm, gậy leo núi, đèn pin và vật dụng cá nhân. Ảnh Huyen Anh
Với khung cảnh hoang sơ, không gian rộng mở, trải nghiệm săn hoàng hôn và bình minh trên đỉnh núi, Tà Chì Nhù đang trở thành điểm đến hấp dẫn, lý tưởng cho những ai yêu thích trekking, muốn chinh phục thử thách và tận hưởng vẻ đẹp kỳ vĩ của Tây Bắc Việt Nam. Ảnh Hoàng Gia
