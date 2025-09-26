Bé 5 tháng tuổi nhiễm khuẩn huyết nguy kịch vì bệnh đường tiêu hóa

Tự điều trị, con nguy kịch

Ngày 05/9/2025, Khoa Hồi sức tích cực Nhi – Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tiếp nhận một bệnh nhi 5 tháng tuổi trong tình trạng nguy kịch. Trước đó 3 ngày trẻ biểu hiện sốt cao liên tục 39-40 độ, kèm theo nôn khoảng 5-6 lần/ngày, đi ngoài phân lỏng nước 7-8 lần/ngày.

Gia đình trẻ không cho đi khám hoặc điều trị gì. Khi nhập viện, em bé tím tái, thở nhanh, mạch khó bắt, tay chân lạnh.

Lọc máu liên tục cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Các bác sĩ xác định đây là một ca sốc nhiễm khuẩn – nhiễm trùng huyết, nghi ngờ đường vào từ đường tiêu hoá và đã nhanh chóng triển khai các biện pháp hồi sức ban đầu: đặt nội khí quản-hỗ trợ thở máy, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, truyền dịch nhanh chống sốc, dùng thuốc vận mạch và kháng sinh sớm.

Suốt nhiều giờ, ê-kíp thay phiên, theo dõi sát từng nhịp thở, từng dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhi.

Sự hỗ trợ từ phía các nhà hảo tâm được bác sĩ trao cho gia đình - Ảnh BVCC

Quyết định vàng: Lọc máu cứu sống trẻ

Mặc dù, đã áp dụng các biện pháp quản lý và điều trị tích cực với bệnh nhi sốc nhiễm khuẩn, tuy nhiên trẻ vẫn sốt cao, đáp ứng kém với các thuốc hạ sốt, tình trạng huyết động không ổn định, chỉ số vận mạch tăng dần, chức năng thận xấu dần.

Sau khi hội chẩn, ê-kíp bác sĩ đã đưa ra quyết định: thực hiện lọc máu liên tục cho bệnh nhi. Đây là kỹ thuật hồi sức hiện đại, giúp loại bỏ độc tố, ổn định nội môi cân bằng toan kiềm và “thay thế” tạm thời cho quả thận đang bị suy.

Sau khi tiến hành lọc máu liên tục, tình trạng sốt giảm nhanh, các dấu hiệu tuần hoàn và hô hấp ổn định, tình trạng toan chuyển hóa dần cải thiện.

Bé đã hồi sinh kỳ diệu - Ảnh BVCC

Hành trình hồi sinh

Sau suốt hơn 40 giờ, bé được theo dõi liên tục, kết hợp chăm sóc toàn diện. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa hồi sức hô hấp, tim mạch, kiểm soát nhiễm trùng và lọc máu đã mang lại kết quả tốt, tuy nhiên chức năng thận của bệnh nhi vẫn chưa hồi phục do vậy liệu pháp lọc máu vẫn được tiếp tục để chờ thời gian hồi phục của thận.

Sau 13 ngày lọc máu liên tục, chức năng thận của trẻ dần hồi phục, trẻ bắt đầu có nước tiểu. Số lượng nước tiểu tăng dần từng qua từng ca trực, thuốc lợi tiểu giảm dần, trẻ được kết thúc lọc máu an toàn, cai thở máy rút ống nội khí quản và sau 23 ngày điều trị trẻ được xuất viện trong tình trạng sức khỏe hồi phục hoàn toàn cùng niềm vui của tập thể nhân viên Khoa Hồi sức tích cực Nhi, của gia đình và bệnh viện cùng các nhà hảo tâm.

BSCKI. Nguyễn Thị Lan Anh, khoa hồi sức tích cực Nhi chia sẻ: “Mặc dù đã điều trị thành công với nhiều ca lọc máu ở trẻ em tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, nhưng là ca bệnh này thực sự để lại nhiều ấn tượng nhất, áp lực nhất đối với tập thể y bác sỹ về hành trình điều trị với thời gian lọc máu khá dài (13 ngày liên tục).

Sự thành công của ca bệnh này giúp nâng cao uy tín chất lượng khám chữa bệnh các bệnh lý nặng và nguy kịch tại khoa Hồi sức tích cực Nhi”.

Bé được xuất viện trong niềm vui của gia đình và các bác sĩ - Ảnh BVCC

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bệnh nhân lại là người dân tộc nên việc giao tiếp gặp khó khăn vì bất đồng ngôn ngữ, cũng như một số thủ tục hành chính. Trong quá trình điều trị bệnh nhi đã nhận được sự hỗ trợ từ phía các nhà hảo tâm. Đây là nguồn động lớn lao tiếp thêm sức mạnh cho bệnh nhi và gia đình.