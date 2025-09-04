Hà Nội

Sống Khỏe

Trẻ 6 tuổi chấn thương vùng sinh dục sau tai nạn khi chơi patin

Bé gái 6 tuổi ngã khi chơi patin, chảy máu vùng sinh dục nặng, được cấp cứu và phẫu thuật kịp thời tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Thúy Nga

Bệnh viện Nhi đồng 2 mới tiếp nhận một bé gái 6 tuổi (ngụ TP Hồ Chí Minh) trong tình trạng chảy máu nhiều ở bộ phận sinh dục do trẻ bị ngã khi chơi patin.

Theo người nhà, khoảng 21h cùng ngày, bé chơi patin và té ngã, đập mông xuống nền sân. Sau tai nạn, bé bị chảy máu nhiều từ vùng âm hộ, được đưa đến bệnh viện gần nhất sơ cứu rồi nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 để tiếp tục điều trị.

Tại Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Nhi đồng 2, bé tỉnh táo, sinh hiệu ổn định nhưng đau nhiều vùng sinh dục, băng thấm ướt máu và có nhiều máu cục che lấp khiến khó đánh giá toàn diện vết thương.

Ê-kíp trực của Khoa Thận - Niệu quyết định tiếp tục băng ép cầm máu, giải thích tình trạng cho gia đình và khẩn trương làm thủ tục chuyển mổ cấp cứu trong đêm để thám sát và xử trí tổn thương.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 1 giờ. Trong quá trình mổ, các bác sĩ phát hiện nhiều vết rách sâu vùng âm hộ và rìa hậu môn, may mắn niệu đạo và ống hậu môn không bị tổn thương.

541617743-1263379205824066-5431331258147700361-n.jpg
Ảnh minh họa BVCC

ThS.BS Dương Hoàng Mai, Khoa Thận – Niệu đã khâu phục hồi vết thương cho bệnh nhi. Sau mổ, sức khỏe bé ổn định, hồi phục tốt và được xuất viện sau 3 ngày.

Theo TS.BS Phạm Ngọc Thạch, PGĐ Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, trường hợp trên là lời nhắc nhở cho phụ huynh về nguy cơ chấn thương vùng sinh dục ở trẻ nhỏ khi tham gia các hoạt động thể thao, đặc biệt là môn có tốc độ và dễ té ngã như patin, xe trượt, xe đạp, cầu trượt…

Để giảm thiểu nguy cơ chấn thương, phụ huynh cần nhớ:

Luôn trang bị bảo hộ đầy đủ cho trẻ (mũ, găng, nón, đệm bảo vệ hông – mông) khi chơi thể thao.

Giám sát trẻ trong lúc vui chơi, đặc biệt khi chơi ở khu vực sân cứng, trơn trượt.

Khi trẻ té ngã có chảy máu bất thường ở vùng sinh dục, tiểu đau, tiểu khó hoặc sưng nề, cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay để được đánh giá và xử trí kịp thời.

Không nên tự ý rửa, chườm hay can thiệp tại nhà vì có thể làm tổn thương nặng thêm.

Chấn thương vùng sinh dục ở trẻ em tuy không thường gặp nhưng có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Sự quan tâm, giám sát của phụ huynh và trang bị bảo hộ phù hợp là cách phòng tránh hiệu quả nhất.

