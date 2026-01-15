Hồi sức thành công bệnh nhi 15 tuổi ngừng tim vì đuối nước

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận và cứu sống một bệnh nhi 15 tuổi ở Hà Nội trong tình trạng hôn mê sâu sau đuối nước tại nhà, nguy cơ tử vong rất cao.

Theo người trực tiếp cứu hộ và đưa vào viện, em G.B bị trượt chân ngã xuống hồ sâu trong lúc câu cá. Khi được phát hiện và đưa lên bờ, em đã rơi vào tình trạng hôn mê, tím tái, ngừng thở và ngừng tuần hoàn.

Ngay lập tức, người dân đã tiến hành ép tim cấp cứu tại chỗ trong khoảng 5 phút. Sau khi có nhịp tim tự nhiên trở lại, bệnh nhi nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bệnh nhi hôn mê sâu được cấp cứu tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương - Ảnh BVCC

Tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhi G.B nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, điểm Glasgow chỉ 5–6 điểm, đồng tử hai bên giãn tối đa, phản xạ ánh sáng yếu, mạch 80 lần/phút, phổi có nhiều rale ẩm, chi lạnh, bụng chướng hơi.

Trước tình trạng nguy kịch, bệnh nhân được hồi sức tích cực, đặt nội khí quản, thở máy, hồi sức tim phổi, truyền dịch, sưởi ấm và chuyển ngay đến Trung tâm Hồi sức tích cực để tiếp tục hồi sức chuyên sâu.

Do thời gian ngừng tuần hoàn sau đuối nước không xác định rõ, tiên lượng sống rất thấp, tuy nhiên các bác sĩ vẫn nỗ lực tối đa để giành giật sự sống cho bệnh nhi.

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực cho biết, khi nhập viện bệnh nhi trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp nặng, nguy cơ tổn thương não rất cao. Sau 72 giờ theo dõi và điều trị tích cực, bệnh nhi được giảm an thần để đánh giá tri giác.

Kết quả cho thấy tri giác cải thiện rõ, các phản xạ phục hồi tốt. Hiện tại, sau 4 ngày điều trị, bệnh nhi đã tỉnh táo, nhận biết khi gọi hỏi, sức khỏe tiến triển tốt và chưa ghi nhận di chứng thần kinh.

Chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện - Ảnh BVCC

Bác sĩ Phúc nhấn mạnh, vài phút đầu sau khi trẻ bị đuối nước là “thời gian vàng” quyết định khả năng sống còn và mức độ hồi phục thần kinh.

Nếu sơ cứu không kịp thời và không đúng cách, tình trạng thiếu oxy não kéo dài có thể dẫn đến tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề, ngay cả khi đã được hồi sức tích cực tại bệnh viện. Não chỉ có thể chịu đựng thiếu oxy trong khoảng 4–5 phút, sau thời gian này tổn thương não thường không hồi phục.

Vì vậy, khi phát hiện trẻ đuối nước trong tình trạng hôn mê, ngừng thở, ngừng tim, cần tiến hành hồi sức tim phổi ngay lập tức (ép tim, thổi ngạt) và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất.

Tai nạn đuối nước ở trẻ em thường xảy ra rất nhanh và trong những tình huống tưởng chừng quen thuộc, như vui chơi, câu cá tại ao, hồ, sông suối, kênh mương. Chỉ một phút lơ là, thiếu giám sát của người lớn cũng có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc.