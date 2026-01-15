Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Hồi sức thành công bệnh nhi 15 tuổi ngừng tim vì đuối nước

Chỉ một phút lơ là, thiếu giám sát của người lớn cũng có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc. Cần tăng cường quản lý, giám sát trẻ.

Thúy Nga

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận và cứu sống một bệnh nhi 15 tuổi ở Hà Nội trong tình trạng hôn mê sâu sau đuối nước tại nhà, nguy cơ tử vong rất cao.

Theo người trực tiếp cứu hộ và đưa vào viện, em G.B bị trượt chân ngã xuống hồ sâu trong lúc câu cá. Khi được phát hiện và đưa lên bờ, em đã rơi vào tình trạng hôn mê, tím tái, ngừng thở và ngừng tuần hoàn.

Ngay lập tức, người dân đã tiến hành ép tim cấp cứu tại chỗ trong khoảng 5 phút. Sau khi có nhịp tim tự nhiên trở lại, bệnh nhi nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

duoi-nuoc-1.jpg
Bệnh nhi hôn mê sâu được cấp cứu tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương - Ảnh BVCC

Tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhi G.B nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, điểm Glasgow chỉ 5–6 điểm, đồng tử hai bên giãn tối đa, phản xạ ánh sáng yếu, mạch 80 lần/phút, phổi có nhiều rale ẩm, chi lạnh, bụng chướng hơi.

Trước tình trạng nguy kịch, bệnh nhân được hồi sức tích cực, đặt nội khí quản, thở máy, hồi sức tim phổi, truyền dịch, sưởi ấm và chuyển ngay đến Trung tâm Hồi sức tích cực để tiếp tục hồi sức chuyên sâu.

Do thời gian ngừng tuần hoàn sau đuối nước không xác định rõ, tiên lượng sống rất thấp, tuy nhiên các bác sĩ vẫn nỗ lực tối đa để giành giật sự sống cho bệnh nhi.

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực cho biết, khi nhập viện bệnh nhi trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp nặng, nguy cơ tổn thương não rất cao. Sau 72 giờ theo dõi và điều trị tích cực, bệnh nhi được giảm an thần để đánh giá tri giác.

Kết quả cho thấy tri giác cải thiện rõ, các phản xạ phục hồi tốt. Hiện tại, sau 4 ngày điều trị, bệnh nhi đã tỉnh táo, nhận biết khi gọi hỏi, sức khỏe tiến triển tốt và chưa ghi nhận di chứng thần kinh.

duoi-nuoc-2.jpg
Chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện - Ảnh BVCC

Bác sĩ Phúc nhấn mạnh, vài phút đầu sau khi trẻ bị đuối nước là “thời gian vàng” quyết định khả năng sống còn và mức độ hồi phục thần kinh.

Nếu sơ cứu không kịp thời và không đúng cách, tình trạng thiếu oxy não kéo dài có thể dẫn đến tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề, ngay cả khi đã được hồi sức tích cực tại bệnh viện. Não chỉ có thể chịu đựng thiếu oxy trong khoảng 4–5 phút, sau thời gian này tổn thương não thường không hồi phục.

duoi-nuoc.jpg

Vì vậy, khi phát hiện trẻ đuối nước trong tình trạng hôn mê, ngừng thở, ngừng tim, cần tiến hành hồi sức tim phổi ngay lập tức (ép tim, thổi ngạt) và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất.

Tai nạn đuối nước ở trẻ em thường xảy ra rất nhanh và trong những tình huống tưởng chừng quen thuộc, như vui chơi, câu cá tại ao, hồ, sông suối, kênh mương. Chỉ một phút lơ là, thiếu giám sát của người lớn cũng có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc.

Qua sự việc, bác sĩ Phúc khuyến cáo cha mẹ và người chăm sóc cần tăng cường quản lý, giám sát trẻ, đặc biệt trong dịp nghỉ học, khi trẻ thường tụ tập vui chơi gần ao, hồ, sông, suối, công trình nước.

Bên cạnh đó, gia đình cần chủ động trang bị cho trẻ các kỹ năng phòng, chống đuối nước, như học bơi an toàn, kỹ năng tự nổi, kỹ năng kêu cứu, cách sử dụng các dụng cụ cứu hộ đơn giản và tuyệt đối không lao xuống nước cứu người khi không có phương tiện, không có kỹ năng, mà cần tìm vật nổi, gọi người lớn và lực lượng cứu hộ hỗ trợ kịp thời.

#Nguy cơ đuối nước trẻ em #Hồi sức cấp cứu đuối nước #Phòng tránh tai nạn nước #Kỹ năng phòng chống đuối nước #Chăm sóc sau đuối nước

Bài liên quan

Sống Khỏe

Đi bơi cùng cha, trẻ 10 tuổi ngạt nước nguy kịch

Bệnh nhi được chẩn đoán ngạt nước, phù phổi cấp, thiếu oxy não và viêm phổi hít nguy kịch đã được cứu sống sau 3 tuần hồi sức tích cực.

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã tiếp nhận bé trai T.A.K. (10 tuổi, ngụ phường Hòa Thuận, tỉnh Vĩnh Long) trong tình trạng ngạt nước nguy kịch tính mạng.

Khai thác bệnh sử, trước khi tai nạn xảy ra, bé K. đi bơi cùng cha ở hồ bơi gần nhà. Do sơ ý, người cha không thường xuyên quan sát con. Sau khoảng 4 phút lơ đễnh, anh bàng hoàng phát hiện bé trong trạng thái nằm ngửa dưới hồ nước.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Hồ bơi cạn 2 trẻ đuối nước, cảnh báo lỗ hổng giám sát, cấp cứu ban đầu

Hai trẻ em tử vong do đuối nước tại hồ bơi cạn, dù có người giám sát. Việc phát hiện muộn và sơ cứu sai là nguyên nhân chính dẫn tới hậu quả đáng tiếc.

Ngày 15/12, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) cho biết, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, bệnh viện đã tiếp nhận 2 trường hợp trẻ em tử vong do đuối nước tại hồ bơi, dù mực nước không sâu và đều có người giám sát.

Mực nước thấp trẻ vẫn tử vong do đuối nước

Xem chi tiết

Sống Khỏe

15 ngày giành sự sống cho nữ bệnh nhân 43 tuổi bị đuối nước mặn nguy kịch

Sau nhiều ngày cấp cứu, bệnh nhân bị đuối nước mặn nguy kịch được hồi phục chức năng phổi, rút ống nội khí quản và xuất viện trong tình trạng ổn định.

Trước đó, ngày 18/11/2025, Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả tiếp nhận một bệnh nhân nữ 43 tuổi bị đuối nước mặn, nhập viện trong tình trạng lơ mơ, tím tái, suy hô hấp nguy kịch. Chỉ số oxy máu của bệnh nhân ở mức cực kỳ thấp, đe dọa tính mạng từng phút.

Ngay lập tức, các bác sĩ phải đặt ống nội khí quản và tiến hành hồi sức khẩn cấp. Chụp CT ngực ghi nhận tổn thương lan tỏa hai phổi, phù hợp tình trạng tổn thương phổi cấp sau đuối nước.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới