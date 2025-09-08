Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Trẻ 12 tuổi thay đổi hành vi không ngờ do viêm não tự miễn

Viêm não tự miễn thường gặp ở nữ giới trẻ tuổi và rất dễ bị nhầm với các rối loạn tâm thần, dẫn đến điều trị không hiệu quả.

Thúy Nga

Các bác sĩ khoa Thần kinh - Phục hồi chức năng, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An vừa điều trị thành công cho một bé gái 12 tuổi mắc viêm não tự miễn, giúp trẻ cải thiện rõ rệt sức khỏe và hạn chế nguy cơ di chứng nặng nề.

Bệnh nhi là N.T.Q.N. (tỉnh Nghệ An). Ngày 5/8/2025, bé N. nhập viện trong tình trạng rối loạn giấc ngủ, thay đổi hành vi (tay hoạt động liên tục, không kiểm soát), nói khó, lời nói không rõ ràng.

Bé gặp khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày như mặc quần áo, cầm thìa ăn uống, đi lại loạng choạng và có tình trạng yếu liệt nửa người bên trái. Các triệu chứng này tăng dần khiến gia đình hết sức lo lắng.

Ngay khi nhập viện, các bác sĩ đã thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết như: xét nghiệm máu, điện não đồ, chụp cộng hưởng từ sọ não, cột sống và xét nghiệm dịch não tủy.

Tuy nhiên, tất cả các kết quả này đều chưa phát hiện bất thường rõ ràng, xét nghiệm kháng thể tự miễn cũng âm tính. Đây là một khó khăn bởi viêm não tự miễn thường có biểu hiện phức tạp, dễ nhầm với bệnh tâm thần hoặc viêm não do nhiễm trùng.

Nhờ kinh nghiệm chuyên môn và theo dõi sát sao diễn biến của bệnh nhi, các bác sĩ đã kịp thời chẩn đoán chính xác bệnh lý. Bé N. được điều trị bằng liệu pháp miễn dịch với Methylprednisolon liều cao, sau đó giảm dần theo phác đồ.

viem-nao-tumine.jpg
Thăm khám cho trẻ viêm não tự miễn - Ảnh BVCC

Sau 9 ngày điều trị, bé N. đã tỉnh táo, ngủ tốt, không còn rối loạn hành vi, vận động khéo léo hơn, có thể tự mặc quần áo, ăn uống và đi lại bình thường.

Theo các bác sĩ Khoa Thần kinh - Phục hồi chức năng, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, viêm não tự miễn là một bệnh lý khó chẩn đoán và tỷ lệ di chứng rất cao. Bệnh xảy ra khi hệ miễn dịch của cơ thể tấn công nhầm các tế bào thần kinh, gây viêm và rối loạn chức năng não bộ.

Các triệu chứng thường gặp gồm co giật, rối loạn hành vi, giảm trí nhớ ngắn hạn, rối loạn ngôn ngữ, giảm khả năng vận động và rối loạn giấc ngủ.

Việc chẩn đoán bệnh đòi hỏi sự kết hợp giữa thăm khám lâm sàng liên tục và nhiều xét nghiệm chuyên sâu. Phát hiện sớm và điều trị kịp thời có ý nghĩa quyết định trong việc hạn chế di chứng và cải thiện tiên lượng.

Trường hợp của bé N. là minh chứng rõ ràng cho tầm quan trọng của việc nhận diện sớm dấu hiệu bất thường và đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa. "Niềm hạnh phúc lớn nhất của gia đình là được nhìn thấy con trở lại bình thường, có thể ngủ ngon, tự tin bước đi và nở nụ cười tươi sau những ngày dài lo âu", gia đình bé N. chia sẻ.

Các bác sĩ cho biết thêm, viêm não tự miễn có diễn biến phức tạp, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh thường gặp ở nữ giới trẻ tuổi và rất dễ bị nhầm với các rối loạn tâm thần, dẫn đến điều trị không hiệu quả. Thậm chí có trường hợp tìm đến các phương pháp phản khoa học, làm chậm trễ việc can thiệp y tế.

Vì vậy, khi trẻ xuất hiện các biểu hiện bất thường như: Co giật, thay đổi hành vi, rối loạn giấc ngủ hoặc vận động, phụ huynh cần nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện chuyên khoa để thăm khám. Chẩn đoán sớm, điều trị kịp thời sẽ giúp tăng khả năng hồi phục, giảm nguy cơ tái phát và hạn chế những tổn thương lâu dài..

#viêm não tự miễn #rối loạn giấc ngủ trẻ em #chẩn đoán sớm viêm não tự miễn #bệnh thần kinh trẻ em #phòng ngừa di chứng viêm não #xét nghiệm viêm não tự miễn

Bài liên quan

Gia đình mới

Mỗi năm điều trị 120 ca viêm não tự miễn, cách gì phát hiện sớm

Những năm gần đây, viêm não tự miễn có xu hướng tăng. Phát hiện sớm viêm não tự miễn ở trẻ giúp hạn chế di chứng nguy hiểm.

Viêm não tự miễn là tình trạng tổn thương não liên quan cơ chế tự miễn dịch của trẻ. Bệnh gây ra các biểu hiện bất thường về hành vi, nhận thức, trí nhớ, ngôn ngữ, co giật, vận động...

BSCK2 Phạm Hải Uyên, Phó khoa Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, bệnh viêm não tự miễn không phải là một bệnh phổ biến ở trẻ em.

Xem chi tiết

Gia đình mới

Nguyên nhân khiến bé gái 14 tuổi tự cắn lưỡi, bóp cổ mình

Thường xuyên đau đầu, khó ngủ, ít tiếp xúc với mọi người, sau đó la hét, kích động, tự cắn lưỡi, bóp cổ mình,... bé gái được chuẩn đoán mắc bệnh viêm não tự miễn, bệnh hiếm dễ nhầm lẫn với các bệnh rối loạn tâm thần.

Khoảng 1 tháng trước, bé gái K.N. 14 tuổi, (Lâm Đồng) thường xuyên bị đau đầu, khó ngủ, ít tiếp xúc với mọi người. Sau đó bé gái la hét, kích động, khóc cười vô cớ, không nhận ra người nhà, không thể nói chuyện được.

Bé được gia đình đưa vào bệnh viện địa phương điều trị, nhưng tình trạng không cải thiện mà ngày càng tăng dần. Lo lắng và hoang mang, gia đình tiếp tục chuyển bé đến Bệnh viện Nhi đồng 2 tìm kiếm hy vọng sống.

Xem chi tiết

Gia đình mới

Đi khám trầm cảm, không ngờ mắc viêm não tự miễn do u buồng trứng

Viêm não tự miễn dễ chẩn đoán nhầm với trầm cảm, tự kỷ. Biểu hiện ban đầu của bệnh thường là những rối loạn tâm thần, co giật. Bệnh do tự cơ thể sinh ra từ các khối u ở buồng trứng, tử cung,... của phụ nữ trẻ.

Cô gái nhập viện trong tình trạng rối loạn tâm thần, kích thích la hét, co giật..

Vốn là một cô gái trẻ khỏe mạnh, khoảng 2 tuần trước ngày nhập viện điều trị, bệnh nhân nữ T.H.N.Y., 20 tuổi ở Cẩm Lệ, Đà Nẵng xuất hiện những biểu hiện rối loạn tâm thần, nói nhảm nên được người nhà đưa đi khám ở bệnh viện tâm thần.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Bài thuốc từ lá trầu không

Bài thuốc từ lá trầu không

Hoạt chất Flavonoid có trong lá trầu không có khả năng sát khuẩn và cầm máu, có thể giúp người bệnh thuyên giảm tình trạng nhiệt miệng, chảy máu chân răng.

Vì sao phái đẹp dễ bị thiếu máu?

Vì sao phái đẹp dễ bị thiếu máu?

Phụ nữ dễ bị thiếu máu hơn nam giới do kinh nguyệt, thai kỳ và chế độ ăn uống chưa hợp lý. Nếu không phòng ngừa, tình trạng này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Bài thuốc từ lá trầu không

Bài thuốc từ lá trầu không

Hoạt chất Flavonoid có trong lá trầu không có khả năng sát khuẩn và cầm máu, có thể giúp người bệnh thuyên giảm tình trạng nhiệt miệng, chảy máu chân răng.

Vì sao phái đẹp dễ bị thiếu máu?

Vì sao phái đẹp dễ bị thiếu máu?

Phụ nữ dễ bị thiếu máu hơn nam giới do kinh nguyệt, thai kỳ và chế độ ăn uống chưa hợp lý. Nếu không phòng ngừa, tình trạng này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.