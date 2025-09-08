Trẻ 12 tuổi thay đổi hành vi không ngờ do viêm não tự miễn

Các bác sĩ khoa Thần kinh - Phục hồi chức năng, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An vừa điều trị thành công cho một bé gái 12 tuổi mắc viêm não tự miễn, giúp trẻ cải thiện rõ rệt sức khỏe và hạn chế nguy cơ di chứng nặng nề.

Bệnh nhi là N.T.Q.N. (tỉnh Nghệ An). Ngày 5/8/2025, bé N. nhập viện trong tình trạng rối loạn giấc ngủ, thay đổi hành vi (tay hoạt động liên tục, không kiểm soát), nói khó, lời nói không rõ ràng.

Bé gặp khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày như mặc quần áo, cầm thìa ăn uống, đi lại loạng choạng và có tình trạng yếu liệt nửa người bên trái. Các triệu chứng này tăng dần khiến gia đình hết sức lo lắng.

Ngay khi nhập viện, các bác sĩ đã thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết như: xét nghiệm máu, điện não đồ, chụp cộng hưởng từ sọ não, cột sống và xét nghiệm dịch não tủy.

Tuy nhiên, tất cả các kết quả này đều chưa phát hiện bất thường rõ ràng, xét nghiệm kháng thể tự miễn cũng âm tính. Đây là một khó khăn bởi viêm não tự miễn thường có biểu hiện phức tạp, dễ nhầm với bệnh tâm thần hoặc viêm não do nhiễm trùng.

Nhờ kinh nghiệm chuyên môn và theo dõi sát sao diễn biến của bệnh nhi, các bác sĩ đã kịp thời chẩn đoán chính xác bệnh lý. Bé N. được điều trị bằng liệu pháp miễn dịch với Methylprednisolon liều cao, sau đó giảm dần theo phác đồ.

Thăm khám cho trẻ viêm não tự miễn - Ảnh BVCC

Sau 9 ngày điều trị, bé N. đã tỉnh táo, ngủ tốt, không còn rối loạn hành vi, vận động khéo léo hơn, có thể tự mặc quần áo, ăn uống và đi lại bình thường.

Theo các bác sĩ Khoa Thần kinh - Phục hồi chức năng, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, viêm não tự miễn là một bệnh lý khó chẩn đoán và tỷ lệ di chứng rất cao. Bệnh xảy ra khi hệ miễn dịch của cơ thể tấn công nhầm các tế bào thần kinh, gây viêm và rối loạn chức năng não bộ.

Các triệu chứng thường gặp gồm co giật, rối loạn hành vi, giảm trí nhớ ngắn hạn, rối loạn ngôn ngữ, giảm khả năng vận động và rối loạn giấc ngủ.

Việc chẩn đoán bệnh đòi hỏi sự kết hợp giữa thăm khám lâm sàng liên tục và nhiều xét nghiệm chuyên sâu. Phát hiện sớm và điều trị kịp thời có ý nghĩa quyết định trong việc hạn chế di chứng và cải thiện tiên lượng.

Trường hợp của bé N. là minh chứng rõ ràng cho tầm quan trọng của việc nhận diện sớm dấu hiệu bất thường và đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa. "Niềm hạnh phúc lớn nhất của gia đình là được nhìn thấy con trở lại bình thường, có thể ngủ ngon, tự tin bước đi và nở nụ cười tươi sau những ngày dài lo âu", gia đình bé N. chia sẻ.

Các bác sĩ cho biết thêm, viêm não tự miễn có diễn biến phức tạp, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh thường gặp ở nữ giới trẻ tuổi và rất dễ bị nhầm với các rối loạn tâm thần, dẫn đến điều trị không hiệu quả. Thậm chí có trường hợp tìm đến các phương pháp phản khoa học, làm chậm trễ việc can thiệp y tế.

Vì vậy, khi trẻ xuất hiện các biểu hiện bất thường như: Co giật, thay đổi hành vi, rối loạn giấc ngủ hoặc vận động, phụ huynh cần nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện chuyên khoa để thăm khám. Chẩn đoán sớm, điều trị kịp thời sẽ giúp tăng khả năng hồi phục, giảm nguy cơ tái phát và hạn chế những tổn thương lâu dài..