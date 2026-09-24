Trao Huy hiệu Đảng cho 111 đảng viên Liên hiệp hội Việt Nam

Theo Quyết định số 444-QĐ/ĐUMTTQ,CĐTTW do Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long ký ngày 25/08/2026, tổng cộng có 111 đảng viên thuộc Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam được quyết định trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó bao gồm: 89 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng (đợt 19/05/2026) và 22 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng (đợt 02/09/2026).

Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam, GS.VS Châu Văn Minh (ngoài cùng bìa trái) trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Mai Loan.

Đối với đợt 02/09/2026, số lượng cụ thể gồm: 01 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 01 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 04 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 11 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 01 đồng chí trao trước thời hạn Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 01 đồng chí truy tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 03 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hơn 40 năm hình thành và phát triển, Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng tập trung với số lượng lớn các đảng viên được vinh danh.

Sự kiện đặc biệt vinh danh 111 trí thức, nhà khoa học lão thành

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương khẳng định, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng nhằm ghi nhận, tôn vinh quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến lâu năm của đảng viên với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, thể hiện tình cảm trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những đồng chí đảng viên đã dành trọn cuộc đời mình vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: Mai Loan.

“Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trao ngày hôm nay không chỉ ghi dấu mốc son về thời gian đứng trong hàng ngũ của Đảng, mà còn là minh chứng cho sự kiên định, lý tưởng, lòng trung thành vô hạn đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân của các đồng chí đảng viên được trao Huy hiệu Đảng ngày hôm nay”, ông Long nhấn mạnh.

Các đồng chí được trao huy hiệu Đảng. Ảnh: Mai Loan.

Theo ông Long, 111 đồng chí được Ban Thường vụ Đảng ủy quyết định trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng là những hạt nhân tiêu biểu của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học Việt Nam, dù trải qua chiến tranh hay hòa bình, dù trực tiếp tham gia nghiên cứu khoa học, giảng dạy, quản lý hoạt động hoặc tham gia phong trào hội, các đồng chí luôn giữ trọn khí tiết của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, vững vàng về chính trị, mẫu mực về đạo đức, tận tụy, say mê cống hiến trí tuệ cho nền khoa học công nghệ của nước nhà và công tác tư vấn, giám sát, phản biện xã hội.

Các đồng chí được trao huy hiệu Đảng. Ảnh: Mai Loan.

Đối với các đồng chí đảng viên lão thành, dù tuổi đã cao nhưng tinh thần cống hiến, phẩm chất vẹn nguyên, các đồng chí vẫn luôn giữ vững vai trò nêu gương, là tấm gương sáng cho các thế hệ trí thức trẻ noi theo và là chỗ dựa chính trị vững chắc cho cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở ngày hôm nay.

Ông Long cho hay, vừa qua Liên hiệp Hội Việt Nam đã tổ chức đại hội thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Đây là cái mái nhà chung của các nhà khoa học, của trí thức nước nhà.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đã mở ra định hướng phát triển đất nước, trong đó xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính để phát triển đất nước với tầm nhìn 100 năm. Các nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư là những định hướng quan trọng để phát triển đất nước, với mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống, đem lại ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Phi Long mong muốn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với các nhà khoa học; tích cực tham gia tư vấn, phản biện xã hội và tham mưu các cơ chế, chính sách phát triển nền khoa học công nghệ nước nhà.

Tưởng nhớ những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc

Thay mặt 111 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng, Đại tá Trần Đắc Phong (Chi bộ Viện Nghiên cứu Xã hội và Phát triển Công nghệ, người vinh dự nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng) đã xúc động chia sẻ lại những kỷ niệm sâu sắc trong thời gian chiến đấu tại chiến trường Lào năm 1972.

Đại tá Trần Đắc Phong xúc động phát biểu. Ảnh: Mai Loan.

Đồng chí Trần Đắc Phong nhớ lại không khí một lễ kết nạp Đảng trong căn hầm giữa rừng sâu chỉ khoảng 15m² với bàn ghế làm từ các đoạn cây rừng, không có cờ Đảng, cờ Tổ quốc hay ảnh Bác Hồ do hầm chứa trang thiết bị vừa bị bom đánh trúng.

Bày tỏ lòng tri ân tới những đồng đội đã ngã xuống trên các chiến trường, đồng chí Trần Đắc Phong khẳng định, Huy hiệu Đảng nhận được hôm nay cũng là vinh dự dành để tưởng nhớ những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng chí gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy và chúc các đại biểu, đảng viên luôn mạnh khỏe, tiếp tục đóng góp xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh.