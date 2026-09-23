Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Nhà Khoa học - Vusta News

Từ học trò nghèo miền núi tới giáo sư Toán học thứ hai Việt Nam

Tuổi thơ nghèo khó không ngăn được cô học trò Lê Thị Thanh Nhàn theo đuổi Toán học. Bà trở thành nữ GS Toán học thứ hai Việt Nam khi 45 tuổi.

Mai Nguyễn

Sinh ra trong một gia đình nghèo, cô học trò miền núi Lê Thị Thanh Nhàn đã vươn lên đứng đầu khóa học, tốt nghiệp loại giỏi đại học, rồi trở thành tiến sĩ, nữ phó giáo sư Toán học trẻ nhất Việt Nam năm 2005 và nữ giáo sư Toán học thứ hai của Việt Nam năm 2015.

Nữ giáo sư Toán học thứ hai của Việt Nam

Năm 2005, ở tuổi 35, TS Lê Thị Thanh Nhàn được công nhận chức danh Phó giáo sư và là PGS trẻ nhất năm đó. Trước thời điểm này, bà đã có các công trình đăng trên những tạp chí quốc tế chuyên ngành như Journal of Algebra, Proceedings of the American Mathematical Society, Journal of Pure and Applied Algebra và Communications in Algebra.

le-thi-thanh-nhan.png
Giáo sư Thanh Nhàn. Ảnh: Viện Toán học

Hai năm sau, bà nhận Giải thưởng Khoa học Viện Toán học cho cụm công trình nghiên cứu về Đại số giao hoán. Đây là giải thưởng được trao hai năm một lần cho các nhà Toán học Việt Nam xuất sắc dưới 40 tuổi. Năm 2011, bà tiếp tục nhận Giải thưởng Kovalevskaia dành cho các nhà khoa học nữ có thành tích nổi bật trong khoa học tự nhiên.

Đến năm 2015, ở tuổi 45, PGS Lê Thị Thanh Nhàn được công nhận chức danh Giáo sư, trở thành nữ giáo sư Toán học thứ hai của Việt Nam sau 35 năm (nữ giáo sư đầu tiên là GS.TSKH Hoàng Xuân Sính được phong GS năm 1980).

Các công trình của GS Lê Thị Thanh Nhàn tập trung vào Đại số giao hoán, đặc biệt những vấn đề liên quan đến môđun, vành địa phương, môđun Cohen-Macaulay, đối đồng điều địa phương và các cấu trúc đại số liên quan.

Một số hướng nghiên cứu có thể kể đến như tính hữu hạn của các iđêan nguyên tố liên kết của môđun đối đồng điều địa phương, cấu trúc của các môđun Cohen-Macaulay và những vấn đề về vành địa phương Noether. Đây là những nội dung thuộc Đại số giao hoán, một lĩnh vực có tính trừu tượng cao, đòi hỏi nền tảng lý thuyết vững chắc và khả năng theo đuổi một vấn đề trong thời gian dài.

Nghiên cứu khoa học của GS Lê Thị Thanh Nhàn cũng gắn với mạng lưới hợp tác quốc tế. Bà thường xuyên báo cáo và tham dự hội nghị ở nước ngoài. Bà từng được các cơ sở nghiên cứu tại Pháp, Italy, Thụy Sĩ và một số nước mời làm việc, nghiên cứu. Những chuyến đi ấy không chỉ giúp cập nhật kiến thức mà còn tạo điều kiện để bà trao đổi trực tiếp với các nhà toán học trong cùng lĩnh vực.

Đừng yêu cầu các bạn trẻ thời nay chịu khó khăn làm khoa học

GS.TS Lê Thị Thanh Nhàn sinh năm 1970, lớn lên tại Thái Nguyên trong một gia đình nhiều khó khăn. Bố bà là bộ đội tập kết ra Bắc, quê ở Niêm Phò, Thừa Thiên - Huế; mẹ là giáo viên cấp I, quê ở Tùng Ảnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh. Do nhiều năm ở chiến trường, bố bà mắc sốt rét liên miên rồi mất sớm. Tuổi thơ của bà, như chính bà kể tại lễ công bố chức danh Giáo sư năm 2015, là “những chuỗi ngày gian khó vô cùng tận, phải nhịn đói thường xuyên”.

Thích Toán từ những năm phổ thông, bà thi vào Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc. 4 năm đại học thời bao cấp, nhờ sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè cùng nỗ lực của bản thân, bà vươn lên hàng đầu khóa học, tốt nghiệp loại giỏi và được giữ lại trường giảng dạy.

Tại lễ công bố chức danh Giáo sư năm 2015, khi nhìn lại 20 năm nghiên cứu tại một trường đại học vùng còn nhiều khó khăn, bà nói: “Được nghiên cứu Toán là được làm điều tôi yêu thích, được phát huy năng lực của mình và đóng góp tốt hơn cho sự nghiệp khoa học và đào tạo. Thành công của tôi ngày hôm nay bắt đầu từ sự yêu thích đó”.

Nhưng GS Lê Thị Thanh Nhàn không nhìn khoa học như một con đường chỉ cần đam mê là đủ. Cũng trong những chia sẻ sau khi được công nhận chức danh, bà cho rằng nghiên cứu là con đường chông gai, khó có thể làm giàu, vì vậy không nên lấy sự chịu đựng của thế hệ trước làm khuôn mẫu cho người trẻ. “Thời chúng tôi và những thế hệ đi trước có thể ăn đói, chịu đựng khó khăn mà vẫn say mê làm khoa học và cống hiến, nhưng đừng yêu cầu các bạn trẻ thời nay phải thế”, bà nói.

Từ trải nghiệm của mình, bà đánh giá cao những cơ chế hỗ trợ nghiên cứu như Nafosted và Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán. Trong bài phát biểu tại lễ công nhận chức danh, bà cho rằng những hỗ trợ ấy tạo thêm điều kiện để các nhà khoa học yên tâm với con đường đã chọn, đồng thời góp phần hình thành môi trường nghiên cứu cho các nhà toán học và sinh viên Toán.

Với GS Lê Thị Thanh Nhàn, vì thế, tình yêu Toán học là điểm khởi đầu, nhưng để đi đường dài với khoa học, người nghiên cứu còn cần người thầy, môi trường và những điều kiện đủ để có thể toàn tâm cho chuyên môn.

#GS Lê Thị Thanh Nhàn #nữ giáo sư Toán học thứ hai Việt Nam

Bài liên quan

Nhà Khoa học - Vusta News

GS Nguyễn Hoán- người đặt nền móng cho ngành Hóa học Việt Nam

Về nước trong hoàn cảnh gian khó, GS Nguyễn Hoán đã dành trọn đời dựng nền móng, truyền lửa đam mê cho các thế hệ học trò ngành Hóa học Việt Nam.

Khi Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội được thành lập năm 1956, ngành Hóa học gần như phải bắt đầu từ những điều kiện rất thiếu thốn. Giữa hoàn cảnh đó, GS Nguyễn Hoán trở về từ Pháp, nhận nhiệm vụ xây dựng Khoa Hóa - Vạn và sau này là Khoa Hóa học. Hơn 20 năm gắn bó với ngôi trường, ông vừa tổ chức đào tạo, xây dựng phòng thí nghiệm, vừa trực tiếp giảng dạy và nghiên cứu. Những học trò của ông sau này trở thành các nhà khoa học, nhà quản lý và những người góp phần phát triển ngành Hóa học Việt Nam.

gs-nguyen-hoan.jpg
GS Nguyễn Hoán. Ảnh: VNU CC.
Xem chi tiết

Nhà Khoa học - Vusta News

Chuyện đặc biệt về người mở đường cho Vật lý lý thuyết Việt Nam

Gần nửa thế kỷ gắn bó với ĐH Tổng hợp Hà Nội, GS Nguyễn Hoàng Phương đã mở đường cho Vật lý lý thuyết Việt Nam, từ nghiên cứu, đào tạo đến xây dựng đội ngũ.

Năm 1956, khi Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội được thành lập, GS Nguyễn Hoàng Phương là một trong những người tham gia xây dựng Khoa Vật lý. Ông trở thành người đứng đầu đầu tiên của Bộ môn Vật lý lý thuyết, góp phần hình thành một hướng đào tạo còn rất mới ở Việt Nam. Gần nửa thế kỷ gắn với giảng đường và nghiên cứu, ông để lại nhiều công trình vật lý, những cuốn giáo trình có giá trị, là người thầy được nhiều thế hệ học trò kính trọng, yêu quý.

gs-hoang-phuong.jpg
GS Nguyễn Hoàng Phương. Ảnh: HUS.
Xem chi tiết

Nhà Khoa học - Vusta News

Giữ gìn nét đẹp Hồ Gươm với dự án tái hiện chùa Báo Ân bằng công nghệ số

GS.TSKH Vũ Minh Giang cho rằng, việc tái hiện chùa Báo Ân nên thực hiện bằng giải pháp bảo tàng ảo, giúp lưu giữ mà không mất không gian Hồ Gươm.

Hà Nội đang lấy ý kiến cộng đồng về phương án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết không gian hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, trong đó đáng chú ý là đề xuất tại khu vực Bưu điện Hà Nội. Theo phương án được đưa ra lấy ý kiến từ ngày 7/9 đến 26/9/2026, một số công trình kiến trúc chưa phù hợp tại khu vực này được nghiên cứu hạ giải, đồng thời nghiên cứu “gợi nhắc, tái hiện hình ảnh, hình thái kiến trúc đặc trưng” của chùa Báo Ân tại không gian trung tâm trong khuôn viên Bưu điện.

Nên tái hiện ký ức chùa Báo Ân bằng không gian ảo

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

GS.VS Châu Văn Minh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Viện 69

GS.VS Châu Văn Minh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Viện 69

Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026) và ngày giỗ lần thứ 57 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 2/9, GS.VS Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cùng đoàn công tác đã thành kính dâng hương tưởng niệm Người tại Viện 69, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.