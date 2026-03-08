Mẹ Kasim Hoàng Vũ đau đớn chia sẻ về cái chết của con trai

Mẹ của Kasim Hoàng Vũ lần đầu chia sẻ nỗi lòng của mình trước sự ra đi của con trai. Bà nói rằng, trái tim của người mẹ như bà đang có ai cầm dao bằm nát.

Nhiều ngày qua, ca sĩ Bích Phương – mẹ của Kasim Hoàng Vũ chọn cách im lặng để dành thời gian và sức lực lo hậu sự cho con trai. Mặc dù nhiều người đã cố gắng liên hệ để có được thông tin chính xác nhất về sự ra đi của Kasim Hoàng Vũ nhưng ca sĩ Bích Phương đều không trả lời.

Mẹ Kasim Hoàng Vũ chỉnh sửa lại khăn phủ diện cho con trai tại nhà quàn. Ảnh: FBNV

Với ca sĩ Bích Phương, nỗi đau mất đi đứa con trai duy nhất là nỗi đau lớn nhất cuộc đời. Và người mẹ ấy đã không còn đủ tâm trí minh mẫn và tỉnh táo để lên tiếng hay chia sẻ về bất cứ điều gì về sự mất mát này nữa.

Tuy nhiên, vào khuya 7/3, mẹ của Kasim Hoàng Vũ đã lần đầu chia sẻ nỗi lòng của mình trước sự ra đi của con trai. Bà nói rằng, trái tim của người mẹ như bà đang có ai cầm dao bằm nát.

“Sao ông trời không mang tôi theo cùng con trai để tôi được hạnh phúc chăm sóc cho con, được trọn vẹn ở bên con… dù ở cõi nào. Ông trời có nghe trái tim người mẹ như đang có ai cầm dao bằm nát lúc này. Hơn 50 tiếng đồng hồ con không chợp mắt, không thiết ăn uống gì...

Con không dám bổ báng ngài nhưng sao ngài nỡ chia lìa tình mẫu tử của chúng con. Chúng con sống một đời cho ông bà, cha mẹ, bằng hữu, đồng nghiệp, cộng đồng, quê hương, đất nước thân yêu của chúng con. Sao chúng con lại đau đớn oan nghiệt thế này”, mẹ Kasim Hoàng Vũ đau đớn bày tỏ.

Bức ảnh kỷ niệm của mẹ con Kasim Hoàng Vũ. Ảnh: FBNV

Ca sĩ Bích Phương xót xa nói thêm rằng, Kasim là một người con luôn sống lấy hiếu nghĩa làm đầu, là bờ vai duy nhất để bà nương tựa.

“Tạ ơn con đã cùng mẹ vượt qua bao giông tố cuộc đời. Người đàn ông duy nhất của mẹ, bờ vai để mẹ nương tựa một đời. Con nỡ đành rời xa mẹ, để mẹ chới với, bơ vơ nơi chốn này sao con ơi?”, ca sĩ Bích Phương nghẹn ngào.

Trước đó, vào ngày sáng 6/3 (giờ Việt Nam), ông bầu Qui Ngọc - người gắn bó lâu năm với Kasim Hoàng Vũ tại Mỹ đã chia sẻ hình ảnh ca sĩ Bích Phương yếu ớt và đau đớn đứng bên quan tài con trai tại nhà quàn.

Theo người bạn thân của Kasim Hoàng Vũ ở Mỹ, ca sĩ Bích Phương đã tự tay chọn quan tài cho con trai. Bà đã rất đau đớn và bối rối khi con trai qua đời. Cá nhân anh và một người bạn nữa đã phải hỗ trợ bà lo chuyện hậu sự cho Kasim Hoàng Vũ.

Tang lễ của Kasim dự kiến sẽ diễn ra một cách giản dị và lặng lẽ từ 10h-20h ngày 13-14/3 tại Nhà quàn Vĩnh Phước, ở Texas. Lễ hỏa táng được tổ chức vào 3h chiều Chủ nhật, ngày 15/3/2026 tại cùng địa điểm. Nguyện vọng của gia đình là không muốn tổ chức tang lễ ồn ào.

Kasim Hoàng Vũ từng giấu mẹ khi biết mình bị bệnh

Trước đó, vào trung tuần tháng 11/2024, ca sĩ Bích Phương cũng có dòng trạng thái khá dài nói về chuyện Kasim bị bệnh nhưng không cho mẹ biết.

Cáo phó của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ. Ảnh: FBNV

Theo ca sĩ Bích Phương, cuộc đời bà dành trọn vẹn cho 3 người mà bà không bao giờ phải hối tiếc đó là bố mẹ và con trai. Bố mẹ của bà đã về đoàn tụ với ông bà tổ tiên nơi cửu tuyền. Ca sĩ Bích Phương toại nguyện về những gì bà đã lo cho hai đấng sinh thành cũng như những gì bà đã hứa với bố mẹ của mình hơn 40 năm qua. Lời hứa đó là cho Kasim được ăn học đến nơi đến chốn và dạy dỗ con trai thành nhân thành danh.

"Những năm tháng qua, mẹ vừa làm bố, vừa làm mẹ… điều đó thật chẳng dễ dàng gì con ơi! Có những lúc thật nồng ấm tình mẹ, có đôi khi thật nghiêm khắc để chỉnh sửa những đúng sai của con, rồi quay lưng lau vội nước mắt... Âu cũng chỉ để cầu mong con được nên người và thành đạt trong cuộc sống. Con cũng thấy đó, dù con có hoạn nạn cũng luôn có mọi người yêu thương và luôn gửi niệm lành cầu nguyện cho con sớm được bình an.

Mẹ luôn biết ơn và cảm kích những gì con đã luôn sống tốt, luôn có trách nhiệm với ngoại và mẹ. Luôn sống tốt và biết đối nhân xử thế với mọi người xung quanh. Ai cũng thương mến con, mẹ thật mừng và tự hào xiết bao", mẹ Kasim Hoàng Vũ tâm sự.

Ca sĩ Bích Phương trải lòng thêm rằng: "Ngày con lâm bệnh, con âm thầm chịu đựng mà chẳng báo gì cho mẹ hay vì con biết thời điểm đó hết sức nguy kịch cho tính mạng của bà ngoại, liên tục phải nhập viện cấp cứu. Mẹ loay hoay một mình ở bệnh viện, chỉ cầu mong sao quyết cứu sống ngoại bằng được, không màng vất vả lao đao hay ngại tốn kém gì.

Ca sĩ Bích Phương từng đồng hành cùng con trai trên mọi nẻo đường nghệ thuật. Ảnh: FBNV

Và bây giờ đây, mẹ được chăm con ở bệnh viện, mẹ nguyện sẽ hết lòng tận lực bên con, lo chăm sóc hết sức mình để mong bù đắp lại những ngày tháng con thật thiệt thòi khi đau ốm bệnh tật một mình nơi xứ người. Thương và yêu con xiết bao vì những hy sinh thầm lặng để mẹ được trọn chữ hiếu với ngoại lúc cuối đời".

Kasim Hoàng Vũ tên thật là Nguyễn Đức Hoàng Vũ. Anh sinh năm 1980, mất ngày 1/3/2026 (giờ địa phương) tại nhà riêng ở Houston, Texas, Mỹ, hưởng dương 46 tuổi. Nam ca sĩ ra đi rất nhẹ nhàng và thanh thản trong vòng tay của mẹ khi đang ăn trưa.

Kasim Hoàng Vũ qua đời sau hơn 2 năm chống chọi kiên cường với căn bệnh u xương hàm (viêm khớp xương quai hàm tái phát, kèm nang xương hàm và cổ). Bệnh tình bắt đầu từ năm 2023, khiến anh phải trải qua nhiều ca phẫu thuật lớn tại Mỹ, dẫn đến gương mặt biến dạng nghiêm trọng, sụt cân nhanh chóng (từ 70kg xuống còn khoảng 50kg).