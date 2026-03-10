[e-Magazine] Doãn Hoàng: Tình yêu hay sự nghiệp, đến lúc nào tôi nhận lúc đó

Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, diễn viên Trần Doãn Hoàng cho biết, ban đầu anh đến với diễn xuất vì thích, thấy vui, rồi dần dần trở thành đam mê và quyết định theo đuổi.

- Lần đầu đóng vai chính phim điện ảnh, anh bước vào dự án này với tâm thế háo hức hay áp lực nhiều hơn?

Tôi nghĩ là có cả hai. Vừa háo hức, vừa áp lực. Háo hức vì dự án mang đến cho tôi nhiều thử thách. Khi đảm nhận vai diễn, ngoài diễn xuất tôi còn phải học thêm nhiều kỹ năng như hát, nhảy, thủ ngữ, pha chế, vẽ… Tôi tò mò muốn biết mình có thể khai phá những khả năng mới ấy không, có chạm được đến chiều sâu tâm lý nhân vật hay không.

Nhưng song song với đó là áp lực. Tôi tự hỏi mình có làm được không, có đáp ứng được yêu cầu của đạo diễn, có tạo ra hiệu ứng tốt để mang đến một sản phẩm chỉn chu cho khán giả hay không.

- Hiếu mơ làm họa sĩ truyện tranh nhưng bị gánh nặng cơm áo níu lại. Anh có tìm thấy sự đồng cảm nào giữa mình và nhân vật?

Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà hầu hết những người làm nghệ thuật đều thấy đâu đó mình trong Hiếu. Gánh nặng cơm áo luôn hiện hữu, bởi đa phần ngành nghề nghệ thuật không có sự ổn định, trừ khi đã có vị trí và thành công nhất định.

Không chỉ người làm nghệ thuật, bất kỳ ai đang làm văn phòng, kinh doanh hay một công việc khác nhưng tạm gác lại ước mơ thuở nhỏ, đều có thể nhìn thấy mình trong nhân vật này.

- Để thể hiện một người trẻ phải gác lại đam mê vì mưu sinh, anh đã chuẩn bị tâm lý ra sao?

Tôi lấy chất liệu từ chính trải nghiệm của mình. Tôi không học trường nghệ thuật mà tốt nghiệp Đại học Ngoại thương cơ sở Hà Nội. Ban đầu tôi đến với diễn xuất vì thích, thấy vui, rồi dần dần trở thành đam mê và tôi quyết định theo đuổi.

Tôi từng làm công việc văn phòng và cũng có lúc nghĩ đến việc dừng lại để quay về cuộc sống ổn định hơn về thu nhập. Nhưng mỗi lần như vậy, nghề diễn viên lại giữ tôi ở lại và cho tôi thêm niềm tin.

Rất may khi tham gia “Cảm ơn người đã thức cùng tôi”, tôi được làm việc với một ê-kíp tận tình, cởi mở và luôn hỗ trợ hết mình để hoàn thành tốt nhất vai Minh Hiếu.

- Theo anh, bộ phim gửi gắm điều gì đến những người trẻ đang chật vật giữa ước mơ và thực tế?

Tôi nghĩ phim không nhằm đưa ra một đạo lý quá lớn lao. Phim chỉ muốn nhắn nhủ rằng hãy tìm điểm dung hòa.

Hãy giữ đứa trẻ với những ước mơ bên trong mình, nhưng đồng thời phải đủ trưởng thành để lo toan cuộc sống. Nếu mình không tồn tại, thì ước mơ cũng không thể tồn tại. Điều tiên quyết là phải đứng vững trước, để ước mơ có cơ hội tiếp tục.

- Trong quá trình quay, đạo diễn yêu cầu anh điều chỉnh điều gì nhiều nhất?

Khi làm việc với anh Công, tôi khá thoải mái về tâm lý. Anh luôn tôn trọng diễn viên và lắng nghe ý kiến của mọi người để cùng xây dựng tác phẩm.

Với tôi, đích đến cuối cùng là bộ phim chứ không phải một cá nhân. Nếu một nhân vật tốt nhưng đặt trong tập thể chưa tốt thì phim vẫn không trọn vẹn và ngược lại cũng vậy.

Cảnh khiến tôi thấy khó nhất là phân đoạn trong bệnh viện khi Minh Hiếu lần đầu nhìn thấy con mình. Tôi chưa từng trải nghiệm cảm giác làm cha, nhưng yêu cầu đặt ra là làm sao để những người cha khi xem đều thấy mình trong đó. Đó thực sự là thử thách lớn nhất.

- Kỷ niệm nào trên phim trường khiến anh nhớ nhất?

Cảnh nhảy đôi giữa Minh Hiếu và Mộng Hoài dưới bể bơi là kỷ niệm đáng nhớ nhất.

Trước ngày ghi hình, tôi bị chấn thương trong quá trình tập luyện. Phân đoạn này lại quay bằng Steadicam, kỹ thuật cao, không gian hẹp nên đòi hỏi sự phối hợp rất nhịp nhàng.

Vì sức khỏe không đảm bảo, những lần quay đầu tôi chưa thể hoàn thành tốt và chấn thương tái phát, buộc phải tạm ngừng. Mọi người hỏi tôi có thể tiếp tục không vì ưu tiên sức khỏe. Tôi nghĩ cả ê-kíp đang quay đêm, ai cũng nỗ lực, phía trước còn nhiều cảnh quay khác nên quyết định xịt giảm đau và xin anh Công cho thử lại.

Sau hai lần quay tiếp theo, chúng tôi hoàn thành được cảnh trong sự vỡ òa. Đó là khoảnh khắc tôi nhớ nhất.

- Anh học hỏi được điều gì từ các diễn viên giàu kinh nghiệm trong đoàn?

Nghệ sĩ Hữu Châu là người lớn tuổi nhất đoàn và là bậc tiền bối trong nghề. Từ chú, tôi học được sự chuyên nghiệp và tinh thần tích cực.

Những ngày quay kéo dài đến khuya, rạng sáng, ai cũng mệt. Nhưng mỗi khi chú lên set, năng lượng luôn rất trẻ trung và truyền động lực cho mọi người. Đó là điều tôi trân trọng.

- Sau vai Hiếu, anh muốn thử sức ở thể loại nào tiếp theo?

Với tôi, mỗi cơ hội đều đáng trân trọng. Dù là hành động, tâm lý nặng đô hay tình cảm, nếu có cơ hội tôi đều sẵn sàng dốc hết khả năng để hoàn thành tốt nhất vai diễn.

- Anh khá kín tiếng về đời sống cá nhân. Đó là lựa chọn để bảo vệ mình hay vì anh muốn khán giả tập trung vào công việc?

Một phần do tính cách. Tôi quan niệm diễn viên cũng là một công việc như bao nghề khác. Tôi muốn được nhìn nhận là một diễn viên có thực lực, thay vì một người nổi tiếng hoạt động tốt trên mạng xã hội.

- Việc theo đuổi diễn xuất có khiến anh đánh đổi điều gì?

Trong cuộc sống, khi chọn điều này thì đồng nghĩa phải chấp nhận không có điều kia. Không chỉ riêng diễn xuất, mà mọi khía cạnh đều vậy. Hiện tại, tôi hài lòng với lựa chọn của mình.

- Ở thời điểm này, với anh tình yêu có phải ưu tiên?

Tôi không đặt kế hoạch phải ưu tiên công việc hay tình cảm. Khi điều gì đến, tôi đều sẵn sàng đón nhận.

- Gia đình phản ứng ra sao khi anh quyết định theo nghề?

Vì tôi học kinh tế nên ban đầu gia đình phản đối, bạn bè cũng nghĩ tôi khó theo được. Nhưng tôi tin cách tốt nhất để xây dựng niềm tin là bằng kết quả. Khi mình chứng minh được khả năng, mọi người sẽ dần tin tưởng con đường mình chọn.