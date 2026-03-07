Hà Nội

Giải trí - Giới trẻ

Đức Phúc tiết lộ về chuyện tình của Hòa Minzy

Đức Phúc - Erik hào hứng dự đoán ngày cưới của Hòa Minzy, mong chờ khoảnh khắc cô bước vào lễ đường trong ngày trọng đại.

Thu Cúc (tổng hợp)

Sau khi Hòa Minzy công khai người yêu, Đức Phúc nhanh chóng chia sẻ về chuyện tình của đàn chị. Nam ca sĩ cho biết, anh có thể cảm nhận rõ niềm hạnh phúc của nữ ca sĩ khi cô nhắc về người đàn ông của mình.

Theo Đức Phúc, Hòa Minzy từng kể về sự quan tâm, chăm sóc và những điều nhỏ bé mà Văn Cương dành cho cô. Đức Phúc cùng Erik cũng được nghe đàn chị chia sẻ về khoảnh khắc cô cảm nhận Văn Cương thật sự nghiêm túc khi muốn tìm hiểu.

phuc0.jpg
Đức Phúc (trái) biết bạn trai Hòa Minzy từ lâu. Ảnh: FB Đức Phúc.

Nam ca sĩ cho rằng Văn Cương chính là bến đỗ bình yên của Hòa Minzy, khi nữ ca sĩ có thể an tâm đi làm vì phía sau luôn có bạn trai làm hậu phương. “Em và Erik thật sự hạnh phúc vì điều đó, hạnh phúc thay cho chị gái. Chị xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất từ bây giờ và mãi mãi về sau”, Đức Phúc bày tỏ.

Đức Phúc còn nhắn nhủ đầy hài hước đến “anh rể tương lai”. Nam ca sĩ viết: “Anh phải thương chị em thật nhiều nhé, không được để chị em phải muộn phiền nha anh, vì em biết chị thương anh rất nhiều và đặt trọn niềm tin ở nơi anh rồi!

Chị gái em là một cô gái vui vẻ và nhiều năng lượng, đôi lúc có hơi khó chiều một chút nên anh nhường chị em nha. Nhớ nhé, không được làm chị em buồn đâu nha. Có vấn đề gì chưa cần đến bố Tuấn mẹ Liên thì hai bọn em đã có mặt để ‘ra tay’ rồi đó”.

Bên cạnh đó, Đức Phúc cũng gửi lời chúc đến Văn Cương và Hòa Minzy trăm năm hạnh phúc, luôn nắm chặt tay nhau vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống.

Giọng ca sinh năm 1996 cho biết anh rất mong chờ ngày được xuất hiện trong đám cưới của đàn chị. Đức Phúc tiết lộ từ rất lâu trước đây, nhóm bạn thân từng nhiều lần ngồi trò chuyện rôm rả về ngày trọng đại của Hòa Minzy.

Anh và Erik thậm chí còn tưởng tượng đến viễn cảnh khi nữ ca sĩ tổ chức đám cưới, mỗi người sẽ đảm nhận một vai trò khác nhau, người hát, người làm MC, người tranh nhau bắt hoa cưới.

Thậm chí, cả ba còn hào hứng hình dung cảnh sang nhà cô dâu từ trước vài ngày để chuẩn bị cho ngày vui. Nhưng dù làm gì đi nữa, điều hai người em mong muốn nhất vẫn là được cầm tà váy, tung hoa phía sau để đưa “chị cả” bước vào lễ đường trong khoảnh khắc trọng đại.

Mời quý độc giả xem video: "Văn Cương và Hòa Minzy tình tứ bên nhau". Ảnh: FB Hòa Minzy
#Hòa Minzy #Văn Cương #Đức Phúc #tình yêu #bạn trai #hạnh phúc

