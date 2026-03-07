Hòa Minzy gây ấn tượng với gu thời trang đời thường đa sắc

Hà Nội

Giải trí - Giới trẻ

Nhìn qua loạt ảnh đời thường, có thể thấy Hòa Minzy không đóng khung bản thân trong một phong cách cố định. Nữ ca sĩ thay đổi khá linh hoạt, tùy hoàn cảnh.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Hòa Minzy)
Hòa Minzy mới đây gây chú ý khi công khai chuyện tình cảm với Văn Cương. Nhiều năm qua, nữ ca sĩ không chỉ được biết đến với sự nghiệp thành công mà còn gây ấn tượng bởi nhan sắc rạng rỡ và phong cách thời trang tinh tế.
Trong những chuyến đi dạo hay du lịch, Hòa Minzy thường lựa chọn trang phục mang hơi hướng nhẹ nhàng, nữ tính.
Những bộ váy ngắn, áo trễ vai hay các phụ kiện nhỏ xinh như kẹp tóc, túi mini… giúp phong cách của nữ ca sĩ thêm trẻ trung và tươi tắn. Đây cũng là kiểu trang phục cô thường diện khi dạo phố hoặc gặp gỡ bạn bè.
Không phải lúc nào Hòa Minzy cũng chọn váy vóc điệu đà. Trong đời thường, cô nhiều lần xuất hiện với áo phông oversize, chân váy ngắn hoặc trang phục thể thao, kết hợp giày đế dày và tất cao cổ. Kiểu phối đồ này mang lại cảm giác năng động, thoải mái và phù hợp với những buổi đi chơi ngoài trời.
Sự linh hoạt trong cách ăn mặc giúp hình ảnh đời thường của nữ ca sĩ trở nên gần gũi, không quá cầu kỳ nhưng vẫn đủ nổi bật để thu hút sự chú ý của người hâm mộ.
Trong các dịp đặc biệt như đám cưới hay sinh nhật, Hòa Minzy lại lựa chọn phong cách chỉn chu và sang trọng hơn.
Những thiết kế váy dài với chất liệu voan hoặc lụa nhẹ, cùng tông màu trung tính như đen, kem… giúp cô trông mềm mại nhưng vẫn nổi bật.
Trong một số lần đi lễ chùa, nữ ca sĩ chọn áo dài kín đáo kết hợp cùng túi xách thanh lịch.
Giọng ca sinh năm 1995 cũng thường xuất hiện với nhiều phụ kiện và trang phục đến từ các thương hiệu thời trang.
Mới đây, nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã gửi lời chúc mừng khi Hòa Minzy tìm được bến đỗ bình yên sau thời gian cô làm mẹ đơn thân.
Nữ ca sĩ cho biết cô không đặt nặng chuyện vật chất. “Em không chọn người giàu có. Em không thiếu gì, em chỉ cần bình yên, một người đủ niềm tin, đủ bao dung và hạnh phúc khi thấy em tỏa sáng, đồng thời yêu thương Bo”, cô chia sẻ.
Xem video: "Hòa Minzy tình tứ bên bạn trai". Nguồn FB Hòa Minzy
