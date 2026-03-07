Hòa Minzy gây ấn tượng với gu thời trang đời thường đa sắc

Nhìn qua loạt ảnh đời thường, có thể thấy Hòa Minzy không đóng khung bản thân trong một phong cách cố định. Nữ ca sĩ thay đổi khá linh hoạt, tùy hoàn cảnh.
Nhìn qua loạt ảnh đời thường, có thể thấy Hòa Minzy không đóng khung bản thân trong một phong cách cố định. Nữ ca sĩ thay đổi khá linh hoạt, tùy hoàn cảnh.
Acerpure COZY F2 mang đến trải nghiệm vận hành êm ái, tiết kiệm điện và phù hợp xu hướng sống yên tĩnh trong hệ sinh thái smart home hiện đại.
Apple giới thiệu mẫu laptop hoàn toàn mới là MacBook Neo sử dụng chip A18 Pro, bốn lựa chọn màu sắc và giá khởi điểm chỉ từ 16,5 triệu đồng.
Trớ trêu mẫu UAV tấn công tự sát được Mỹ chế tạo dựa trên Shahed-136 của Iran trong lần đầu thực chiến đã tấn công vào chính thủ đô Teheran của nước này.
Samsung Galaxy S26 Ultra vừa được mở bán tại Việt Nam với hàng loạt nâng cấp mạnh mẽ.
Di tích khảo cổ Hà Bắc hé lộ sự bành trướng của nền văn hóa Hồng Sơn cổ quan trọng của Trung Quốc.
Sau khi Mỹ phát động chiến dịch quân sự, Iran bắn hàng trăm tên lửa và UAV tấn công vào các quốc gia Vùng Vịnh, gây áp lực lớn lên hệ thống phòng không khu vực.
Sinh sống lâu đời ở vùng Đông Bắc Ấn Độ, người Bodo sở hữu bản sắc văn hóa dộc đáo và lịch sử đặc biệt.
Benj Edwards, cây bút kỳ cựu của Ars Technica, bị sa thải sau khi dùng trích dẫn do AI bịa ra trong bài viết về sự cố công nghệ.
Lần đầu góp mặt trong danh sách đề cử của TC Candler, Kaity Nguyễn khiến người hâm mộ ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp ngày càng thăng hạng và khí chất sang trọng.
Chiếc Lamborghini Murcielago LP640 Roadster đời 2008 này sở hữu ngoại thất màu Bianco Isis, nội thất bọc da đen trắng và chỉ mới chạy 13.000 dặm.
Tại MWC 2026, Tecno giới thiệu một mẫu điện thoại siêu mỏng 4.9mm với ..một trời phụ kiện xịn gắn thêm.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 8/3, Song Ngư có quý nhân trợ giúp, thuận lợi mọi bề. Cự Giải may mắn không kém, phấn đấu nỗ lực sẽ đạt được thành công.
Bộ phim ngắn Hoắc Khứ Bệnh do AI tạo ra chỉ tốn 10 triệu đồng sản xuất nhưng thu về 500 triệu lượt xem sau 3 ngày, gây chấn động ngành điện ảnh.
Ở tam cá nguyệt thứ ba của thai kỳ, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu vẫn khiến nhiều khán giả bất ngờ khi giữ được vóc dáng thon gọn cùng nhan sắc rạng rỡ.
Giữa cao nguyên châu Phi mênh mông, loài sói Ethiopia (Canis simensis) tồn tại như một báu vật hoang dã hiếm hoi và đầy bí ẩn.
Sinh sống chủ yếu ở miền Đông tiểu lục địa Ấn Độ, người Santal là một trong những cộng đồng bản địa lớn và giàu truyền thống văn hóa.
Mercedes-AMG GT 63 tại Việt Nam sẽ cạnh tranh với mẫu xe Porsche 911 S 992.2, ấn tượng của chiếc xe ngôi sao 3 cánh là động cơ V8 mạnh 577 mã lực.
Cuộc khai quật tại khu di tích Âm Hử cổ đại ở Trung Quốc làm nổi bật tầm quan trọng của khảo cổ học động vật trong việc nghiên cứu xã hội thời xưa.
Ngày thứ 5 của cuộc chiến Trung Đông, chứng kiến làn sóng tấn công thứ 11 của Iran: Trung tâm CIA hứng tên lửa; sức mạnh phản công của Iran chưa suy giảm.
Hơn 1 tháng thông tuyến, QL1A đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì cũ) rộng 8 làn xe nhưng nhiều hạng mục vẫn dang dở, vỉa hè ngổn ngang vật liệu...