Từ chiếc máy quay nhỏ đến thu nhập tỷ đồng của Khoai Lang Thang

Sở hữu kênh YouTube hơn 3 triệu người theo dõi, Khoai Lang Thang khiến công chúng tò mò về khối tài sản thực sự "khủng" sau 9 năm rong ruổi.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Khoai Lang Thang, tên thật Đinh Võ Hoài Phương (34 tuổi) là một trong những YouTuber du lịch quen thuộc với cộng đồng yêu thích “xê dịch”.
Bắt đầu làm video từ gần 9 năm trước, anh rong ruổi khắp nơi chỉ với một chiếc máy quay mini và điện thoại để ghi lại những câu chuyện về ẩm thực, văn hóa và đời sống địa phương.
Đến nay, kênh của Khoai Lang Thang đã đăng tải hơn 323 video, thu hút hơn 3 triệu lượt theo dõi trên nền tảng YouTube. Điểm đặc biệt trong nội dung của Khoai Lang Thang nằm ở cách tiếp cận gần gũi: từ những quán ăn nhỏ, vùng quê ít người biết đến cho đến những câu chuyện đời thường của người dân bản địa.
Nhờ lối dẫn dắt tự nhiên và chân thành, các video của Khoai Lang Thang thường nhận được lượng xem lớn và nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.
Theo chính sách của YouTube, người sáng tạo nội dung sẽ nhận khoảng 55% doanh thu quảng cáo hiển thị trên video, phần còn lại thuộc về nền tảng. Dữ liệu ước tính từ trang thống kê SocialBlade cho thấy mỗi tháng kênh YouTube của Khoai Lang Thang có thể mang về khoản thu từ khoảng 4.800 USD đến 77.000 USD. Con số này tương đương hơn 126 triệu đồng đến hơn 2 tỷ đồng.
Doanh thu quảng cáo chỉ là một phần trong nguồn thu của nam YouTuber. Với độ phủ sóng lớn, anh còn có thể kiếm thêm thu nhập từ việc hợp tác quảng bá thương hiệu, lồng ghép sản phẩm hoặc điểm đến du lịch trong các video của mình.
Anh tốt nghiệp ngành Kỹ thuật công trình xây dựng tại Đại học Tôn Đức Thắng TP HCM, từng là kỹ sư thiết kế trước khi chuyển sang làm vlog du lịch - ẩm thực từ năm 2017.
Anh cũng gây chú ý với những lần tương tác với người hâm mộ hay bình luận tích cực dưới các bài đăng người lạ trên mạng xã hội.
Gần đây Khoai Lang Thang vướng vào một số tranh cãi trên mạng xã hội. Một số tài khoản cho rằng anh “làm màu” hoặc “dàn dựng” khi để lại bình luận động viên người lạ. Trên nền tảng Threads, một bài đăng cho rằng bình luận của nam YouTuber mang tính “làm truyền thông” và “không có gì đặc biệt”. Bài viết này nhanh chóng thu hút gần 400.000 lượt xem cùng hàng nghìn lượt yêu thích.
Sự việc cũng tạo nên nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng việc lan tỏa thông điệp tích cực trên mạng xã hội là điều đáng khích lệ, trong khi số khác lại tỏ ra hoài nghi về động cơ phía sau.
