Kho tri thức

Trận chiến Alesia khốc liệt khẳng định thiên tài quân sự Julius Caesar

Trận Alesia năm 52 TCN là một trong những trận đánh quyết định lịch sử La Mã cổ, nơi tài năng quân sự của Julius Caesar được thể hiện rực rỡ trước người Gaul.

T.B (tổng hợp)
Đây là trận chiến then chốt trong cuộc chinh phục Gaul. Julius Caesar đối đầu với Vercingetorix, thủ lĩnh liên minh các bộ lạc Gaul, trong một trận vây hãm khốc liệt. Ảnh: Pinterest.
Đây là trận chiến then chốt trong cuộc chinh phục Gaul. Julius Caesar đối đầu với Vercingetorix, thủ lĩnh liên minh các bộ lạc Gaul, trong một trận vây hãm khốc liệt. Ảnh: Pinterest.
Thành Alesia nằm trên đồi cao hiểm trở. Vị trí này giúp quân Gaul có ưu thế phòng thủ, nhưng cũng khiến họ bị bao vây toàn diện khi La Mã siết chặt vòng vây. Ảnh: Pinterest.
Thành Alesia nằm trên đồi cao hiểm trở. Vị trí này giúp quân Gaul có ưu thế phòng thủ, nhưng cũng khiến họ bị bao vây toàn diện khi La Mã siết chặt vòng vây. Ảnh: Pinterest.
Caesar xây hai vòng công sự khổng lồ. Ông cho dựng hơn 20 km tường thành, một quay vào trong, một quay ra ngoài, vừa vây hãm Alesia vừa ngăn quân Gaul cứu viện. Ảnh: Pinterest.
Caesar xây hai vòng công sự khổng lồ. Ông cho dựng hơn 20 km tường thành, một quay vào trong, một quay ra ngoài, vừa vây hãm Alesia vừa ngăn quân Gaul cứu viện. Ảnh: Pinterest.
Quân Gaul có số lượng vượt trội. Khoảng 80.000 quân trong thành và hơn 200.000 quân cứu viện, đối đầu với chỉ khoảng 60.000 binh sĩ La Mã. Ảnh: Pinterest.
Quân Gaul có số lượng vượt trội. Khoảng 80.000 quân trong thành và hơn 200.000 quân cứu viện, đối đầu với chỉ khoảng 60.000 binh sĩ La Mã. Ảnh: Pinterest.
Hệ thống bẫy và chướng ngại dày đặc. Caesar cho đào hào, hố chông, cạm bẫy gỗ và đặt bẫy sắt, khiến quân Gaul gặp khó khăn trong mọi nỗ lực phá vây. Ảnh: Pinterest.
Hệ thống bẫy và chướng ngại dày đặc. Caesar cho đào hào, hố chông, cạm bẫy gỗ và đặt bẫy sắt, khiến quân Gaul gặp khó khăn trong mọi nỗ lực phá vây. Ảnh: Pinterest.
Cuộc tấn công hai phía của người Gaul thất bại. Dù dồn sức từ trong thành và ngoài vòng vây, quân Gaul không thể xuyên thủng hàng phòng thủ La Mã. Ảnh: Pinterest.
Cuộc tấn công hai phía của người Gaul thất bại. Dù dồn sức từ trong thành và ngoài vòng vây, quân Gaul không thể xuyên thủng hàng phòng thủ La Mã. Ảnh: Pinterest.
Vercingetorix buộc phải đầu hàng. Sau thất bại, thủ lĩnh Gaul ra khỏi thành, khoác áo choàng và trao vũ khí cho Caesar, tạo nên một khoảnh khắc lịch sử bi tráng. Ảnh: Pinterest.
Vercingetorix buộc phải đầu hàng. Sau thất bại, thủ lĩnh Gaul ra khỏi thành, khoác áo choàng và trao vũ khí cho Caesar, tạo nên một khoảnh khắc lịch sử bi tráng. Ảnh: Pinterest.
Trận Alesia củng cố quyền lực của Caesar. Chiến thắng này đặt dấu chấm hết cho kháng cự của Gaul, mở đường cho Caesar nổi lên như một nhân vật chính trị hàng đầu ở La Mã. Ảnh: Pinterest.
Trận Alesia củng cố quyền lực của Caesar. Chiến thắng này đặt dấu chấm hết cho kháng cự của Gaul, mở đường cho Caesar nổi lên như một nhân vật chính trị hàng đầu ở La Mã. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
