Trải nghiệm có 1-0-2, đi thang máy xuống lòng núi lửa ở Iceland

Từ năm 2012, du khách có thể khám phá buồng magma của núi lửa Thríhnúkagígur bằng thang máy chuyên dụng, khám phá khung cảnh hiếm thấy.

Buồng magma với những bức tường đá đầy màu sắc trong lòng núi lửa Thríhnúkagígur. Ảnh: Pedro Carrilho, Getty Images.

Thríhnúkagígur là ngọn núi lửa không hoạt động nằm gần Reykjavík, Iceland. Lần phun trào cuối cùng của núi lửa Thríhnúkagígur là vào 4.500 năm trước và để lại một buồng magma rỗng.

Theo đó, Thríhnúkagígur là nơi duy nhất trên thế giới mà người dân có thể tiếp cận không gian bên trong núi lửa.

Các chuyên gia cho biết lối vào lòng núi lửa Thríhnúkagígur qua khoảng rộng 4 x 4m và chạm nền ở độ sâu 120m tính từ miệng núi lửa. Lòng không gian bên trong rộng khoảng 150.000 m3.

Từ năm 2012, du khách được phép vào buồng magma của núi lửa Thríhnúkagígur thông qua một thang máy được lắp đặt vào năm 2010 dành cho các nhà khoa học. Buồng magma sâu khoảng 210m.

Thông thường, núi lửa không có buồng magma rỗng bên dưới. Trong quá trình phun trào, có thời điểm áp suất trong buồng magma không đủ cao để đẩy thêm dòng magma ở dạng dung nham đỏ rực ra bên ngoài. Lượng magma còn lại sẽ từ từ đông đặc bên trong buồng magma, lấp đầy mặt đất bên dưới của núi lửa.

Thríhnúkagígur là trường hợp ngoại lệ và các nhà nghiên cứu vẫn chưa thể giải mã lý do vì sao núi lửa này lại có buồng magma trống rỗng. Trước sự việc này, một số nhà khoa học cho rằng magma có thể đã bị hút ngược trở lại vào lớp vỏ Trái đất.

Trên những bức tường đá của buồng magma, những màu sắc kỳ ảo do thành phần của magma phun trào để lại khiến nhiều người tò mò. Theo lý giải của các nhà khoa học, màu đỏ cho thấy sự hiện diện của nhiều chất sắt, silica dày đặc sẽ tạo ra màu sáng hơn và basalt với thành phần là silica nhưng pha sắt và magiê mang sắc đen.

Du khách thỉnh thoảng nhìn thấy những làn hơi nước bốc lên từ các góc của buồng magma nhưng đó là do nước nhỏ giọt xuống đèn chiếu sáng hang động chứ không phải là dấu hiệu của một vụ phun trào sắp xảy ra.

Tên gọi của núi lửa Thríhnúkagígur trong tiếng bản địa có nghĩa là “3 miệng núi lửa”. Điều này xuất phát từ việc núi lửa này có 3 đỉnh trên bề mặt và mỗi đỉnh có chiều cao tương tự nhau, khoảng 35m. Chúng tạo thành một đường thẳng, với khoảng cách giữa mỗi đỉnh là 200m.

Theo các nhà khoa học, đỉnh "trẻ nhất" của núi lửa Thríhnúkagígur có từ vụ phun trào cách đây khoảng 4.500 năm. Đỉnh tiếp theo được hình thành cách đây 5.000 năm. Cuối cùng, đỉnh "già nhất" ở Thríhnúkagígur được hình thành cách đây 50.000 năm khi Iceland được bao phủ bởi một lớp băng dày.

Theo Inside the Volcano, núi lửa Thríhnúkagígur khó có khả năng phun trào trong thời gian tới.

Kho tri thức

Tò mò núi lửa đang hoạt động ở Nam Cực phun bụi vàng mỗi ngày

Núi lửa Erebus ở Nam Cực gây chú ý khi phun ra bụi vàng mỗi ngày. Ước tính, núi lửa Erebus phát tán khoảng 80 gam vàng mỗi ngày vào khí quyển.

Erebus cao khoảng 3.794m và được biết tới là ngọn núi lửa đang hoạt động cao nhất ở Nam Cực. Theo các nhà khoa học, hồ dung nham tồn tại vĩnh viễn trong miệng núi lửa Erebus, luôn đỏ rực ngay cả giữa mùa đông giá. Hiện trên thế giới chỉ có khoảng 5 hồ dung nham như vậy.

Ngoài dung nham và khí nóng, núi lửa Erebus còn phun ra bụi vàng mỗi ngày. Các chuyên gia phát hiện các luồng khí từ núi lửa Erebus chứa những tinh thể vàng cực nhỏ, chỉ khoảng 20 micromet.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Cụm san hô Porites rus lớn nhất thế giới mọc cạnh miệng núi lửa ngầm

Với diện tích khoảng 1.347 m2, cụm san hô Porites rus mọc tại miệng núi lửa ngầm gần đảo Maug được coi là lớn nhất thế giới thuộc loài san hô đá.

Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) cho hay, quần thể san hô Porites rus, một loài san hô đá (san hô cứng), mọc lên từ miệng núi lửa ngầm gần đảo Maug, quần đảo Mariana, là cụm san hô lớn nhất thế giới thuộc loài này. Ảnh: NOAA Fisheries.
"Cụm san hô lớn đến mức chúng tôi rất khó đo đạc do các giới hạn an toàn khi lặn", Tiến sĩ Thomas Oliver, nhà khoa học trong Chương trình Giám sát Rạn san hô Quốc gia (NCRMP) của NOAA, cho biết. Ảnh: NOAA.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Chấn động núi lửa phun trào làm Trái đất mát mẻ

Theo nghiên cứu của các chuyên gia, một trong những vụ phun trào núi lửa mạnh nhất thế kỷ 19 đã khiến khí hậu Trái đất trở nên mát mẻ hơn.

Trong suốt nhiều năm, giới khoa học đã biết về việc một trong những vụ phun trào núi lửa mạnh nhất thế kỷ 19 đã giải phóng nhiều khí lưu huỳnh dioxide lên tầng bình lưu đến mức khiến nhiệt độ trung bình hàng năm ở Bắc bán cầu giảm khoảng 1 độ C. Ảnh: Oleg Dirksen.
Mặc dù đã xác định được thời điểm xảy ra sự kiện trên là năm 1831 nhưng các nhà nghiên cứu vẫn chưa tìm ra "danh tính" ngọn núi lửa. Ảnh: Oleg Dirksen.
Xem chi tiết

