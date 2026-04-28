Trải nghiệm có 1-0-2, đi thang máy xuống lòng núi lửa ở Iceland

Từ năm 2012, du khách có thể khám phá buồng magma của núi lửa Thríhnúkagígur bằng thang máy chuyên dụng, khám phá khung cảnh hiếm thấy.

Buồng magma với những bức tường đá đầy màu sắc trong lòng núi lửa Thríhnúkagígur. Ảnh: Pedro Carrilho, Getty Images.

Thríhnúkagígur là ngọn núi lửa không hoạt động nằm gần Reykjavík, Iceland. Lần phun trào cuối cùng của núi lửa Thríhnúkagígur là vào 4.500 năm trước và để lại một buồng magma rỗng.

Theo đó, Thríhnúkagígur là nơi duy nhất trên thế giới mà người dân có thể tiếp cận không gian bên trong núi lửa.

Các chuyên gia cho biết lối vào lòng núi lửa Thríhnúkagígur qua khoảng rộng 4 x 4m và chạm nền ở độ sâu 120m tính từ miệng núi lửa. Lòng không gian bên trong rộng khoảng 150.000 m3.

Từ năm 2012, du khách được phép vào buồng magma của núi lửa Thríhnúkagígur thông qua một thang máy được lắp đặt vào năm 2010 dành cho các nhà khoa học. Buồng magma sâu khoảng 210m.

Thông thường, núi lửa không có buồng magma rỗng bên dưới. Trong quá trình phun trào, có thời điểm áp suất trong buồng magma không đủ cao để đẩy thêm dòng magma ở dạng dung nham đỏ rực ra bên ngoài. Lượng magma còn lại sẽ từ từ đông đặc bên trong buồng magma, lấp đầy mặt đất bên dưới của núi lửa.

Thríhnúkagígur là trường hợp ngoại lệ và các nhà nghiên cứu vẫn chưa thể giải mã lý do vì sao núi lửa này lại có buồng magma trống rỗng. Trước sự việc này, một số nhà khoa học cho rằng magma có thể đã bị hút ngược trở lại vào lớp vỏ Trái đất.

Trên những bức tường đá của buồng magma, những màu sắc kỳ ảo do thành phần của magma phun trào để lại khiến nhiều người tò mò. Theo lý giải của các nhà khoa học, màu đỏ cho thấy sự hiện diện của nhiều chất sắt, silica dày đặc sẽ tạo ra màu sáng hơn và basalt với thành phần là silica nhưng pha sắt và magiê mang sắc đen.

Du khách thỉnh thoảng nhìn thấy những làn hơi nước bốc lên từ các góc của buồng magma nhưng đó là do nước nhỏ giọt xuống đèn chiếu sáng hang động chứ không phải là dấu hiệu của một vụ phun trào sắp xảy ra.

Tên gọi của núi lửa Thríhnúkagígur trong tiếng bản địa có nghĩa là “3 miệng núi lửa”. Điều này xuất phát từ việc núi lửa này có 3 đỉnh trên bề mặt và mỗi đỉnh có chiều cao tương tự nhau, khoảng 35m. Chúng tạo thành một đường thẳng, với khoảng cách giữa mỗi đỉnh là 200m.

Theo các nhà khoa học, đỉnh "trẻ nhất" của núi lửa Thríhnúkagígur có từ vụ phun trào cách đây khoảng 4.500 năm. Đỉnh tiếp theo được hình thành cách đây 5.000 năm. Cuối cùng, đỉnh "già nhất" ở Thríhnúkagígur được hình thành cách đây 50.000 năm khi Iceland được bao phủ bởi một lớp băng dày.

Theo Inside the Volcano, núi lửa Thríhnúkagígur khó có khả năng phun trào trong thời gian tới.