Chấn động núi lửa phun trào làm Trái đất mát mẻ

Theo nghiên cứu của các chuyên gia, một trong những vụ phun trào núi lửa mạnh nhất thế kỷ 19 đã khiến khí hậu Trái đất trở nên mát mẻ hơn.
Mới đây, một cô gái đã khiến cộng đồng mạng vừa thương vừa buồn cười khi chia sẻ trải nghiệm 'đau thương' khi làm tóc đón Tết tại salon của mình.
Định diện áo dài 'vạn người mê', netizen ngậm ngùi nhận về những thiết kế 'vạn người chê' khi quyết định mua sắm online dịp cận Tết.
Bất chấp làn sóng "carpocalypse" thời kỳ suy thoái của xe sedan, Hyundai Elantra vẫn giữ vững phong độ với doanh số tăng 8% ở Mỹ năm 2025 và sắp có thế hệ mới.
Một quả trứng chứa đầy những đồng tiền vàng 2.000 năm tuổi được phát hiện gây ngạc nhiên các chuyên gia.
Bước sang tuổi 48, Ha Ji Won khiến khán giả trầm trồ với vẻ ngoài trẻ trung cùng phong cách cuốn hút.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 16/2, Xử Nữ gặp được quý nhân lớn, có cơ hội tỏa sáng. Song Ngư đường tài lộc bật lên, tiền chảy vào túi ngày một nhiều.
Mỹ Tâm - Hiền Thục quen biết, thân thiết từ thời đi học. Cả hai không phô trương tình bạn nhiều năm qua.
Theo Phone Arena, smartphone năm 2026 có thể không còn là trung tâm đổi mới công nghệ khi trải nghiệm ngày càng đồng nhất và thiếu đột phá.
Măng khô là món quen thuộc ngày Tết, giàu chất xơ giúp chống ngán. Tuy nhiên, chọn mua và sơ chế đúng cách mới đảm bảo an toàn, tránh tồn dư hóa chất.
Trung tâm mua sắm Viimsi ở thị trấn Haabneeme của Estonia nổi tiếng vì có một tảng đá khổng lồ nằm ở giữa.
Trước mỗi cuộc vui ngày Tết, chỉ cần ăn nhẹ đúng cách cũng đủ giúp làm chậm hấp thu cồn, giảm cảm giác say và bảo vệ dạ dày, gan khỏi áp lực rượu bia.
Vào đêm Giao thừa, 3 con giáp đón vận khí mạnh mẽ, nhận lộc Thần Tài, mở ra cơ hội thành công và tài lộc dồi dào trong năm mới Bính Ngọ.
Trong thần thoại Hy Lạp, nhân mã được mô tả là sinh vật nửa người nửa ngựa. Họ thường được mô tả cộc cằn, thô lỗ nhưng cũng có nhân mã thông minh, tử tế.
Hoàng đế Napoleon danh tiếng của nước Pháp từng ngủ qua đêm trong kim tự tháp ở Ai Cập. Sau khi thức dậy, sắc mặt của ông trắng bệch, thất thần.
Trên Trái Đất, có những khoáng vật quý hiếm chỉ hình thành trong điều kiện địa chất đặc thù một số khu vực nhất định, khiến chúng trở thành “độc bản” tự nhiên.
Năm 2026 - cột mốc 50 năm của Apple - được dự đoán bùng nổ với iPhone gập cùng loạt sản phẩm mới, từ MacBook giá rẻ đến thiết bị nhà thông minh.
Hình ảnh cả gia đình cùng thức suốt đêm để canh những chiếc bánh chưng ngày Tết cổ truyền là nét văn hóa minh chứng cho tinh thần giữ gìn truyền thống.
Mestia, Adishi và Ushguli ở Georgia là một số khu định cư có người ở cao nhất Châu Âu.
Mẫu xe ga hạng sang Vespa 946 bản giới hạn dành riêng cho năm Bính Ngọ 2026 với thiết kế đặc trưng, với số lượng sản xuất giới hạn 888 chiếc trên toàn thế giới.
Louis Phạm tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi đăng tải hình ảnh check-in bên bó hoa khổng lồ - nguyên nhân gây ra nhiều tranh cãi trong những ngày qua.