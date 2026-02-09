Trà Hạ Ly lại khiến netizen ngỡ ngàng khi diện bộ đồ Hello Kitty

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Hot girl Trà Hạ Ly tiếp tục cho thấy sức hút chưa hề hạ nhiệt. Lần này, cô nàng hóa nàng thơ, khi diện trọn bộ trang phục mang họa tiết Hello Kitty.

Thiên Anh
Hot girl Trà Hạ Ly mới đây tiếp tục cho thấy sức hút chưa hề hạ nhiệt của mình trên mạng xã hội, khi vừa tung ra loạt ảnh mới cực ngọt ngào, dễ thương. Lần này, cô nàng hóa nàng thơ, khi diện trọn bộ trang phục mang họa tiết Hello Kitty vô cùng gần gũi, quen thuộc.
Dù không còn những bộ bikini phóng khoáng hay váy áo cắt xẻ táo bạo, Trà Hạ Ly vẫn khiến người xem khó có thể rời mắt bởi nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng "đỉnh chóp" vốn đã trở thành "thương hiệu".
Trong loạt ảnh mới, hot girl tiếp tục không làm người xem phải thất vọng. Cô nàng xuất hiện với set đồ màu hồng pastel chủ đạo, ôm sát cơ thể, in hình Hello Kitty vô cùng nổi bật. Tổng thể trang phục ngây thơ, gợi cảm giác trẻ trung, đáng yêu, nhưng vẫn đủ tinh tế để tôn lên những đường cong mềm mại.
Chiếc áo hai dây dáng ngắn giúp khoe khéo vòng eo thon gọn, trong khi quần short đồng bộ lại làm nổi bật đôi chân dài và thân hình cân đối.
Không cần tạo dáng quá cầu kỳ, chỉ với vài góc chụp trước gương, Trà Hạ Ly vẫn dễ dàng ghi điểm nhờ thần thái tự tin cùng biểu cảm nhẹ nhàng, gây mê mẩn.
Ngay sau khi đăng tải, loạt ảnh Hello Kitty của Trà Hạ Ly đã nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn. Hàng nghìn lượt thích và bình luận liên tục xuất hiện, phần lớn đều bày tỏ sự thích thú trước hình ảnh mới mẻ này của cô nàng.
Nhiều fan không ngần ngại để lại những lời khen như: "Hello Kitty phiên bản xinh nhất từ trước tới nay", "mê không lối thoát", hay "nhìn muốn ôm liền"...
Một số khác lại tỏ ra bất ngờ vì sự "đổi gió" trong phong cách của Trà Hạ Ly, khi cô nàng vốn quen thuộc với hình ảnh gợi cảm, nóng bỏng.
Trước đó, Trà Hạ Ly từng nhiều lần gây chú ý với những bộ ảnh mang màu sắc quyến rũ, thậm chí là táo bạo, khiến cộng đồng mạng không ít lần tranh luận.
Tuy nhiên, qua bộ ảnh lần này, có thể thấy cô nàng hot girl đang thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau, không bó buộc bản thân trong một hình ảnh cố định.
