Nàng mẫu ảnh Trà Hạ Ly cuốn hút với bikini 1 mảnh đi biển

Diện thiết kế bikini một mảnh thả dáng trên bãi biển, Trà Hạ Ly khoe trọn thân hình chuẩn chỉnh cùng vòng eo con kiến siêu thực khiến ai nhìn cũng mê.

Trầm Phương
Là một gương mặt nổi bật trong giới mẫu ảnh, Trà Hạ Ly luôn biết cách khiến người hâm mộ xao xuyến mỗi khi tung ra những bộ ảnh mới. (Ảnh: FBNV)
Là một gương mặt nổi bật trong giới mẫu ảnh, Trà Hạ Ly luôn biết cách khiến người hâm mộ xao xuyến mỗi khi tung ra những bộ ảnh mới. (Ảnh: FBNV)
Gần đây, cô nàng tiếp tục "đốn tim" cộng đồng mạng khi chia sẻ loạt hình ảnh đi biển với trang phục bikini một mảnh đầy gợi cảm và tinh tế. (Ảnh: FBNV)
Gần đây, cô nàng tiếp tục "đốn tim" cộng đồng mạng khi chia sẻ loạt hình ảnh đi biển với trang phục bikini một mảnh đầy gợi cảm và tinh tế. (Ảnh: FBNV)
Trong những bức ảnh được đăng tải trên trang cá nhân, Trà Hạ Ly xuất hiện rạng rỡ trên bãi biển xanh mát. Nàng mẫu lựa chọn thiết kế bikini một mảnh với gam xanh navy đậm, tôn lên nước da trắng sứ không tì vết. (Ảnh: FBNV)
Trong những bức ảnh được đăng tải trên trang cá nhân, Trà Hạ Ly xuất hiện rạng rỡ trên bãi biển xanh mát. Nàng mẫu lựa chọn thiết kế bikini một mảnh với gam xanh navy đậm, tôn lên nước da trắng sứ không tì vết. (Ảnh: FBNV)
Thiết kế với chất liệu ôm sát giúp tôn lên đường cong cơ thể quyến rũ cùng vóc dáng cân đối của cô nàng. (Ảnh: FBNV)
Thiết kế với chất liệu ôm sát giúp tôn lên đường cong cơ thể quyến rũ cùng vóc dáng cân đối của cô nàng. (Ảnh: FBNV)
Trong một thiết kế tương tự, cô nàng lựa chọn tone màu đỏ trầm sắc nét. (Ảnh: FBNV)
Trong một thiết kế tương tự, cô nàng lựa chọn tone màu đỏ trầm sắc nét. (Ảnh: FBNV)
Góc chụp từ phía sau giúp cô nàng phô diễn vòng 3 đầy đặn, hút mắt. (Ảnh: FBNV)
Góc chụp từ phía sau giúp cô nàng phô diễn vòng 3 đầy đặn, hút mắt. (Ảnh: FBNV)
Mái tóc dài bồng bềnh, điểm xuyết bông hoa sứ trắng tinh khôi càng làm nổi bật vẻ đẹp ngọt ngào mà gợi cảm của cô nàng. (Ảnh: FBNV)
Mái tóc dài bồng bềnh, điểm xuyết bông hoa sứ trắng tinh khôi càng làm nổi bật vẻ đẹp ngọt ngào mà gợi cảm của cô nàng. (Ảnh: FBNV)
Không chỉ sở hữu thân hình "chuẩn", Trà Hạ Ly còn ghi điểm với thần thái tự nhiên, biểu cảm ngọt ngào. Cô khéo léo tạo dáng bên bờ biển, lúc thì cầm chiếc túi cói, lúc thì cầm máy ảnh, mang đến một phong cách năng động nhưng vẫn rất "thơ". (Ảnh: FBNV)
Không chỉ sở hữu thân hình "chuẩn", Trà Hạ Ly còn ghi điểm với thần thái tự nhiên, biểu cảm ngọt ngào. Cô khéo léo tạo dáng bên bờ biển, lúc thì cầm chiếc túi cói, lúc thì cầm máy ảnh, mang đến một phong cách năng động nhưng vẫn rất "thơ". (Ảnh: FBNV)
Từ thời sinh viên, Trà Hạ Ly đã là mẫu ảnh được nhiều nhãn hàng yêu thích với nhan sắc ngọt ngào cùng khả năng cân đồ ấn tượng. (Ảnh: FBNV)
Từ thời sinh viên, Trà Hạ Ly đã là mẫu ảnh được nhiều nhãn hàng yêu thích với nhan sắc ngọt ngào cùng khả năng cân đồ ấn tượng. (Ảnh: FBNV)
Dù không sở hữu chiều cao ấn tượng, thế nhưng gương mặt xinh đẹp, ngoại hình cân đối vẫn giúp cô nàng ghi điểm tuyệt đối mỗi lần xuất hiện. (Ảnh: FBNV)
Dù không sở hữu chiều cao ấn tượng, thế nhưng gương mặt xinh đẹp, ngoại hình cân đối vẫn giúp cô nàng ghi điểm tuyệt đối mỗi lần xuất hiện. (Ảnh: FBNV)
Trầm Phương
#Trà Hạ Ly #bikini một mảnh #mẫu ảnh #đi biển #hot girl trà hạ ly #mẫu ảnh trà hạ ly

