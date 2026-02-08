Hà Nội

Hot girl TikTok Thanh Mèo diện áo dài, nhan sắc gây thương nhớ

Cộng đồng trẻ

Hot girl TikTok Thanh Mèo diện áo dài, nhan sắc gây thương nhớ

Không chọn nhà hàng sang trọng hay quán cà phê “chanh sả”, Thanh Mèo xuất hiện giản dị trong tà áo dài vàng, ngồi ăn ở một quán vỉa hè đông đúc.

Trong bộ ảnh mới chia sẻ trên mạng xã hội, Thanh Mèo diện áo dài tông vàng nhạt, kiểu dáng truyền thống với phần tay suông mềm mại. Thiết kế kín đáo nhưng vẫn tôn được vóc dáng cân đối, giúp cô toát lên vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính. Mái tóc được tạo kiểu gọn gàng, trang điểm nhẹ nhàng với má hồng và môi tươi tắn càng làm nổi bật gương mặt thanh tú.
Điểm đặc biệt của bộ ảnh của Thanh Mèo nằm ở bối cảnh: một quán ăn lề đường quen thuộc giữa khu chợ nhộn nhịp.
Ngồi trước xửng há cảo nóng hổi, Thanh Mèo thoải mái thưởng thức món ăn dân dã, tạo nên hình ảnh đối lập thú vị giữa tà áo dài duyên dáng và không khí đời thường, tấp nập phía sau.
Chính sự mộc mạc này của Thanh Mèo lại khiến người xem cảm thấy gần gũi. Không cầu kỳ tạo dáng, những khoảnh khắc cô vừa ăn vừa cười, ánh mắt tinh nghịch hay biểu cảm đáng yêu khi thưởng thức món ngon đều được ghi lại tự nhiên. Nhiều cư dân mạng nhận xét đây là hình ảnh “đời nhất” của Thanh Mèo từ trước đến nay.
Thanh Mèo, tên thật Lê Thị Thanh, sinh năm 1996 tại Quảng Ngãi, là một trong những hot girl nổi bật trên mạng xã hội Việt Nam. Cô được biết đến với vai trò người mẫu ảnh tự do đắt show tại TP.HCM nhờ gương mặt khả ái cùng vóc dáng cân đối.
Song song với công việc người mẫu, Thanh Mèo còn là nhà sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng trên TikTok với hàng triệu lượt theo dõi. Nội dung cô chia sẻ xoay quanh phong cách sống, làm đẹp, thời trang và những khoảnh khắc đời thường.
Lối nói chuyện nhẹ nhàng, hình ảnh chỉn chu giúp Thanh Mèo xây dựng được lượng người hâm mộ ổn định.
Đời tư của Thanh Mèo từng nhận được nhiều sự quan tâm, đặc biệt là giai đoạn 2018 – 2019 khi cô vướng tin đồn hẹn hò với thủ môn Bùi Tiến Dũng. Cả hai nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau nhưng chưa từng lên tiếng xác nhận. Sau đó, mối quan hệ này dần lắng xuống và được cho là kết thúc trong im lặng.
Bên cạnh hoạt động mạng xã hội, Thanh Mèo còn tham gia hỗ trợ công việc kinh doanh của gia đình. Cô có chị gái là chủ một hệ thống spa và thẩm mỹ viện lớn tại TP.HCM, nơi cô góp phần quảng bá hình ảnh và hỗ trợ quản lý.
Sự năng động trong cả nghệ thuật lẫn kinh doanh giúp hình ảnh của Thanh Mèo thêm phần đa dạng.
