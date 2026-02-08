Hà Nội

"Hot girl Nha Trang" Mai Thị Huỳnh Anh khoe sắc dưới chân Tháp Eiffel

Cộng đồng trẻ

"Hot girl Nha Trang" Mai Thị Huỳnh Anh khoe sắc dưới chân Tháp Eiffel

Xuất hiện giữa khung cảnh Paris, Huỳnh Anh gây chú ý với phong cách thời trang sang trọng, cuốn hút và loạt khoảnh khắc check-in dưới chân tháp Eiffel.

Thiên Anh
Chuyến đi tới Pháp mới đây của Mai Thị Huỳnh Anh không chỉ cho thấy gu thẩm mỹ ngày càng thăng hạng của cô nàng hot girl Nha Trang mà còn hé lộ cuộc sống hiện tại đầy màu sắc sau quãng thời gian kín tiếng.
Giữa tiết trời se lạnh của thủ đô nước Pháp, Huỳnh Anh lựa chọn tông đen chủ đạo với áo khoác lông sang trọng kết hợp váy ngắn thanh lịch, túi xách hàng hiệu và mái tóc đen dài buông tự nhiên. Tổng thể outfit vừa mang hơi hướng cổ điển Parisian chic, vừa tôn lên vóc dáng thanh mảnh và làn da trắng nổi bật của cô nàng sinh năm 1999.
Dưới nền trời xanh trong vắt ban ngày hay ánh đèn vàng rực rỡ về đêm, Huỳnh Anh đều toát lên thần thái tự tin, sang chảnh.
Nhiều cư dân mạng nhận xét loạt ảnh lần này của cô có chất “fashionista du lịch châu Âu” rõ nét, không chỉ đơn thuần là ảnh check-in mà còn giống một bộ ảnh thời trang được đầu tư chỉn chu.
Mai Thị Huỳnh Anh vốn được biết đến là hot girl, KOL đến từ Nha Trang. Cô từng có thời gian dài du học tại Singapore, nhờ vậy sở hữu phong thái hiện đại cùng khả năng ngoại ngữ tốt. Chính nền tảng này giúp cô dễ dàng xây dựng hình ảnh cá nhân theo hướng thanh lịch, tri thức nhưng vẫn trẻ trung, thời thượng.
Tên tuổi của Huỳnh Anh từng phủ sóng mạnh mẽ trên mạng xã hội khi công khai hẹn hò với nam cầu thủ sinh năm 1997 vào năm 2020.
Trong quãng thời gian yêu nhau, Huỳnh Anh và nam cầu thủ thường xuyên xuất hiện trên khán đài để cổ vũ bạn trai, đồng thời được khen ngợi bởi mối quan hệ thân thiết với gia đình nam cầu thủ. Tuy nhiên, chuyện tình này khép lại vào cuối năm 2020 sau những ồn ào không mong muốn, để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ.
Sau chia tay, Huỳnh Anh chọn cuộc sống kín tiếng hơn. Thay vì xuất hiện dày đặc với chuyện đời tư, cô tập trung phát triển công việc KOL, hợp tác quảng bá cho nhiều nhãn hàng thời trang, làm đẹp. Bên cạnh đó, Huỳnh Anh còn thử sức ở vai trò MC, phát thanh viên, cho thấy hình ảnh ngày càng trưởng thành và đa dạng.
Không chỉ chú trọng sự nghiệp, Huỳnh Anh còn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đi chùa, làm thiện nguyện và học giáo lý. Hình ảnh một cô gái hướng nội, quan tâm đến đời sống tinh thần giúp cô nhận được thêm thiện cảm từ cộng đồng mạng, đặc biệt sau những biến cố tình cảm trước đây.
Loạt ảnh mới tại Paris lần này vì thế không chỉ đơn thuần là chuyến du lịch, mà còn được xem như dấu mốc cho một Huỳnh Anh tự tin, độc lập và biết tận hưởng cuộc sống.
#Người đẹp Nha Trang #Hoa hậu Huỳnh Anh #Chụp ảnh tại Paris #Phong cách thời trang sang trọng #Check-in Tháp Eiffel #Huỳnh Anh

