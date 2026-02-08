Hà Nội

"Hot girl Đà Nẵng" Nhật Lê gây chú ý với hình ảnh hiện tại

Nhan sắc của hot girl Đà Nẵng là Nhật Lê ngày càng có nhiều sự thay đổi so với trước đây.

Mới đây, Nhật Lê xuất hiện với vai trò đại biểu trong buổi gặp mặt các KOL Đà Nẵng - sự kiện do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức. Nhan sắc của cô nàng nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi có nhiều sự thay đổi so với trước đây.
Nhật Lê được nhận xét là gầy đi trông thấy, từ gương mặt đến vóc dáng đều nhỏ nhắn, khác hẳn thời điểm mới nổi tiếng.
Được biết gần đây, Nhật Lê dành nhiều thời gian, đam mê cho bộ môn pickleball.
Trước đó, hot girl Đà Nẵng vốn đã chăm chỉ hoạt động thể thao như tập gym, yoga,... Xong ở hiện tại, cộng đồng mạng nhiều lần thấy hình ảnh của Nhật Lê trên sân pickleball, tham gia nhiều giải đấu giao lưu.
Không ít lần, Nhật Lê lọt ống kính camera thường trên sân pickleball. Cô nàng vẫn “cân đẹp” với vóc dáng mảnh mai nhưng vô cùng khỏe khoắn, năng động.
Với những ai đam mê bộ môn này cũng cho hay Nhật Lê có kỹ thuật chơi tốt, tinh thần tập trung cao độ và luôn chuyên nghiệp khi ra sân.
Trên trang cá nhân của mình, Nhật Lê cũng chủ yếu đăng tải hình ảnh chơi pickleball. Ngoài ra, thỉnh thoảng cô mới cập nhật về cuộc sống đời thường, công việc của mình.
Hiện tại, công việc của Nhật Lê vẫn là kinh doanh, làm người mẫu, KOL quảng bá sản phẩm. Thỉnh thoảng, cô cập nhật hình ảnh vi vu đây đó nhưng tuyệt nhiên chỉ xuất hiện 1 mình.
Nhật Lê (biệt danh Lu, sinh năm 1999) từng là cái tên khá nổi tiếng trong làng bóng đá lẫn trên MXH. Hiện tại cô nàng vẫn cập nhật cuộc sống trên mạng xã hội nhưng có phần kín tiếng hơn so với trước.
Một số hình ảnh gần đây của Nhật Lê
