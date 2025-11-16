Hà Nội

Hot girl Trà Hạ Ly 'đốt mắt' người nhìn với váy đỏ rực rỡ tựa cánh hồng nhung

Cộng đồng trẻ

Hot girl Trà Hạ Ly 'đốt mắt' người nhìn với váy đỏ rực rỡ tựa cánh hồng nhung

Mới đây, hot girl Trà Hạ Ly đã khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" khi tung ra bộ ảnh mới với concept vô cùng ấn tượng và táo bạo.

Thiên Anh
Linh hồn của bộ ảnh của hot girl Trà Hạ Ly chính là bộ trang phục màu đỏ rực rỡ. Đây không phải là một chiếc váy thông thường mà là một set đồ 2 mảnh, bao gồm áo crop top trễ vai và quần short, được tạo nên từ vô số lớp vải voan xếp nếp bồng bềnh. Thiết kế độc đáo này trông tựa như một đóa hồng nhung khổng lồ hay một đám mây bồng bềnh, vừa che vừa hở.
Thiết kế này giúp Trà Hạ Ly khoe trọn lợi thế hình thể. Phần áo trễ vai tôn lên bờ vai móc áo gợi cảm và xương quai xanh thanh mảnh.
Bên cạnh đó, dáng áo crop top để lộ vòng eo nhỏ nhắn, săn chắc của nàng hot girl.
Chiếc quần short bồng bềnh kết hợp cùng đôi giày cao gót đỏ "tông xuyệt tông" giúp "hack" dáng, tạo cảm giác đôi chân dài miên man.
Dù diện trang phục có phần "chặt chém" và gợi cảm, Trà Hạ Ly vẫn giữ được nét đẹp trong veo, ngọt ngào làm nên thương hiệu. Lối trang điểm nhấn vào đôi má ửng hồng "say rượu", đôi môi đỏ mọng và làn da trắng sứ không tì vết.
Trong nhiều bức ảnh cận cảnh, nữ hot girl khoe trọn "góc nghiêng thần thánh" và nhan sắc không góc chết. Mái tóc đen được búi rối nghệ thuật, để lơi vài lọn tóc xoăn nhẹ, càng làm tăng thêm vẻ mong manh, quyến rũ.
Trà Hạ Ly cho thấy khả năng tạo dáng chuyên nghiệp khi biến hóa với nhiều tư thế tạo dáng, từ đứng, ngồi đến... ngồi xổm, mà vẫn giữ được thần thái.
Bộ ảnh của Trà Hạ Ly ngay sau khi đăng tải đã nhận về "cơn mưa" lời khen từ cư dân mạng.
Đa số đều công nhận Trà Hạ Ly ngày càng thăng hạng về nhan sắc lẫn thần thái, có thể "cân" được nhiều concept từ ngây thơ đến gợi cảm.
#Hot girl Trà Hạ Ly #váy đỏ rực rỡ #bộ ảnh mới #concept táo bạo #gây chú ý mạng xã hội #Trà Hạ Ly

