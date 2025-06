TP HCM: Khải Nguyễn thực hiện nâng cấp Trường Mầm non 6, quận Tân Bình

Ban QLDA ĐTXD khu vực quận Tân Bình vừa phê duyệt cho Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Khải Nguyễn trúng gói thầu hơn 2,7 tỷ đồng - cải tạo Trường Mầm non 6, Tân Bình.

Ngày 13/6/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Tân Bình đã công bố Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non 6, quận Tân Bình. Theo đó, Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Khải Nguyễn là đơn vị được lựa chọn với giá trúng thầu là 2,796 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 197 triệu đồng so với giá gói thầu được duyệt (2,993 tỷ đồng).

Gói thầu được tổ chức đấu thầu theo hình thức rộng rãi, áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, thời gian thực hiện trong 120 ngày. Việc rút ngắn thời gian thi công thể hiện tính cấp thiết của công trình trong việc đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học.

Theo biên bản mở thầu ngày 21/5/2025, ghi nhận sự tham gia của 4 nhà thầu. Trong đó, Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Khải Nguyễn nổi bật khi không chỉ có hồ sơ đạt yêu cầu mà còn đưa ra mức giá cạnh tranh nhất sau giảm giá. Các đối thủ còn lại bao gồm:

Công ty TNHH Tư vấn - Thiết kế - Cơ khí - Xây dựng Quảng Đức (giá dự thầu 2,811 tỷ đồng), xếp hạng thứ 2.

Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Tiến Vịnh (giá dự thầu 2,919 tỷ đồng), xếp hạng thứ 3.

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng An Gia Nguyễn (giá dự thầu 2,954 tỷ đồng), xếp hạng thứ 4.

Việc đánh giá hồ sơ dự thầu do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hiệp Hòa thực hiện. Kết quả được phê duyệt dựa trên hàng loạt căn cứ pháp lý cụ thể, đảm bảo quy trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện minh bạch, đúng quy định. Trong đó có Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 và Luật sửa đổi số 57/2024/QH15, cùng các nghị định và thông tư hướng dẫn như Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, Nghị định số 17/2025/NĐ-CP và Thông tư số 22, 23/2024/TT-BKHĐT.

Đồng thời, quá trình xét duyệt cũng tuân thủ các quyết định của UBND TP HCM và UBND quận Tân Bình liên quan đến chủ trương đầu tư, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Ngay sau khi có kết quả trúng thầu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Tân Bình đã chỉ đạo các tổ nghiệp vụ, đơn vị tư vấn và nhà thầu phối hợp triển khai hoàn thiện hợp đồng. Đây là bước khởi đầu để sớm khởi công dự án và hoàn thành theo đúng tiến độ.

Được biết, dự án Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non 6, quận Tân Bình có tổng mức đầu tư 3,5 tỷ đồng nhằm giải quyết được tình trạng xuống cấp của công trình, đáp ứng được các yêu cầu sử dụng thực tế tại Trường mầm non 6, đảm bảo công năng công trình, đồng thời cải thiện môi trường dạy và học, tạo mỹ quan công trình sạch đẹp, đảm bảo an toàn trong việc sử dụng công trình. Nguồn vốn thực hiện dự án từ nguồn ngân sách Thành phố.

Năng lực nhà thầu Khải Nguyễn

Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Khải Nguyễn đặt trụ sở tại phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP HCM. Đơn vị được thành lập từ ngày 23/3/2001 và đăng ký tham gia mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 05/08/2017. Người đại diện pháp luật hiện tại là ông Nguyễn Đình Nguyện.

Tính đến ngày 17/6/2025, Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Khải Nguyễn đã tham gia 28 gói thầu, trúng 25 gói, tổng giá trị trúng đạt hơn 118 tỷ đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu độc lập là 32 tỷ đồng và theo hình thức liên danh là 85 tỷ đồng.

Theo dữ liệu công khai, Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Khải Nguyễn từng trúng 10/11 gói thầu (trong vai trò độc lập) do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hiệp Hòa mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 15 tỷ đồng. Một số gói cụ thể như:

Gói thầu Thi công xây lắp thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo lớn Trường Trung học cơ sở Phan Đăng Lưu. Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Khải Nguyễn là nhà thầu duy nhất dự thầu và trúng thầu với giá 2,169 tỷ đồng (giá gói thầu 2,324 tỷ đồng), theo quyết định số 673/QĐ-QLDA ngày 5/7/2021 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8.

Gói thầu Thi công xây lắp thuộc dự án Sửa chữa Trường Mầm non Thỏ Ngọc. Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Khải Nguyễn là nhà thầu duy nhất dự thầu và trúng thầu với giá 1,355 tỷ đồng (giá gói thầu 1,399 tỷ đồng), theo quyết định số 68/QĐ-TN ngày 26/7/2022 của Trường Mầm non Thỏ Ngọc (Quận 8)…