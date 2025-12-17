TP HCM: Gói thầu 38 tỷ trường MN Rạng Đông 13 thu hút 2 nhà thầu tham gia

Theo biên bản mở thầu ngày 8/12, gói thầu thuộc dự án xây dựng mới Trường Mầm non Rạng Đông 13 - cơ sở 1 (TP HCM) với 2 nhà thầu tham gia.

Cuộc đua “song mã” giành gói thầu hơn 38 tỷ

Với tổng mức đầu tư 44,99 tỷ đồng, dự án xây dựng mới Trường Mầm non Rạng Đông 13 - cơ sở 1 thực hiện tại Quận 6, TP HCM; UBND Quận 6 phê duyệt theo Quyết định 1660/QĐ-UBND ngày 07/05/2025.

Dự án với mục tiêu đảm bảo trường đạt chuẩn và chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Phát triển cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh nhằm hoàn thiện mạng lưới giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh. Đồng thời, dự án bổ sung cơ sở vật chất đáp ứng tiêu chí trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế TP HCM theo QĐ số 07/2022/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của UBND Thành phố”.

Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Gói thầu thi công xây lắp + Thiết bị có giá dự toán 38,18 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng khu vực Quận 6 trực tiếp mời thầu. Theo biên bản mở thầu đã công bố ngày 8/12/2025, gói thầu đã thu hút 2 nhà thầu tham gia: Công ty TNHH Xây dựng Huy Thước với giá dự thầu 36,733 tỷ đồng (tỷ lệ tiết kiệm 3,79%), liên danh thi công MNRĐ13 (Công ty CP Xây dựng Phú An Thịnh – liên danh chính) với giá dự thầu 37,033 tỷ đồng (tỷ lệ tiết kiệm 3%).

Năng lực các nhà thầu

Công ty TNHH Xây dựng Huy Thước địa chỉ Phường Thạnh Mỹ Tây, TP HCM; đã tham gia 56 gói thầu trúng 45 gói, 1 gói chưa có kết quả với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) hơn 481 tỷ đồng (trên 796 triệu đồng là các gói chỉ định thầu). Nhà thầu thường trúng tại địa bàn TP HCM, Long An (cũ)…

Mới nhất, gói thầu tòa nhà văn phòng Bến xe Miền Tây của Công ty CP Bến xe Miền Tây với giá trúng thầu 8,36 tỷ đồng thực hiện trong 171 ngày;

Gói thầu chi phí thiết bị thuộc dự án Sửa chữa cải tạo Câu lạc bộ Rạch Miễu, quận Phú Nhuận của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Phú Nhuận; Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Huy Thước - Công ty TNHH Thiết bị Phòng cháy chữa cháy 4-10 Đồng Tháp với giá trúng thầu 16,51 tỷ đồng thực hiện trong 180 ngày;

Gói thầu thuộc dự án Xây dựng Trường Trung học phổ thông Tăng Nhơn Phú A của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thành phố Thủ Đức với giá trúng thầu 42,1 tỷ đồng thực hiện trong 240 ngày…

Công ty CP Xây dựng Phú An Thịnh (địa chỉ tại Phường Tân Sơn Nhất, TP HCM); đã trúng 57/78 gói thầu, 2 gói chưa có kết quả với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) hơn 4.087 tỷ đồng (trên 2,518 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Nhà thầu Phú An Thịnh thường trúng thầu tại địa bàn TP HCM: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP HCM, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh, Gò Vấp, Quận 3, 8, 10, Bình Tân...

Liên danh chủ yếu Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ - Quảng cáo Phú Mỹ, Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục Hồng Anh, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Khải Hoàn, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Xây dựng Hưng Việt…

Trước đó, ngày 22/8, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP HCM đã phê duyệt Liên danh thi công TTĐT VĐV NKTT (Công ty CP Xây dựng Phú An Thịnh liên danh chính) trúng gói thầu thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị đính kèm xây lắp thuộc dự án Xây dựng mới Trung tâm đào tạo vận động viên năng khiếu thể thao với giá 202 tỷ đồng thực hiện trong 400 ngày;

Gói thầu thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị thuộc dự án Xây dựng Trường THCS Phường 14, quận Gò Vấp của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Gò Vấp; liên danh thi công Trường THCS P14 GV (Công ty CP Xây dựng Phú An Thịnh – Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Khải Hoàn – Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ M&T) với giá trúng thầu hơn 147 tỷ đồng;

Tại dự án Xây dựng mới Trường tiểu học Phường 14 tại cụm kho hẻm số 7 Thành Thái, Quận 10, gói thầu xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị gắn với xây dựng của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 10; liên danh trường Tiểu học phường 14 (Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ - Quảng cáo Phú Mỹ - Công ty CP Xây dựng Phú An Thịnh) với giá trúng thầu 116 tỷ đồng thực hiện trong 360 ngày…