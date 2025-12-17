Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

TP HCM: Gói thầu 38 tỷ trường MN Rạng Đông 13 thu hút 2 nhà thầu tham gia

Theo biên bản mở thầu ngày 8/12, gói thầu thuộc dự án xây dựng mới Trường Mầm non Rạng Đông 13 - cơ sở 1 (TP HCM) với 2 nhà thầu tham gia.

An Nhiên

Cuộc đua “song mã” giành gói thầu hơn 38 tỷ

Với tổng mức đầu tư 44,99 tỷ đồng, dự án xây dựng mới Trường Mầm non Rạng Đông 13 - cơ sở 1 thực hiện tại Quận 6, TP HCM; UBND Quận 6 phê duyệt theo Quyết định 1660/QĐ-UBND ngày 07/05/2025.

Dự án với mục tiêu đảm bảo trường đạt chuẩn và chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Phát triển cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh nhằm hoàn thiện mạng lưới giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh. Đồng thời, dự án bổ sung cơ sở vật chất đáp ứng tiêu chí trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế TP HCM theo QĐ số 07/2022/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của UBND Thành phố”.

1.jpg
Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Gói thầu thi công xây lắp + Thiết bị có giá dự toán 38,18 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng khu vực Quận 6 trực tiếp mời thầu. Theo biên bản mở thầu đã công bố ngày 8/12/2025, gói thầu đã thu hút 2 nhà thầu tham gia: Công ty TNHH Xây dựng Huy Thước với giá dự thầu 36,733 tỷ đồng (tỷ lệ tiết kiệm 3,79%), liên danh thi công MNRĐ13 (Công ty CP Xây dựng Phú An Thịnh – liên danh chính) với giá dự thầu 37,033 tỷ đồng (tỷ lệ tiết kiệm 3%).

Năng lực các nhà thầu

Công ty TNHH Xây dựng Huy Thước địa chỉ Phường Thạnh Mỹ Tây, TP HCM; đã tham gia 56 gói thầu trúng 45 gói, 1 gói chưa có kết quả với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) hơn 481 tỷ đồng (trên 796 triệu đồng là các gói chỉ định thầu). Nhà thầu thường trúng tại địa bàn TP HCM, Long An (cũ)…

Mới nhất, gói thầu tòa nhà văn phòng Bến xe Miền Tây của Công ty CP Bến xe Miền Tây với giá trúng thầu 8,36 tỷ đồng thực hiện trong 171 ngày;

Gói thầu chi phí thiết bị thuộc dự án Sửa chữa cải tạo Câu lạc bộ Rạch Miễu, quận Phú Nhuận của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Phú Nhuận; Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Huy Thước - Công ty TNHH Thiết bị Phòng cháy chữa cháy 4-10 Đồng Tháp với giá trúng thầu 16,51 tỷ đồng thực hiện trong 180 ngày;

Gói thầu thuộc dự án Xây dựng Trường Trung học phổ thông Tăng Nhơn Phú A của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thành phố Thủ Đức với giá trúng thầu 42,1 tỷ đồng thực hiện trong 240 ngày…

Công ty CP Xây dựng Phú An Thịnh (địa chỉ tại Phường Tân Sơn Nhất, TP HCM); đã trúng 57/78 gói thầu, 2 gói chưa có kết quả với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) hơn 4.087 tỷ đồng (trên 2,518 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Nhà thầu Phú An Thịnh thường trúng thầu tại địa bàn TP HCM: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP HCM, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh, Gò Vấp, Quận 3, 8, 10, Bình Tân...

Liên danh chủ yếu Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ - Quảng cáo Phú Mỹ, Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục Hồng Anh, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Khải Hoàn, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Xây dựng Hưng Việt…

Trước đó, ngày 22/8, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP HCM đã phê duyệt Liên danh thi công TTĐT VĐV NKTT (Công ty CP Xây dựng Phú An Thịnh liên danh chính) trúng gói thầu thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị đính kèm xây lắp thuộc dự án Xây dựng mới Trung tâm đào tạo vận động viên năng khiếu thể thao với giá 202 tỷ đồng thực hiện trong 400 ngày;

Gói thầu thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị thuộc dự án Xây dựng Trường THCS Phường 14, quận Gò Vấp của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Gò Vấp; liên danh thi công Trường THCS P14 GV (Công ty CP Xây dựng Phú An Thịnh – Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Khải Hoàn – Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ M&T) với giá trúng thầu hơn 147 tỷ đồng;

Tại dự án Xây dựng mới Trường tiểu học Phường 14 tại cụm kho hẻm số 7 Thành Thái, Quận 10, gói thầu xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị gắn với xây dựng của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 10; liên danh trường Tiểu học phường 14 (Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ - Quảng cáo Phú Mỹ - Công ty CP Xây dựng Phú An Thịnh) với giá trúng thầu 116 tỷ đồng thực hiện trong 360 ngày…

#Trường Mầm non Rạng Đông 13 #tphcm #phú an thịnh #Công ty TNHH Xây dựng Huy Thước #gói thầu xây lắp #xây dựng trường mầm non

Bài liên quan

Bạn đọc

N.T.P vượt mặt đối thủ, trúng gói đồng hồ nước hơn 12 tỷ tại Cấp nước Chợ Lớn

Gói thầu mua sắm đồng hồ nước 15ly - năm 2025 (đợt 3) được Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn phê duyệt cho Công ty N.T.P trúng với giá hơn 12,1 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 11/12, Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn đã phê duyệt cho Công ty TNHH Thương mại N.T.P trúng thầu với giá 12,18 tỷ đồng thực hiện trong 30 ngày. Tại gói thầu, Công ty CP Hawaco Miền Nam với giá dự thầu 12,94 tỷ đồng bị loại với lý do “không đánh giá”.

70.jpg
Giám đốc Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn, ông Huỳnh Tuấn Anh đã phê duyệt cho Công ty TNHH Thương mại N.T.P trúng thầu với giá 12,18 tỷ đồng. Nguồn: MSC
Xem chi tiết

Kinh doanh

TP HCM: Công ty Phúc Điền "ẵm trọn" 3 gói thầu tại Quận 8

Chỉ trong 4 ngày (17 - 20/6), Ban QLDA ĐTXD khu vực Quận 8 (TP HCM) đã phê duyệt cho Công ty Phúc Điền trúng 3 gói thầu (1 gói chỉ định thầu).

Trúng 2 gói thầu trong cùng dự án

Theo thông tin đăng tải công khai trên mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), chỉ trong ngày 17/6, công ty TNHH Xây dựng Phúc Điền (Công ty Phúc Điền) được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (Ban QLDA ĐTXD) khu vực Quận 8 phê duyệt trúng liền 2 gói thầu trong cùng dự án (gói thiết bị chỉ định thầu).

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu đường Mạc Vân, Q.8: Nguyên Ngọc “một mình một sân”, tiết kiệm 0,1%

Duy nhất Công ty Nguyên Ngọc dự thầu và trúng với giá hơn 9,47 tỷ đồng tại dự án Nâng cấp, mở rộng đường Mạc Vân, Quận 8 (TP HCM).

Với tổng mức đầu tư 95,64 tỷ đồng, dự án do Sở Giao thông Vận tải TP HCM phê duyệt tại Quyết định 1413/QĐ-SGTVT. Gói thầu thi công xây lắp có giá 9,48 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 trực tiếp mời thầu.

Theo biên bản mở thầu đã công bố ngày 14/11, gói thầu trên chỉ duy nhất Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Nguyên Ngọc dự thầu với giá 9,48 tỷ đồng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới