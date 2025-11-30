Hà Nội

Gói thầu đường Mạc Vân, Q.8: Nguyên Ngọc “một mình một sân”, tiết kiệm 0,1%

Duy nhất Công ty Nguyên Ngọc dự thầu và trúng với giá hơn 9,47 tỷ đồng tại dự án Nâng cấp, mở rộng đường Mạc Vân, Quận 8 (TP HCM).

Lam Thy

Với tổng mức đầu tư 95,64 tỷ đồng, dự án do Sở Giao thông Vận tải TP HCM phê duyệt tại Quyết định 1413/QĐ-SGTVT. Gói thầu thi công xây lắp có giá 9,48 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 trực tiếp mời thầu.

Theo biên bản mở thầu đã công bố ngày 14/11, gói thầu trên chỉ duy nhất Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Nguyên Ngọc dự thầu với giá 9,48 tỷ đồng.

54.jpg
Nguồn: MSC

Ngày 28/11/2025, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8, ông Trần Ngọc Thuận đã ký Quyết định Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Nguyên Ngọc trúng với giá 9,47 tỷ đồng (tỷ lệ tiết kiệm 0,1%) thực hiện trong 90 ngày.

Tiết kiệm “nhỏ giọt” từ 0,068 – 0,23%

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Nguyên Ngọc có địa chỉ tại Phường Bình Đông, TP HCM; đã trúng 26/45 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) hơn 476,53 tỷ đồng (trên 677 triệu đồng là các gói chỉ định thầu).

Nhà thầu Nguyên Ngọc thường trúng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Gò Vấp, Bình Thạnh, Củ Chi, Bình Chánh…

Mới nhất, gói thầu xây lắp công trình được Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải Thành phố chỉ định thầu với giá 450 triệu đồng thực hiện trong 40 ngày;

Ngày 21/10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Gò Vấp phê duyệt cho Công ty Nguyên Ngọc trúng gói thầu thuộc dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước hẻm khu phố 2,3 phường 10, quận Gò Vấp với giá trúng thầu 26,7 tỷ đồng (giá dự toán gói thầu 26,77 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,23%).

Ngày 15/10, tại dự án Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước Phường 13, quận Gò Vấp, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Gò Vấp – ông Vũ Thanh Hải đã ký Quyết định Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Nguyên Ngọc (Công ty Nguyên Ngọc) trúng gói thầu xây lắp với giá hơn 15,052 tỷ đồng (tỷ lệ tiết kiệm 0,068%) thực hiện trong 270 ngày.

Trước đó, công ty trúng gói thầu thuộc dự án Xây dựng hệ thống thoát nước đường Nguyễn Thị Định (Đoạn từ giao với lộ Bờ Đắp tới ngã ba Phú Hưng) của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Bến Tre với giá hơn 6,77 tỷ đồng thực hiện trong 240 ngày.

Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Thạnh, công ty một mình tham gia và trúng các gói thầu:

Gói thầu thuộc dự án Cải tạo vỉa hè đường Đinh Bộ Lĩnh (từ đường Nguyễn Xí đến đường Điện Biên Phủ), Phường 15, 24, 26 quận Bình Thạnh với giá hơn 8,58 tỷ đồng;

Gói thầu thuộc dự án Nâng cấp các tuyến đường, hẻm trên địa bàn các Phường 2, 5, 11, 13, 14, 15, 24, 27, quận Bình Thạnh với giá hơn 11,87 tỷ đồng thực hiện trong 120 ngày…

Gói thầu tại đường Mạc Vân, Quận 8: Yêu cầu 8 hợp đồng là không hợp lý?

Ngay khi phát hành HSMT, nhà thầu cho rằng yêu cầu hợp đồng tương tự tại gói thầu thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường Mạc Vân, Quận 8 là không hợp lý.

Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Mạc Vân, Quận 8 có tổng mức đầu tư 95,64 tỷ đồng do Sở Giao thông Vận tải TP HCM phê duyệt tại Quyết định 1413/QĐ-SGTVT ngày 01/11/2024.

Gói thầu thi công xây lắp có giá 9,485 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 (TP HCM) mời thầu rộng rãi; dự kiến hoàn thành mở thầu ngày 14/11.

TP HCM: Công ty Phúc Điền "ẵm trọn" 3 gói thầu tại Quận 8

Chỉ trong 4 ngày (17 - 20/6), Ban QLDA ĐTXD khu vực Quận 8 (TP HCM) đã phê duyệt cho Công ty Phúc Điền trúng 3 gói thầu (1 gói chỉ định thầu).

Trúng 2 gói thầu trong cùng dự án

Theo thông tin đăng tải công khai trên mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), chỉ trong ngày 17/6, công ty TNHH Xây dựng Phúc Điền (Công ty Phúc Điền) được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (Ban QLDA ĐTXD) khu vực Quận 8 phê duyệt trúng liền 2 gói thầu trong cùng dự án (gói thiết bị chỉ định thầu).

Nguyên Ngọc “ẵm” gói thầu thoát nước 15 tỷ tại Gò Vấp, tiết kiệm chỉ 0,068%

Nguyên Ngọc là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng gói thầu hơn 15 tỷ tại dự án Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước Phường 13, quận Gò Vấp (TP HCM).

Chỉ một nhà thầu tham gia

Dự án này nằm trong tổng mức đầu tư hơn 22,49 tỷ đồng, nhằm mục tiêu giải quyết tiêu thoát nước, xóa giảm ngập và cải thiện hệ thống giao thông tại Phường 13 (nay là Phường 15), góp phần chỉnh trang đô thị quận Gò Vấp.

