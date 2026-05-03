Toyota Việt Nam bán ra 6.378 xe trong tháng 4/2026, giảm 21,6%.

Toyota Việt Nam vừa công bố doanh số bán hàng trong tháng 4/2026. Theo đó, trong tháng vừa qua, hãng đã bán ra 6.378 xe, giảm 21,6% so với tháng liền trước.

Video: Đánh giá mẫu xe MPV Toyota Veloz Cross tại Việt Nam.

Cụ thể trong tháng 4/2026 vừa qua, Toyota Việt Nam đã bán ra 6.378 xe, giảm 21,6% so với tháng liền trước nhưng tăng trưởng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số này, có 2.375 xe lắp ráp trong nước và 4.003 xe nhập khẩu nguyên chiếc.

Cũng trong tháng vừa qua, xe hybrid của hãng đã ghi nhận mức tăng trưởng 78% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1.069 chiếc. Tuy nhiên, nếu so với tháng 3/2026, doanh số xe hybrid của Toyota Việt Nam lại giảm 51,2%.

Ở phân khúc xe hạng sang, Lexus đạt doanh số 298 chiếc, tăng trưởng 98,6% so với tháng 3/2026. Lũy kế đến nay, Lexus đã bàn giao tổng cộng 16.764 xe tới khách hàng Việt Nam kể từ khi thương hiệu chính thức được giới thiệu tại thị trường. Trong khi đó, doanh số cộng dồn của hai thương hiệu Toyota và Lexus trong tháng 4/2026 đạt 6.676 xe, giảm 19,4%.

Trong tháng 4/2026, Veloz Cross vươn lên dẫn đầu doanh số của Toyota Việt Nam với 1.503 xe bán ra, tăng trưởng đến 109%. Có được kết quả này là nhờ chương trình ưu đãi trị giá hơn 100 triệu đồng dành cho mẫu MPV cỡ nhỏ này.

Xếp thứ hai là Toyota Yaris Cross, đạt 1.344 xe, giảm 43,4%. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Toyota Vios, Corolla Cross và Innova Cross, đạt doanh số tương ứng 750 xe, 703 xe và 701 xe. So với tháng liền trước, các mẫu xe này đều sụt giảm.

Trong tháng 5/2026, Toyota Việt Nam và Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN), cùng hệ thống đại lý chính hãng trên toàn quốc tiếp tục triển khai chương trình khuyến mại cho khách hàng mua xe. Theo đó, các mẫu xe Toyota Vios, Veloz Cross, Avanza Premio, Yaris Cross vẫn được ưu đãi lệ phí trước bạ trị giá từ 50% đến 100%. Bên cạnh đó là ưu đãi lãi suất từ 9% đến 6,99% trong 6 tháng hoặc 12 tháng đầu.