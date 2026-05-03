Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Toyota Việt Nam bán ra 6.378 xe trong tháng 4/2026, giảm 21,6%

Toyota Việt Nam vừa công bố doanh số bán hàng trong tháng 4/2026. Theo đó, trong tháng vừa qua, hãng đã bán ra 6.378 xe, giảm 21,6% so với tháng liền trước.

Thảo Nguyễn
Video: Đánh giá mẫu xe MPV Toyota Veloz Cross tại Việt Nam.

Cụ thể trong tháng 4/2026 vừa qua, Toyota Việt Nam đã bán ra 6.378 xe, giảm 21,6% so với tháng liền trước nhưng tăng trưởng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số này, có 2.375 xe lắp ráp trong nước và 4.003 xe nhập khẩu nguyên chiếc.

Cũng trong tháng vừa qua, xe hybrid của hãng đã ghi nhận mức tăng trưởng 78% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1.069 chiếc. Tuy nhiên, nếu so với tháng 3/2026, doanh số xe hybrid của Toyota Việt Nam lại giảm 51,2%.

2-5576.jpg
Toyota Việt Nam bán ra 6.378 xe trong tháng 4/2026, giảm 21,6%.

Ở phân khúc xe hạng sang, Lexus đạt doanh số 298 chiếc, tăng trưởng 98,6% so với tháng 3/2026. Lũy kế đến nay, Lexus đã bàn giao tổng cộng 16.764 xe tới khách hàng Việt Nam kể từ khi thương hiệu chính thức được giới thiệu tại thị trường. Trong khi đó, doanh số cộng dồn của hai thương hiệu Toyota và Lexus trong tháng 4/2026 đạt 6.676 xe, giảm 19,4%.

Trong tháng 4/2026, Veloz Cross vươn lên dẫn đầu doanh số của Toyota Việt Nam với 1.503 xe bán ra, tăng trưởng đến 109%. Có được kết quả này là nhờ chương trình ưu đãi trị giá hơn 100 triệu đồng dành cho mẫu MPV cỡ nhỏ này.

1-1712.jpg
Cũng trong tháng vừa qua, xe hybrid của hãng đã ghi nhận mức tăng trưởng 78% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1.069 chiếc.

Xếp thứ hai là Toyota Yaris Cross, đạt 1.344 xe, giảm 43,4%. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Toyota Vios, Corolla Cross và Innova Cross, đạt doanh số tương ứng 750 xe, 703 xe và 701 xe. So với tháng liền trước, các mẫu xe này đều sụt giảm.

Trong tháng 5/2026, Toyota Việt Nam và Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN), cùng hệ thống đại lý chính hãng trên toàn quốc tiếp tục triển khai chương trình khuyến mại cho khách hàng mua xe. Theo đó, các mẫu xe Toyota Vios, Veloz Cross, Avanza Premio, Yaris Cross vẫn được ưu đãi lệ phí trước bạ trị giá từ 50% đến 100%. Bên cạnh đó là ưu đãi lãi suất từ 9% đến 6,99% trong 6 tháng hoặc 12 tháng đầu.

#Doanh số Toyota Việt Nam #Toyota Việt Nam bán ra 6.378 xe #Toyota Việt Nam #doanh số #xe hybrid #Veloz Cross

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Ford Ranger vượt mặt Toyota Hilux vẫn là "vua bán tải" tại Việt Nam

Bất ngờ "vấp ngã" vào tháng 2, nhưng sang tháng 3/2026, Ford Ranger đã đòi lại ngôi đầu từ tay Toyota Hilux và khẳng định vị thế "vua bán tải" tại Việt Nam.

Video: Hành trình sống chất cùng Ford Ranger.

Trong báo cáo mới đây của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy trong tháng 3, Ford Ranger bán được tổng cộng 1.449 xe cho khách Việt. So với kỳ báo cáo tháng 2, lượng tiêu thụ này tương đương với việc doanh số Ford Ranger đã tăng trưởng hơn 79%.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Toyota bZ4X 2026 từ 1,45 tỷ đồng tại Đông Nam Á, chờ về Việt Nam

Mẫu xe SUV thuần điện Toyota bZ4X 2026 bản nâng cấp (facelift) đã chính thức được UMW Toyota Motor giới thiệu tại thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Malaysia.

3.jpg
Toyota bZ4X 2026 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản với duy nhất một biến thể dẫn động cầu trước, đi kèm mức giá niêm yết 220.000 RM (khoảng 1,45 tỷ đồng). Sự trở lại lần này không chỉ giải quyết bài toán định vị thương hiệu mà còn mang đến những cải tiến đáng kể về mặt kỹ thuật, giúp mẫu xe điện đầu bảng của Toyota trở nên năng động và hiệu quả hơn.
2.jpg
Thay đổi đáng giá nhất trên mẫu xe SUV điện Toyota bZ4X 2026 nằm ở hệ thống truyền động và pin. Công suất động cơ được tinh chỉnh tăng thêm 23 mã lực, đạt mức 227 mã lực và mô-men xoắn cực đại 269 Nm. Dung lượng pin NMC cũng được nâng cấp nhẹ từ 71,4 kWh lên 73,1 kWh.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Gần 700 xe SUV Toyota Land Cruiser 300 bị triệu hồi tại Việt Nam

Toyota Việt Nam vừa triệu hồi gần 700 xe Land Cruiser 300 để cập nhật phần mềm hộp số, sau khi ghi nhận nguy cơ mất công suất và rò rỉ dầu khi vận hành.

Video: Toyota Land Cruiser FJ Legend - tái sinh huyền thoại 70 Series.

Theo thông báo từ Toyota Việt Nam, chương trình bắt đầu từ ngày 27/3/2026 và áp dụng tại toàn bộ hệ thống đại lý trên cả nước, với tổng cộng 699 xe Land Cruiser 300 bị ảnh hưởng, được sản xuất trong giai đoạn từ tháng 12/2024 đến đầu tháng 12/2025.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới