Bí mật ký hiệu @, xuất hiện từ năm 1536

Ít ai biết ký hiệu @ đã tồn tại từ năm 1536, từng được dùng trong thương mại trước khi trở thành biểu tượng không thể thiếu của email.

Ký hiệu @ quen thuộc trong mọi địa chỉ email ngày nay thực chất đã xuất hiện từ hàng trăm năm trước khi Internet ra đời, mang theo một lịch sử dài và đầy bất ngờ.
Theo các tài liệu lịch sử, lần đầu tiên ký hiệu này được ghi nhận vào năm 1536 trong thư của một thương nhân tại Florence, nơi nó được dùng để biểu thị giá cả hàng hóa trong giao dịch.
Nhiều giả thuyết cho rằng @ bắt nguồn từ chữ “ad” trong tiếng Latin, được các thư ký thời Trung cổ rút gọn để tiết kiệm thời gian khi chép tay văn bản.
Ngoài ra, một số nghiên cứu còn chỉ ra ký hiệu này từng xuất hiện trong các bản thảo cổ, thậm chí thay thế chữ cái trong một số ngữ cảnh đặc biệt, dù chưa có bằng chứng thống nhất.
Đến thế kỷ 19, @ trở nên phổ biến trong lĩnh vực kế toán, được dùng để ghi chú giá bán như “10 sản phẩm @ 5 đô la”, từ đó được đưa lên bàn phím máy đánh chữ.
Bước ngoặt lớn nhất xảy ra vào năm 1971 khi Ray Tomlinson lựa chọn @ làm ký hiệu phân tách trong hệ thống email đầu tiên trên mạng ARPANET.
Quyết định tưởng chừng đơn giản này đã biến một ký tự ít được chú ý thành biểu tượng trung tâm của giao tiếp điện tử toàn cầu suốt nhiều thập kỷ.
Ngày nay, @ không chỉ là công cụ kỹ thuật mà còn mang ý nghĩa văn hóa, với nhiều cách gọi thú vị trên thế giới, minh chứng cho hành trình từ ký hiệu thương mại cổ xưa đến biểu tượng của kỷ nguyên số.
