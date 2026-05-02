Mẫu SUV mới của Lexus sẽ chính thức ra mắt vào ngày 6/5/2026 và nhiều khả năng mang tên TZ, đóng vai trò như lựa chọn thuần điện thay thế cho đàn anh TX.

Hé lộ SUV hạng sang thuần điện 3 hàng ghế mới nhà Lexus.

Những hình ảnh teaser ban đầu cho thấy đây là một mẫu SUV không phát thải, sở hữu tỷ lệ tổng thể tương đồng với Toyota Highlander EV. Tuy nhiên, thiết kế được tinh chỉnh theo hướng thể thao hơn với phần mui xe vuốt dốc về phía sau. Ngoại hình dự kiến có nhiều thay đổi đáng kể, bao gồm hệ thống đèn chiếu sáng mới, lưới tản nhiệt kín đặc trưng của xe điện, cùng các chi tiết tạo hình mạnh mẽ như vòm bánh xe mở rộng và thân xe dập nổi.

Lexus "nhá hàng" mẫu SUV hạng sang thuần điện 3 hàng ghế mới.

Khoang nội thất được kỳ vọng mang đậm chất cao cấp của Lexus, dù có thể chia sẻ một số trang bị với mẫu xe Toyota tương đương, chẳng hạn màn hình giải trí cỡ lớn 14 inch. Xe nhiều khả năng được bố trí ba hàng ghế, hướng tới nhu cầu sử dụng gia đình với tùy chọn cấu hình 6 chỗ.

Về kích thước, Lexus TZ dự kiến tương đương Toyota Highlander EV với chiều dài khoảng 5.050 mm và trục cơ sở 3.050 mm, sử dụng nền tảng TNGA-K cải tiến. Trước đó, Lexus đã đăng ký các tên gọi TZ450e và TZ550e, cho thấy mẫu xe có thể cung cấp hai phiên bản động cơ điện với cấu hình dẫn động cầu trước hoặc hai cầu.

Các thông số tham khảo từ phiên bản Toyota cho thấy xe có thể đạt công suất từ 221 đến 338 mã lực, đi kèm các tùy chọn pin 77 kWh và 95,8 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa khoảng 515 km.

Trong phân khúc SUV điện cỡ lớn, Lexus TZ được dự báo sẽ cạnh tranh với các đối thủ như Kia EV9, Hyundai Ioniq 9 và Volvo EX90. Mức giá dự kiến cao hơn Toyota Highlander EV, vốn được định vị ở khoảng 50.000 USD.