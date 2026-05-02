Lexus "nhá hàng" mẫu SUV hạng sang thuần điện 3 hàng ghế mới

Mẫu SUV mới của Lexus sẽ chính thức ra mắt vào ngày 6/5/2026 và nhiều khả năng mang tên TZ, đóng vai trò như lựa chọn thuần điện thay thế cho đàn anh TX.

Nguyễn Chung
VIdeo: Hé lộ SUV hạng sang thuần điện 3 hàng ghế mới nhà Lexus.

Những hình ảnh teaser ban đầu cho thấy đây là một mẫu SUV không phát thải, sở hữu tỷ lệ tổng thể tương đồng với Toyota Highlander EV. Tuy nhiên, thiết kế được tinh chỉnh theo hướng thể thao hơn với phần mui xe vuốt dốc về phía sau. Ngoại hình dự kiến có nhiều thay đổi đáng kể, bao gồm hệ thống đèn chiếu sáng mới, lưới tản nhiệt kín đặc trưng của xe điện, cùng các chi tiết tạo hình mạnh mẽ như vòm bánh xe mở rộng và thân xe dập nổi.

Khoang nội thất được kỳ vọng mang đậm chất cao cấp của Lexus, dù có thể chia sẻ một số trang bị với mẫu xe Toyota tương đương, chẳng hạn màn hình giải trí cỡ lớn 14 inch. Xe nhiều khả năng được bố trí ba hàng ghế, hướng tới nhu cầu sử dụng gia đình với tùy chọn cấu hình 6 chỗ.

Về kích thước, Lexus TZ dự kiến tương đương Toyota Highlander EV với chiều dài khoảng 5.050 mm và trục cơ sở 3.050 mm, sử dụng nền tảng TNGA-K cải tiến. Trước đó, Lexus đã đăng ký các tên gọi TZ450e và TZ550e, cho thấy mẫu xe có thể cung cấp hai phiên bản động cơ điện với cấu hình dẫn động cầu trước hoặc hai cầu.

Các thông số tham khảo từ phiên bản Toyota cho thấy xe có thể đạt công suất từ 221 đến 338 mã lực, đi kèm các tùy chọn pin 77 kWh và 95,8 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa khoảng 515 km.

Trong phân khúc SUV điện cỡ lớn, Lexus TZ được dự báo sẽ cạnh tranh với các đối thủ như Kia EV9, Hyundai Ioniq 9 và Volvo EX90. Mức giá dự kiến cao hơn Toyota Highlander EV, vốn được định vị ở khoảng 50.000 USD.

#SUV mới của Lexus #SUV 3 hàng ghế mới nhà Lexus #Lexus #SUV điện #TZ #xe thuần điện

Lexus LX 600 theo chân Toyota Land Cruiser bị triệu hồi vì lỗi hộp số

Với lỗi mới nhất này, hai mẫu SUV hạng sang Toyota Land Cruiser 300 và Lexus LX 600 đều đã 2 lần bị triệu hồi tại Việt Nam vì các lỗi liên quan tới hộp số.

Vào cuối tháng 3/2026 vừa qua, Toyota Việt Nam chính thức thông báo thực hiện Chương trình triệu hồi nhằm cập nhật phần mềm điều khiển hộp số tự động trên xe Toyota Land Cruiser 300. Do dòng xe này chia sẻ chung nền tảng với Lexus LX 600, vì vậy mẫu SUV hạng sang này cũng đã nối bước bị triệu hồi. Có tổng cộng 342 chiếc Lexus LX600 được sản xuất từ ngày 22/11/2024 đến ngày 02/12/2025 nằm trong diện bị ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi.

Lexus LX bị triệu hồi do túi khí có nguy cơ không bung khi tai nạn

Có khoảng 17.000 chiếc Lexus LX vừa bị triệu hồi tại thị trường Bắc Mỹ do lỗi cảm biến nhận diện hành khách có thể gián đoạn hoạt động của túi khí. 

Tập đoàn Toyota đã thông báo triệu hồi mẫu xe Lexus LX tại thị trường Bắc Mỹ do hệ thống phân loại hành khách (OSC) ở vị trí ghế phụ có thể không hoạt động đúng theo thiết kế ban đầu, điều này sẽ khiến túi khí không bung trong trường hợp tai nạn xảy ra và làm tăng nguy cơ thương tích cho hành khách.

