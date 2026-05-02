Cảnh báo CAPTCHA giả mạo lừa gửi SMS mất tiền

Nhiều người dùng đang sập bẫy CAPTCHA giả, chỉ một cú chạm có thể khiến tài khoản bị trừ tiền liên tục mà không hề hay biết.

Thiên Trang (TH)
Một làn sóng lừa đảo công nghệ mới đang lan rộng khi tội phạm mạng lợi dụng chính cơ chế xác thực CAPTCHA quen thuộc để đánh vào tâm lý chủ quan của người dùng, khiến nhiều người mất tiền chỉ sau một thao tác đơn giản.
Thay vì yêu cầu chọn hình ảnh hay nhập ký tự như thông thường, các trang web giả mạo hiển thị CAPTCHA yêu cầu người dùng nhấn vào nút xác minh, từ đó kích hoạt ứng dụng SMS với nội dung đã được soạn sẵn.
Khi người dùng vô tình gửi tin nhắn này, họ thực chất đã đăng ký các dịch vụ Premium SMS tính phí cao, dẫn đến việc tài khoản điện thoại bị trừ tiền định kỳ mà không hề nhận ra nguyên nhân.
Theo cảnh báo từ Cloudflare, chiến dịch lừa đảo này đang được triển khai trên phạm vi toàn cầu với nhiều ngôn ngữ khác nhau nhằm tăng độ tin cậy và khả năng đánh lừa người dùng.
Đáng lo ngại, ngoài việc gây thiệt hại tài chính, hành vi gửi SMS còn khiến số điện thoại cá nhân bị lộ, tạo điều kiện cho các cuộc gọi rác và tin nhắn lừa đảo tiếp theo.
Các chuyên gia cho biết những hệ thống xác thực uy tín như Google reCAPTCHA hay Cloudflare Turnstile không bao giờ yêu cầu người dùng gửi tin nhắn hoặc tải tệp để xác minh danh tính.
Thực tế, điểm yếu lớn nhất mà kẻ xấu khai thác chính là thói quen “nhấn nhanh cho xong” của người dùng khi gặp các bước xác thực, khiến họ không kịp kiểm tra tính hợp lệ của yêu cầu.
Để tránh rơi vào bẫy, người dùng cần tuyệt đối không gửi SMS theo yêu cầu từ các trang web lạ, kiểm tra kỹ đường dẫn truy cập, hạn chế dùng dịch vụ không rõ nguồn gốc và thường xuyên theo dõi hóa đơn để phát hiện bất thường kịp thời.
