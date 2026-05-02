Honda Việt Nam giảm 50% phí trước bạ cho nhiều dòng ôtô chủ lực

Honda Việt Nam (HVN) vừa phối hợp cùng hệ thống nhà phân phối triển khai chương trình khuyến mại dành cho một số mẫu ôtô Honda trong tháng 5/2026.

Theo thông báo, mẫu xe Honda City được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Mẫu BR-V bản L nhận ưu đãi 50% lệ phí trước bạ kèm 1 năm bảo hiểm Thương hiệu Honda, trong khi BR-V bản G được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Hai phiên bản HR-V L và G cũng nằm trong diện ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Mức hỗ trợ lệ phí trước bạ được tính theo tỷ lệ 10%.

Bên cạnh ưu đãi trực tiếp, khách hàng mua ôtô Honda vay qua VPBank được áp dụng lãi suất cố định 6,6% trong 12 tháng đầu. Với khách hàng vay qua VIB, mức lãi suất cố định là 7,5% trong 12 tháng đầu. Honda Việt Nam cho biết chương trình nhằm tăng cơ hội tiếp cận các mẫu xe Honda trong dịp lễ tháng 5. Khách hàng cần liên hệ nhà phân phối để biết thêm điều kiện áp dụng chi tiết.

Ngoài chính sách bán hàng, HVN cũng giới thiệu bảo hiểm Thương hiệu Honda dành riêng cho khách hàng sử dụng ôtô Honda. Sản phẩm này bao gồm các quyền lợi như sửa chữa, thay thế phụ tùng chính hãng tại hệ thống nhà phân phối Honda trên toàn quốc, hỗ trợ chi phí thuê xe theo gói sản phẩm, bồi thường theo giá trị thỏa thuận và chính sách thưởng khi không có tổn thất.

Các mẫu xe nằm trong chương trình gồm City, BR-V và HR-V. Đây đều là những sản phẩm chủ lực của Honda tại Việt Nam, được trang bị các công nghệ an toàn như Honda SENSING trên nhiều phiên bản, hướng tới nhóm khách hàng gia đình và người dùng đô thị.

#Honda Việt Nam giảm 50% phí trước bạ #ôtô Honda giảm giá bán #Honda Việt Nam #khuyến mãi #phí trước bạ #City

Bài liên quan

Honda Việt Nam triển khai “thu cũ đổi mới” cho người dùng xe máy

Honda Việt Nam (HVN) vừa công bố khởi động chương trình “Thu cũ đổi mới” xe máy quy mô toàn quốc thông qua chuỗi sự kiện “Bền bỉ đồng hành – Tiết kiệm an tâm”.

Video: Xe máy điện Honda: 120km/ lần sạc, kết nối điện thoại, bản đồ chỉ đường.

Theo HVN, chương trình nhằm hỗ trợ người dùng nâng cấp phương tiện di chuyển theo hướng an toàn, tiết kiệm và phù hợp với nhu cầu thực tế. Trước đó, hoạt động “Thu cũ đổi mới” đã được triển khai tại hệ thống cửa hàng HEAD trên toàn quốc và nhận được sự quan tâm từ khách hàng.

Xem chi tiết

Lynk & Co 03 giá rẻ từ 799 triệu cập cảng Việt Nam, "đấu" Honda Civic?

Mẫu xe Lynk & Co 03 2026 sẽ trình làng tại Việt Nam vào cùng thời điểm với người anh em 02, dự kiến vào tháng 6 năm nay với 2 phiên bản là Plus và Pro.

Thương hiệu ôtô Lynk & Co của Trung Quốc còn đưa lô xe 03 về Việt Nam để chuẩn bị cho ngày ra mắt. Nhiều khả năng mẫu xe này sẽ trình làng tại Việt Nam vào cùng thời điểm với người anh em Lynk & Co 02, dự kiến vào tháng 6 năm nay.
Theo thông tin từ đại lý, Lynk & Co 03 tại Việt Nam sẽ có 2 phiên bản là Plus và Pro. Giá bán dự kiến của 2 phiên bản này lần lượt là 799 triệu và 859 triệu đồng. Như thông tin đã đưa, Lynk & Co 03 vốn là phiên bản thường của mẫu xe hiệu suất cao 03+ hiện đang bán tại Việt Nam.
Xem chi tiết

Cận cảnh Honda Dash 125 nhập Malaysia về Việt Nam, gần 90 triệu đồng

Mẫu xe máy Honda Dash 125 2026 nhập nguyên chiếc từ Malaysia về Việt Nam với thiết kế thể thao, động cơ 125cc với 4 lựa chọn màu sắc kèm giá bán 88 triệu đồng.

Mẫu xe máy số Honda Dash 125 đã cập nhật phiên bản mới dành cho năm 2026 tại thị trường Đông Nam Á. Khác với hầu hết các dòng xe máy số 125 phân khối đang phân phối tại Việt Nam, Honda Dash 125 2026 là mẫu xe do Boon Siew Honda - Công ty liên doanh giữa Honda và đối tác tại Malaysia sản xuất.
Honda Dash 125 2026 sở hữu thiết kế theo phong cách thể thao, mạnh mẽ tương tự "người anh em" Wave RSX tại Việt Nam, nhưng được định vị cùng phân khúc với Honda Future 125 FI, Honda Wave 125i. Khác với phong cách lịch lãm, thời trang như Future 125 FI hay Wave 125i; Honda Dash 125 sở hữu kiểu dáng thiết kế đậm chất thể thao và khí động học cao.
Xem chi tiết

