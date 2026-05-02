Honda Việt Nam giảm 50% phí trước bạ cho nhiều dòng ôtô chủ lực.

Honda Việt Nam (HVN) vừa phối hợp cùng hệ thống nhà phân phối triển khai chương trình khuyến mại dành cho một số mẫu ôtô Honda trong tháng 5/2026.

Theo thông báo, mẫu xe Honda City được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Mẫu BR-V bản L nhận ưu đãi 50% lệ phí trước bạ kèm 1 năm bảo hiểm Thương hiệu Honda, trong khi BR-V bản G được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Hai phiên bản HR-V L và G cũng nằm trong diện ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Mức hỗ trợ lệ phí trước bạ được tính theo tỷ lệ 10%.

Bên cạnh ưu đãi trực tiếp, khách hàng mua ôtô Honda vay qua VPBank được áp dụng lãi suất cố định 6,6% trong 12 tháng đầu. Với khách hàng vay qua VIB, mức lãi suất cố định là 7,5% trong 12 tháng đầu. Honda Việt Nam cho biết chương trình nhằm tăng cơ hội tiếp cận các mẫu xe Honda trong dịp lễ tháng 5. Khách hàng cần liên hệ nhà phân phối để biết thêm điều kiện áp dụng chi tiết.

Ngoài chính sách bán hàng, HVN cũng giới thiệu bảo hiểm Thương hiệu Honda dành riêng cho khách hàng sử dụng ôtô Honda. Sản phẩm này bao gồm các quyền lợi như sửa chữa, thay thế phụ tùng chính hãng tại hệ thống nhà phân phối Honda trên toàn quốc, hỗ trợ chi phí thuê xe theo gói sản phẩm, bồi thường theo giá trị thỏa thuận và chính sách thưởng khi không có tổn thất.

Các mẫu xe nằm trong chương trình gồm City, BR-V và HR-V. Đây đều là những sản phẩm chủ lực của Honda tại Việt Nam, được trang bị các công nghệ an toàn như Honda SENSING trên nhiều phiên bản, hướng tới nhóm khách hàng gia đình và người dùng đô thị.

​