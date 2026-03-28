Gần 700 xe SUV Toyota Land Cruiser 300 bị triệu hồi tại Việt Nam.

Toyota Việt Nam vừa triệu hồi gần 700 xe Land Cruiser 300 để cập nhật phần mềm hộp số, sau khi ghi nhận nguy cơ mất công suất và rò rỉ dầu khi vận hành.

Video: Toyota Land Cruiser FJ Legend - tái sinh huyền thoại 70 Series.

Theo thông báo từ Toyota Việt Nam, chương trình bắt đầu từ ngày 27/3/2026 và áp dụng tại toàn bộ hệ thống đại lý trên cả nước, với tổng cộng 699 xe Land Cruiser 300 bị ảnh hưởng, được sản xuất trong giai đoạn từ tháng 12/2024 đến đầu tháng 12/2025.

Nguyên nhân của đợt triệu hồi được xác định liên quan đến hộp số tự động 10 cấp trên mẫu SUV cỡ lớn này. Trong một số trường hợp, xe có thể gặp hiện tượng giảm hoặc mất công suất khi đang vận hành ở tốc độ cao, hoặc xuất hiện rò rỉ dầu hộp số. Những vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến khả năng vận hành mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, thậm chí có thể dẫn đến cháy xe nếu gặp nguồn nhiệt.

Để khắc phục, Toyota sẽ tiến hành kiểm tra và cập nhật phần mềm điều khiển liên quan đến hệ thống vận hành. Thời gian thực hiện dự kiến khoảng 30 phút cho mỗi xe và hoàn toàn miễn phí. Hãng khuyến cáo khách hàng nên chủ động đưa xe đến đại lý trong thời gian sớm nhất, đồng thời có thể đặt lịch trước để giảm thời gian chờ đợi.

Toyota Việt Nam cho biết các chủ xe thuộc diện ảnh hưởng sẽ được đại lý liên hệ trực tiếp. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể tự kiểm tra thông tin thông qua website chính thức hoặc đối chiếu số VIN để xác định xe của mình có nằm trong diện triệu hồi hay không. Đối với các xe nhập khẩu không chính hãng nhưng thuộc diện ảnh hưởng, hãng vẫn hỗ trợ kiểm tra và cập nhật sau khi xác minh thông tin.