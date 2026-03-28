Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Gần 700 xe SUV Toyota Land Cruiser 300 bị triệu hồi tại Việt Nam

Toyota Việt Nam vừa triệu hồi gần 700 xe Land Cruiser 300 để cập nhật phần mềm hộp số, sau khi ghi nhận nguy cơ mất công suất và rò rỉ dầu khi vận hành.

Thảo Nguyễn
Video: Toyota Land Cruiser FJ Legend - tái sinh huyền thoại 70 Series.

Theo thông báo từ Toyota Việt Nam, chương trình bắt đầu từ ngày 27/3/2026 và áp dụng tại toàn bộ hệ thống đại lý trên cả nước, với tổng cộng 699 xe Land Cruiser 300 bị ảnh hưởng, được sản xuất trong giai đoạn từ tháng 12/2024 đến đầu tháng 12/2025.

Nguyên nhân của đợt triệu hồi được xác định liên quan đến hộp số tự động 10 cấp trên mẫu SUV cỡ lớn này. Trong một số trường hợp, xe có thể gặp hiện tượng giảm hoặc mất công suất khi đang vận hành ở tốc độ cao, hoặc xuất hiện rò rỉ dầu hộp số. Những vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến khả năng vận hành mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, thậm chí có thể dẫn đến cháy xe nếu gặp nguồn nhiệt.

Để khắc phục, Toyota sẽ tiến hành kiểm tra và cập nhật phần mềm điều khiển liên quan đến hệ thống vận hành. Thời gian thực hiện dự kiến khoảng 30 phút cho mỗi xe và hoàn toàn miễn phí. Hãng khuyến cáo khách hàng nên chủ động đưa xe đến đại lý trong thời gian sớm nhất, đồng thời có thể đặt lịch trước để giảm thời gian chờ đợi.

Toyota Việt Nam cho biết các chủ xe thuộc diện ảnh hưởng sẽ được đại lý liên hệ trực tiếp. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể tự kiểm tra thông tin thông qua website chính thức hoặc đối chiếu số VIN để xác định xe của mình có nằm trong diện triệu hồi hay không. Đối với các xe nhập khẩu không chính hãng nhưng thuộc diện ảnh hưởng, hãng vẫn hỗ trợ kiểm tra và cập nhật sau khi xác minh thông tin.

Động thái triệu hồi lần này tiếp tục cho thấy xu hướng các hãng xe chủ động xử lý lỗi kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn và quyền lợi người dùng, đặc biệt với những mẫu xe cao cấp như Land Cruiser 300 – dòng SUV vốn được đánh giá cao về độ bền và khả năng vận hành.

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Toyota Land Cruiser 250 2026 có thêm bản off-road cho dân chơi

Toyota vừa ra mắt bản nâng cấp của mẫu SUV Land Cruiser 250 tại châu Âu cho năm 2026, với việc bổ sung thêm biến thể mới cho nhóm người đam mê off-road.

Mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser 250 2026 vừa ra mắt tại thị trường châu Âu, với việc bổ sung thêm các biến thể mới nhằm mở rộng lựa chọn cho khách hàng, đặc biệt ở nhóm người dùng yêu thích off-road. Đáng chú ý, phiên bản VX mới được định hướng rõ rệt cho nhu cầu địa hình.
Mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser 250 2026 sở hữu thiết kế mang phong cách cổ điển với cụm đèn pha tròn, gợi nhớ đến phiên bản Land Cruiser 1958 tại thị trường Mỹ. Xe đi kèm màu sơn đặc trưng Smoky Blue, cùng các trang bị như giá nóc.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Toyota Land Cruiser FJ sắp bán ở Việt Nam sẽ có thêm bản máy dầu

Toyota Land Cruiser FJ 2026 khởi đầu với động cơ xăng quen thuộc, nhưng các nguồn tin cho biết hãng đang lên kế hoạch thêm bản máy dầu cho xe trong tương lai.

Cái tên Land Cruiser từ lâu đã mang một sức nặng riêng, và giờ đây thành viên nhỏ nhất, mới nhất của dòng xe này đang bước ra ánh đèn sân khấu. Toyota Land Cruiser FJ 2026 đã bắt đầu lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất tại nhà máy ở Thái Lan với những xe đầu tiên dự kiến được giao tới tay khách hàng vào cuối năm nay.
Xe được định vị là SUV việt dã "nhỏ nhưng có võ" này vốn ra mắt cùng động cơ xăng quen thuộc. Điều này có lẽ đã khiến không ít người hâm mộ dòng xe off-road cảm thấy thất vọng vì xe không có động cơ diesel vốn có sức kéo khỏe hơn. Tin mừng là Toyota có vẻ như đang cân nhắc bổ sung một lựa chọn động cơ khác cho Land Cruiser FJ để đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải toàn cầu ngày càng khắt khe.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Cận cảnh Toyota Land Cruiser FJ Legend - tái sinh huyền thoại 70 Series

Tại sự kiện ra mắt mẫu Land Cruiser FJ, Toyota Thái Lan còn giới thiệu bản độ đặc biệt The Legend lấy cảm hứng trực tiếp từ dòng Land Cruiser 70 huyền thoại.

Tại sự kiện ra mắt Land Cruiser FJ ở thị trường Thái Lan, hãng xe Toyota đã trưng bày một số phiên bản lắp thêm phụ kiện của mẫu SUV cỡ nhỏ này. Trong đó, đáng chú ý hơn cả là Toyota Land Cruiser FJ phiên bản Legend lấy cảm hứng thiết kế từ đàn anh Land Cruiser 70.
So với bản tiêu chuẩn, mẫu SUV địa hình Toyota Land Cruiser FJ Legend sở hữu một số điểm nhấn khác biệt về mặt thiết kế. Trong đó, nổi bật là lưới tản nhiệt trước và cụm đèn pha LED hình tròn, được bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

5 smartphone pin trâu nhất năm 2026

Realme, OnePlus, Oppo, Motorola và Nubia là những mẫu smartphone có thời lượng pin vượt trội năm 2026, giúp người dùng yên tâm sử dụng cả ngày dài.

Loa thông minh biến thành gián điệp

Loa thông minh có thể bị hacker chiếm quyền, âm thầm nghe lén và thu thập dữ liệu cá nhân, biến thiết bị quen thuộc thành mối nguy an ninh trong gia đình.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

