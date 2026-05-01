LG Aero Mini, máy lọc không khí “biến hình” độc đáo

Số hóa - Xe

LG Aero Mini, máy lọc không khí “biến hình” độc đáo

LG Aero Mini gây ấn tượng với thiết kế nhỏ gọn, đa năng khi vừa là máy lọc không khí, vừa có thể biến thành bàn trà hay lọ cắm hoa tiện lợi.

Thiên Trang (TH)
LG tiếp tục khẳng định vị thế trong xu hướng thiết bị gia dụng “tất cả trong một” khi giới thiệu Aero Mini, một chiếc máy lọc không khí nhỏ gọn nhưng đa năng, hướng đến những không gian sống hiện đại, tối giản và diện tích hạn chế. (Ảnh: Genk)
LG tiếp tục khẳng định vị thế trong xu hướng thiết bị gia dụng “tất cả trong một” khi giới thiệu Aero Mini, một chiếc máy lọc không khí nhỏ gọn nhưng đa năng, hướng đến những không gian sống hiện đại, tối giản và diện tích hạn chế. (Ảnh: Genk)
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Aero Mini gây ấn tượng bởi kích thước cực kỳ nhỏ nhắn với chiều cao chỉ 360mm và đường kính tối đa 250mm, giúp người dùng dễ dàng bố trí ở nhiều vị trí như dưới sàn, trên bàn làm việc hay tủ cạnh giường mà không chiếm nhiều diện tích. (Ảnh: Genk)
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Aero Mini gây ấn tượng bởi kích thước cực kỳ nhỏ nhắn với chiều cao chỉ 360mm và đường kính tối đa 250mm, giúp người dùng dễ dàng bố trí ở nhiều vị trí như dưới sàn, trên bàn làm việc hay tủ cạnh giường mà không chiếm nhiều diện tích. (Ảnh: Genk)
Thiết kế dạng trụ đơn giản, ít chi tiết trang trí giúp sản phẩm dễ dàng hòa hợp với nhiều phong cách nội thất khác nhau, trong khi hệ thống hút khí phía dưới và thổi khí 360 độ phía trên đảm bảo hiệu quả lọc không khí tối ưu. (Ảnh: Genk)
Thiết kế dạng trụ đơn giản, ít chi tiết trang trí giúp sản phẩm dễ dàng hòa hợp với nhiều phong cách nội thất khác nhau, trong khi hệ thống hút khí phía dưới và thổi khí 360 độ phía trên đảm bảo hiệu quả lọc không khí tối ưu. (Ảnh: Genk)
Máy được trang bị cảm biến PM1.0 giúp đo lường bụi siêu mịn, kết hợp cùng hệ thống đèn LED hiển thị chất lượng không khí theo màu sắc trực quan, từ đó người dùng có thể dễ dàng theo dõi môi trường sống của mình. (Ảnh: Genk)
Máy được trang bị cảm biến PM1.0 giúp đo lường bụi siêu mịn, kết hợp cùng hệ thống đèn LED hiển thị chất lượng không khí theo màu sắc trực quan, từ đó người dùng có thể dễ dàng theo dõi môi trường sống của mình. (Ảnh: Genk)
Dù có kích thước nhỏ, Aero Mini vẫn sử dụng màng lọc 3 lớp hiệu suất cao, có khả năng loại bỏ gần như tuyệt đối bụi mịn, vi khuẩn, virus và nấm mốc, đáp ứng nhu cầu bảo vệ sức khỏe trong không gian kín. (Ảnh: Genk)
Dù có kích thước nhỏ, Aero Mini vẫn sử dụng màng lọc 3 lớp hiệu suất cao, có khả năng loại bỏ gần như tuyệt đối bụi mịn, vi khuẩn, virus và nấm mốc, đáp ứng nhu cầu bảo vệ sức khỏe trong không gian kín. (Ảnh: Genk)
Điểm độc đáo nhất của sản phẩm nằm ở khả năng “biến hình” với các phụ kiện đi kèm như quai xách da giúp di chuyển linh hoạt, lọ cắm hoa trang trí và mặt bàn nhỏ biến thiết bị thành bàn trà tiện dụng. (Ảnh: Genk)
Điểm độc đáo nhất của sản phẩm nằm ở khả năng “biến hình” với các phụ kiện đi kèm như quai xách da giúp di chuyển linh hoạt, lọ cắm hoa trang trí và mặt bàn nhỏ biến thiết bị thành bàn trà tiện dụng. (Ảnh: Genk)
Ngoài ra, Aero Mini còn hỗ trợ kết nối ứng dụng thông minh, cho phép người dùng điều khiển từ xa, theo dõi chất lượng không khí, hẹn giờ hoạt động và kiểm tra tình trạng bộ lọc một cách dễ dàng. (Ảnh: Genk)
Ngoài ra, Aero Mini còn hỗ trợ kết nối ứng dụng thông minh, cho phép người dùng điều khiển từ xa, theo dõi chất lượng không khí, hẹn giờ hoạt động và kiểm tra tình trạng bộ lọc một cách dễ dàng. (Ảnh: Genk)
Với độ ồn thấp chỉ khoảng 26–48dB cùng hiệu năng phù hợp cho phòng dưới 40m2, LG Aero Mini trở thành lựa chọn lý tưởng cho căn hộ nhỏ, dù với không gian lớn hơn người dùng vẫn nên cân nhắc các dòng công suất cao hơn để đảm bảo hiệu quả. (Ảnh: Genk)s
Với độ ồn thấp chỉ khoảng 26–48dB cùng hiệu năng phù hợp cho phòng dưới 40m2, LG Aero Mini trở thành lựa chọn lý tưởng cho căn hộ nhỏ, dù với không gian lớn hơn người dùng vẫn nên cân nhắc các dòng công suất cao hơn để đảm bảo hiệu quả. (Ảnh: Genk)s
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình
Thiên Trang (TH)
