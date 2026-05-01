Audi e-Tron "dính án" triệu hồi do chân phanh mất tác dụng

Hãng xe sang Đức đang phải triệu tới gần 19.000 chiếc xe điện Audi e-Tron tại thị trường Mỹ, do lỗi hệ thống phanh có thể làm tăng nguy cơ tai nạn.

Nguyễn Thảo

Audi e-Tron GT và Porsche Taycan

Video: Xem chi tiết Audi A6 L e-tron 2026 tại Trung Quốc.

Cơ quan Quản lý An toàn Đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA) đã thông báo đợt triệu hồi mới đối với mẫu xe điện Audi e-Tron do lỗi ở hệ thống phanh có thể khiến người lái không dừng được xe, làm tăng nguy cơ tai nạn khi xe di chuyển trên đường.

Nguyên nhân nằm ở quá trình sản xuất của nhà cung cấp, gây ảnh hưởng đến sự kết nối giữa bàn đạp chân phanh và trợ lực phanh, điều này có thể khiến phanh không có tác dụng trong các điều kiện lái thông thường và chỉ có thể dừng lại một cách bị động khi tính năng phanh khẩn cấp được kích hoạt.

Tổng cộng, Audi sẽ phải triệu hồi 18.853 xe e-Tron tại thị trường Mỹ do lỗi trên, thuộc đời từ năm 2019 đến năm 2024, gồm cả phiên bản e-Tron thường và biến thể e-Tron Sportback. Dự kiến, các ôtô điện trong diện ảnh hưởng sẽ được kiểm tra và siết chặt lại khớp nối giữa chân phanh và bộ trợ lực để khắc phục lỗi hoàn toàn.

Trước đó, vào tháng 7/2025, tập đoàn Volkswagen cũng đã thông báo triệu hồi bộ đôi Audi e-Tron GT và Porsche Taycan tại Mỹ do lỗi hệ thống treo khí nén có thể khiến người lái mất khả năng điều khiển, tăng nguy cơ va chạm khi di chuyển trên đường.

Bài liên quan

Audi Q6 e-tron và A5 Sedan tại Việt Nam giảm tới 80 triệu đồng

Nhân dịp Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Audi Việt Nam tặng thêm ưu đãi 80 triệu đồng cho khách hàng mua xe trong khoảng thời gian từ 1/9/2025 – 7/9/2025

Video: Sự kiện ra mắt Audi Q6 e-tron và Audi A5 hoàn toàn mới.

Audi Q6 e-tron là mẫu xe thương mại đầu tiên của thương hiệu sử dụng nền tảng PPE (Premium Platform Electric). Xe được trang bị hệ thống động cơ điện mạnh mẽ kết hợp bộ pin lithium-ion có dung lượng 100 kWh (khả dụng 94,9 kWh) cho phép Audi Q6 e-tron đạt phạm vi hoạt động lên tới 583 km (đối với mâm 20-inch). Audi Q6 e-tron có thể nạp đủ điện cho quãng đường lên tới 260 km, chỉ với 10 phút tại trạm sạc nhanh.

Xem chi tiết

Người đẹp Phương Linh, Cẩm Ly "đọ dáng" Audi A5 và Q6 e-tron

Xuất hiện tại Audi Visionary Night, Phương Linh và Cẩm Ly gây chú ý với nhan sắc rạng rỡ cùng thông điệp sống xanh bên hai mẫu xe sang Audi A5 và Q6 e-tron mới.

Xem chi tiết

Cận cảnh Audi Q6 e-tron 2025 tại Việt Nam, từ 3,199 tỷ đồng

Audi Việt Nam vừa chính thức giới thiệu phiên bản SUV Q6 e-tron 2025 tại tất cả các đại lý trên toàn quốc, với mức giá khởi điểm từ 3,199 tỷ đồng.

Audi Q6 e-tron là mẫu xe thương mại đầu tiên được phát triển trên nền tảng Premium Platform Electric (PPE), trở thành chuẩn mực mới cho châm ngôn “Vorsprung durch Technik” (Tiên phong trong công nghệ). Không chỉ nổi bật với hiệu năng vận hành và công suất sạc ấn tượng, mẫu xe còn đặt ra những chuẩn mực mới về phạm vi di chuyển và hiệu suất.
Với chiều dài 4.771 mm, chiều rộng 1.939 mm không tính gương chiếu hậu và chiều cao 1.685mm, chiếc SUV mang đến không gian tối ưu, tiện nghi vượt trội và khả năng đáp ứng linh hoạt cho nhu cầu di chuyển hàng ngày. Ngoại thất của xe toát lên vẻ mạnh mẽ, thể thao với sự cân đối hoàn hảo.
Xem chi tiết

