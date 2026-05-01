Audi e-Tron "dính án" triệu hồi do chân phanh mất tác dụng.

Hãng xe sang Đức đang phải triệu tới gần 19.000 chiếc xe điện Audi e-Tron tại thị trường Mỹ, do lỗi hệ thống phanh có thể làm tăng nguy cơ tai nạn.

Audi e-Tron GT và Porsche Taycan

Cơ quan Quản lý An toàn Đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA) đã thông báo đợt triệu hồi mới đối với mẫu xe điện Audi e-Tron do lỗi ở hệ thống phanh có thể khiến người lái không dừng được xe, làm tăng nguy cơ tai nạn khi xe di chuyển trên đường.

Nguyên nhân nằm ở quá trình sản xuất của nhà cung cấp, gây ảnh hưởng đến sự kết nối giữa bàn đạp chân phanh và trợ lực phanh, điều này có thể khiến phanh không có tác dụng trong các điều kiện lái thông thường và chỉ có thể dừng lại một cách bị động khi tính năng phanh khẩn cấp được kích hoạt.

Tổng cộng, Audi sẽ phải triệu hồi 18.853 xe e-Tron tại thị trường Mỹ do lỗi trên, thuộc đời từ năm 2019 đến năm 2024, gồm cả phiên bản e-Tron thường và biến thể e-Tron Sportback. Dự kiến, các ôtô điện trong diện ảnh hưởng sẽ được kiểm tra và siết chặt lại khớp nối giữa chân phanh và bộ trợ lực để khắc phục lỗi hoàn toàn.

Trước đó, vào tháng 7/2025, tập đoàn Volkswagen cũng đã thông báo triệu hồi bộ đôi Audi e-Tron GT và Porsche Taycan tại Mỹ do lỗi hệ thống treo khí nén có thể khiến người lái mất khả năng điều khiển, tăng nguy cơ va chạm khi di chuyển trên đường.