Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Yamaha Motor Việt Nam lên tiếng về tai nạn tại giải đua môtô Cần Thơ

Trong khuôn khổ vòng đua chung kết giải đua xe môtô quốc gia tại Cần Thơ, một vận động viên gặp sự cố và ngã xe, dẫn đến chấn thương nặng và không qua khỏi.

Tâm Võ
Video: Vụ tai nạn trên đường đua khiến một tay đua tử vong.

Chiều ngày 30/4 vừa qua, trong khuôn khổ Giải đua môtô sân tròn cúp vô địch quốc gia năm 2026 tại sân vận động Cần Thơ, một sự cố đáng tiếc đã xảy ra. Cụ thể, tại lượt chạy thứ 10 (chung kết), vận động viên Đ.H.Q.H điều khiển chiếc Yamaha Exciter 150 đã mất lái khi tiến vào khúc cua số 3, dẫn đến tai nạn đáng tiếc.

Tại nạn tại giải đua xôn xao, BTC lên tiếng

Cú ngã khiến tay đua văng xa, va đập mạnh xuống mặt đường, hàng rào khán đài và bất động. Ngay sau đó, đội ngũ y tế và xe cứu thương đã có mặt để sơ cứu và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Nạn nhân được xác định đa chấn thương nặng, gồm gãy cột sống cổ và chấn thương sọ não. Đến rạng sáng ngày 1/5, nạn nhân đã không thể qua khỏi.

Tay đua trẻ (đi sau) không may bị tai nạn tử vong tại giải đua môtô tại TP.Cần Thơ.

Hình ảnh về sự cố nhanh chóng được chia sẻ xôn xao mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra tiếc thương với tay đua trẻ tuổi, cũng không ít người tỏ ra thắc mắc về công tác giám sát và đảm bảo an toàn của giải đấu.

Theo ông Trương Công Quốc Việt - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, kiêm phó ban tổ chức giải đua, cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định là xe vận động viên gặp trục trặc kỹ thuật.

Nhiều bình luận trên MXH đặt dấu hỏi về vấn đề an toàn của ban tổ chức giải.

"Kết quả kiểm tra cho thấy xe bị sự cố luppe, khiến động cơ dừng đột ngột, dẫn đến té ngã", ông nói thêm rằng tình trạng này có thể xảy ra khi xe chạy tốc độ cao, động cơ quá nóng.

Yamaha Motor Việt Nam không tham gia giải đua

Chia sẻ về tai nạn đáng tiếc này, đại diện của Yamaha Motor Việt Nam cho biết:

“Chúng tôi vô cùng đau buồn khi biết tin về sự ra đi đầy bi kịch của một tay đua trong một cuộc đua môtô được tổ chức bởi một đơn vị độc lập tại Cần Thơ. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, bạn bè của tay đua, cũng như toàn thể cộng đồng đam mê môtô thể thao bị ảnh hưởng bởi sự việc này. Sự mất mát một sinh mạng là nỗi đau vô cùng lớn, và chúng tôi xin chia sẻ nỗi đau cùng tất cả mọi người.

Đồng thời, với tư cách là một nhà sản xuất xe máy, chúng tôi luôn tin rằng an toàn là giá trị cốt lõi trong mọi hoạt động liên quan đến đua xe. Việc đảm bảo các biện pháp an toàn, quy định và môi trường phù hợp là điều thiết yếu để bảo vệ tính mạng con người.

Hiện trường tay đua gặp sự cố đáng tiếc tại giải đua môtô Cần Thơ.

Nhận được một số câu hỏi từ các đơn vị truyền thông, báo chí, chúng tôi xin làm rõ rằng giải đua này được tổ chức bởi một đơn vị độc lập, Yamaha hoàn toàn không tham gia vào giải đua này, vì vậy, chúng tôi không rõ liệu xe tai nạn đã bị chỉnh sửa, thay đổi các thông số kỹ thuật, bao gồm động cơ để đua hay không. Yamaha cũng không rõ cách thức quản lý an toàn trong cuộc đua đã được thực hiện ra sao.

Chúng tôi chân thành hy vọng rằng sự việc sẽ được làm sáng tỏ thông qua một cuộc điều tra đúng đắn để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra trong các giải đua tương lai.”

Giải đấu được Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ cùng Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam phối hợp tổ chức. Hiện nguyên nhân chính thức của vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng phối hợp làm rõ.

Ngày 30/4, tại Sân vận động Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ phối hợp với các đơn vị tổ chức Giải đua Mô tô sân tròn Cúp Vô địch quốc gia năm 2026.

Giải đua mô tô năm nay có 59 vận động viên đến từ 28 câu lạc bộ trên toàn quốc tranh tài, tham gia thi đấu ở 3 hệ: 19 vận động viên hệ phong trào, dòng xe 2 thì SUZUKI SPORT; 24 vận động viên hệ chuyên nghiệp, dòng xe 4 thì EXCITER dung tích xi lanh 150 cc; 16 vận động viên hệ chuyên nghiệp, dòng xe 2 thì YAZ dung tích xi lanh 125 cc.

Giải đua lần này còn có sự góp mặt của những tay đua nổi tiếng đến từ các câu lạc bộ đã có thành tích xuất sắc ở những năm qua trong làng đua mô tô thể thao trên toàn quốc.

#tai nạn tại giải đua môtô Cần Thơ #chung kết giải đua xe môtô quốc gia #đua xe môtô quốc gia tại Cần Thơ #Yamaha Motor Việt Nam #Yamaha #đua xe

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới