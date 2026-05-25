[GALLERY] API Claude AI siêu rẻ hóa ra đang bán luôn dữ liệu người dùng

Chợ đen API Claude AI tại Trung Quốc đang bán quyền truy cập rẻ hơn 90%, nhưng phía sau mức giá hấp dẫn là nguy cơ lộ toàn bộ dữ liệu cá nhân và công việc.

Làn sóng dịch vụ AI giá rẻ bất thường đang bùng nổ tại Trung Quốc khi hàng loạt tài khoản trên Taobao, Telegram, GitHub và các diễn đàn lập trình đồng loạt rao bán quyền truy cập Anthropic Claude AI với mức giá thấp hơn tới 90% so với API chính thức, tạo nên một “thị trường ngầm” khiến giới công nghệ toàn cầu bắt đầu báo động.
Nhiều người bán quảng cáo rằng chỉ với một phần nhỏ chi phí, người dùng đã có thể sử dụng Claude Opus, GPT-5 hoặc Gemini không giới hạn, hỗ trợ cả Cursor và VSCode mà không cần VPN, trong khi tốc độ phản hồi được cam kết tương đương máy chủ gốc từ OpenAI hay Anthropic.
Theo điều tra của Oxford China Policy Lab, các dịch vụ này vận hành thông qua mạng lưới “transfer station” – những trạm trung chuyển AI đặt máy chủ ở nước ngoài nhằm chuyển tiếp yêu cầu của người dùng tới các mô hình AI lớn rồi trả kết quả ngược trở lại, giúp vượt qua các rào cản truy cập và cắt giảm chi phí xuống mức cực thấp.
Điều đáng sợ là phần lớn tài khoản API giá rẻ được tạo ra bằng cách khai thác tín dụng miễn phí, chia sẻ trái phép gói doanh nghiệp hoặc thậm chí sử dụng thông tin thẻ tín dụng đánh cắp, trong khi một số mạng lưới còn thuê người tại các quốc gia thu nhập thấp để xác minh danh tính bằng giấy tờ và quét khuôn mặt nhằm vượt qua lớp kiểm duyệt của Anthropic.
Tuy nhiên, cú sốc lớn nhất nằm ở chỗ người dùng không hề nhận được mô hình AI mà họ nghĩ mình đang trả tiền để sử dụng, bởi nghiên cứu từ Trung tâm CISPA Helmholtz cho thấy nhiều dịch vụ proxy đã tráo đổi model, ví dụ quảng cáo Gemini-2.5 nhưng thực chất chỉ trả về các mô hình yếu hơn hoặc AI nội địa Trung Quốc như Qwen và MiniMax được dán nhãn giả mạo.
Nguy hiểm hơn, toàn bộ câu lệnh, đoạn mã nguồn, dữ liệu nội bộ doanh nghiệp và phản hồi AI đều bị ghi lại trên server của bên trung gian, biến người dùng thành “mỏ dữ liệu sống” cho các mạng lưới khai thác thông tin mà gần như không tồn tại bất kỳ cơ chế bảo vệ quyền riêng tư nào.
Các chuyên gia cảnh báo đây là rủi ro đặc biệt nghiêm trọng đối với lập trình viên và doanh nghiệp khi nhiều coding agent AI hiện được dùng để xử lý mã nguồn, logic xác thực và API nội bộ, đồng nghĩa việc sử dụng dịch vụ Claude AI chợ đen có thể khiến toàn bộ dữ liệu công ty bị chuyển thẳng tới máy chủ của bên thứ ba không rõ danh tính.
Cuộc chiến giữa các hãng AI Mỹ và thị trường proxy ngầm hiện đang leo thang mạnh mẽ khi Anthropic cho biết đã phát hiện khoảng 24.000 tài khoản gian lận liên quan tới nhiều công ty AI Trung Quốc, cho thấy phía sau những lời quảng cáo “AI giá rẻ” thực chất là một hệ sinh thái khai thác dữ liệu quy mô công nghiệp, nơi người dùng tưởng mình mua được món hời nhưng cuối cùng lại chính là “món hàng” bị đem bán.
