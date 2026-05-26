Xe hạng A sụt giảm nghiêm trọng - tháng 4/2026, Toyota Wigo "trắng tay"

Phân khúc xe hạng A cỡ nhỏ, giá rẻ tại thị trường Việt Nam vừa ghi nhận mức sụt giảm kỷ lục, trong tháng 4/2026 chỉ có 174 chiếc được bàn giao đến khách hàng.

Thị trường ôtô Việt Nam ghi nhận cột mốc kỷ lục đối với nhóm xe đô thị cỡ nhỏ trong tháng 4/2026 vừa qua. Tổng lượng xe tiêu thụ toàn phân khúc hạng A đã rơi xuống mức thấp nhất trong vòng ba năm qua khi chỉ đạt tổng cộng 174 chiếc. Đây là tín hiệu báo động rõ ràng nhất cho thấy nhóm phương tiện từng một thời thống trị danh mục xe giá rẻ đang trải qua giai đoạn thoái trào mạnh mẽ.

Sự suy giảm này đi kèm một hiện tượng chưa từng có tiền lệ tại thị trường xe trong nước khi toàn bộ doanh số của phân khúc chỉ do một cái tên duy nhất gánh vác. Hyundai i10 tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu nhưng cũng không tránh khỏi xu hướng lao dốc chung.

Theo đó, mẫu xe Hàn Quốc đạt mức bán 174 chiếc trong tháng 4, sụt giảm tương đối mạnh so với kết quả 255 chiếc của tháng trước đó. Mặc dù vậy, thành tích này vẫn giúp i10 nâng lượng xe tổng cộng từ đầu năm lên 966 chiếc, đồng thời biến đây trở thành đại diện độc nhất phát sinh số liệu bán hàng trong tháng.

Trái ngược với sự đơn độc của mẫu xe dẫn đầu, thương hiệu cạnh tranh trực tiếp là Toyota Wigo lại ghi nhận trạng thái đóng băng hoàn toàn. Mẫu xe đến từ Nhật Bản chạm đáy với doanh số bằng không trong tháng 4, tiếp nối đà suy giảm nghiêm trọng từ mức vỏn vẹn hai chiếc của tháng 3.

Sau bốn tháng khởi đầu năm, lượng xe Wigo bàn giao tới tay khách hàng dừng lại ở con số 200 chiếc. Kết quả lũy kế này thậm chí còn thấp hơn cả lượng tiêu thụ trung bình của một tháng trong năm ngoái, phản ánh thực tế khó khăn khi đối thủ Kia Morning cũng từ lâu không còn công bố dữ liệu kinh doanh.

Thực trạng ảm đạm của nhóm xe hạng A xuất phát từ sự thay đổi lớn trong hành vi mua sắm của người tiêu dùng nội địa. Khách hàng hiện nay có xu hướng dịch chuyển dòng tiền sang các phân khúc cao hơn như sedan cỡ B hoặc các dòng xe gầm cao đô thị, nơi sở hữu không gian rộng rãi cùng trang bị tối ưu hơn nhưng mức giá chênh lệch không quá nhiều.

Thêm vào đó, thị trường ngày càng xuất hiện nhiều dòng ôtô điện cỡ nhỏ với tầm giá tương đương, mang đến lựa chọn kinh tế và công nghệ mới cho tệp khách hàng mua xe lần đầu. Sự cạnh tranh gay gắt từ cả xe xăng truyền thống lẫn làn sóng xe điện mới đang thu hẹp đáng kể đất diễn của xe hạng A, khiến phân khúc này ngày càng mất đi vị thế vốn có và phải dựa dẫm hoàn toàn vào sức hút của Hyundai i10.