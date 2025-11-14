Hà Nội

Xe

Toyota Fortuner đắt khách ở Việt Nam, nhưng ế ẩm và bị khai tử tại Úc

Toyota Fortuner sẽ bị "khai tử" tại Úc vào năm 2026. Dù bán chạy ở Việt Nam, mẫu SUV này thất bại tại Úc và bị các đối thủ như Ford Everest và Isuzu MU-X bỏ xa.

Thảo Nguyễn
Video: Đánh giá Toyota Fortuner Legender 2020 tại Việt Nam.

Là mẫu xe thống trị doanh số ở các thị trường như Ấn Độ hay Việt Nam, nhưng chiếc SUV 7 chỗ Toyota Fortuner sắp phải đối mặt với kết cục đáng buồn tại Úc. Toyota Australia vừa chính thức xác nhận việc Fortuner sẽ kết thúc sản xuất tại quốc gia này vào giữa năm 2026, khép lại vòng đời 11 năm kể từ khi ra mắt.

Nguyên nhân chính cho quyết định "khai tử" này là doanh số không thể cạnh tranh. Dữ liệu 10 tháng đầu năm ghi nhận Toyota Fortuner chỉ bán được 2.928 xe. Con số này bị các đối thủ trực tiếp bỏ xa một cách thảm hại, khi Ford Everest đạt doanh số 21.915 xe và Isuzu MU-X bán được 12.499 xe.

2-6251.jpg
Toyota Fortuner đắt khách ở Việt Nam, nhưng ế ẩm và bị khai tử tại Úc.

Nhìn lại lịch sử, kết quả kinh doanh hàng năm tốt nhất của Fortuner chỉ là 4.614 xe, đạt được vào năm 2022. Ngay trong năm đó, Everest đã bán 10.314 xe và MU-X là 10.987 xe. Đáng chú ý, mẫu xe đắt tiền hơn là Toyota Land Cruiser Prado đạt doanh số lên tới 20.710 xe.

Doanh số trung bình cả năm của Fortuner trong giai đoạn 2016-2024 chỉ vọn vẹn 3.481 xe. Mẫu xe này liên tục bị Prado đắt tiền hơn vượt mặt, ngay cả trong năm 2024 khi Prado bị gián đoạn nguồn cung để chuyển đổi thế hệ. Toyota chỉ giao 3.042 chiếc Fortuner trong 2024, so với 9.802 xe Prado.

4-5887.jpg
Dữ liệu 10 tháng đầu năm ghi nhận Toyota Fortuner chỉ bán được 2.928 xe. Con số này bị các đối thủ trực tiếp bỏ xa một cách thảm hại.

Phát biểu về quyết định này, ông Sean Hanley, Phó chủ tịch phụ trách bán hàng và tiếp thị của Toyota Australia, thừa nhận rằng thị hiếu của khách hàng đang thay đổi. Ông cho biết Fortuner là một sản phẩm tuyệt vời và đã tìm được một lượng khách hàng trung thành nhưng hãng vẫn quyết định ngừng sản xuất để tập trung vào các dòng xe khác.

Toyota cho biết khách hàng Úc đã bắt đầu chuyển dịch sang các dòng xe khác trong danh mục sản phẩm của hãng. Nhiều người quay trở lại với xe bán tải Hilux hoặc chuyển lên các dòng SUV cao cấp hơn như Land Cruiser và Land Cruiser Prado.

3-50.jpg
Fortuner là một sản phẩm tuyệt vời và có được một lượng khách hàng trung thành nhưng hãng vẫn quyết định ngừng sản xuất để tập trung vào các dòng xe khác.

Chiếc Fortuner 7 chỗ ra mắt tại Australia vào năm 2015, sử dụng chung nền tảng với Hilux và động cơ turbo-diesel 2.8L. Mẫu xe được định vị là một lựa chọn thay thế cho dòng SUV Kluger (chỉ chạy xăng) và có giá khởi điểm rẻ hơn đối thủ Ford Everest.

Tuy nhiên, dù rẻ hơn, Fortuner chưa bao giờ thực sự thành công trong việc cạnh tranh với Everest, mẫu xe cũng dựa trên khung gầm bán tải Ranger nhưng được Ford định vị tiệm cận với cả Toyota Land Cruiser Prado.

Trong khi Fortuner sẽ bị dừng bán, Toyota Australia đang chuẩn bị cho sự ra mắt của Hilux thế hệ mới, sau khi Land Cruiser Prado thế hệ mới đã có mặt tại đây vào cuối năm 2024.

Xe

Toyota Việt Nam khẳng định, chưa tăng giá Camry và Fortuner nhập khẩu

Trước thông tin tăng giá Toyota Camry, Fortuner từ 8-12 triệu đồng, hãng phản hồi không có bất kỳ quyết định hoặc thông báo nào về việc điều chỉnh giá lần này.

Video: trải nghiệm Toyota Collora Cross HEV tại Việt Nam.

Từ ngày 26/8 – 28/8/2025, xuất hiện thông tin trang chủ Toyota Việt Nam có sự thay đổi giá xe Toyota Camry theo hướng tăng thêm 12 triệu đồng cho cả 3 phiên bản. Cụ thể:

Xe

Kia sắp ra mắt SUV Tasman, "đấu" Ford Everest và Toyota Fortuner

Kia đang chính thức nghiên cứu khả năng phát triển một mẫu SUV khung gầm rời hoàn toàn mới, được xây dựng trên nền tảng mẫu bán tải Tasman vừa ra mắt.

Video: Ra mắt bán tải Kia Tasman, đấu Toyota Hilux và Ford Ranger.

Dù chưa được phê duyệt sản xuất, dự án này được xem là bước đi chiến lược nhằm mở rộng sự hiện diện của Kia trong phân khúc SUV off-road cỡ trung, nơi có sự tham chiến của những cái tên quen thuộc như Ford Everest, Toyota Fortuner hay Isuzu MU-X.

Xe

Toyota Fortuner Mild-hybrid 2025 ra mắt, giá từ 1,36 tỷ đồng

Toyota Fortuner hybrid 2025 mới được trang bị công nghệ "Neo Drive" – hệ thống hybrid nhẹ 48V từng xuất hiện trên Urban Cruiser Hyryder và Glanza.

1-8977.png
Theo đó Toyota Fortuner Mild-hybrid có giá bán khởi điểm từ 4,472 triệu rupee (khoảng 1,362 tỷ đồng). Phiên bản cao cấp Legender cũng được trang bị hệ thống hybrid nhẹ, giá hơn 5 triệu rupee (tương đương 1,526 tỷ đồng). Xe sẽ bắt đầu được nhận đơn đặt hàng từ hôm nay và bàn giao từ tháng 6/2025.
2-7858.png
Đúng như tên gọi, thay đổi lớn nhất của Toyota Fortuner hybrid nằm ở động cơ. Fortuner Mild-hybrid được trang bị công nghệ "Neo Drive" – hệ thống hybrid nhẹ 48V từng xuất hiện trên Urban Cruiser Hyryder và Glanza. Hệ thống này hỗ trợ cho động cơ diesel 2.8L, duy trì công suất 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm.
