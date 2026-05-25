[GALLERY] 3 tựa game “dead game” khiến game thủ tiếc nuối nhất

Dù đã đóng máy chủ từ lâu, Evolve, Robocraft và Battleborn vẫn là những cái tên khiến nhiều game thủ mong được chơi lại ít nhất một lần trong đời.

Thiên Trang (TH)
Sự phát triển chóng mặt của ngành game online khiến khái niệm “dead game” ngày càng trở nên quen thuộc, nhưng khác với việc ít người chơi, nhiều tựa game thậm chí đã bị gỡ khỏi cửa hàng, đóng máy chủ vĩnh viễn và chỉ còn tồn tại trong ký ức của cộng đồng game thủ trung thành.
Trong số đó, Evolve luôn được xem là một trong những cái tên đáng tiếc nhất khi từng sở hữu lối chơi bất đối xứng cực kỳ sáng tạo, cho phép bốn người phối hợp săn quái vật khổng lồ do một người chơi khác điều khiển trong những trận chiến đầy căng thẳng và khác biệt so với phần lớn game bắn súng cùng thời.
Điểm hấp dẫn của Evolve nằm ở việc mỗi quái vật đều có bộ kỹ năng riêng biệt, tạo ra trải nghiệm chiến thuật rất khác nhau, nhưng mô hình DLC gây tranh cãi cùng việc cộng đồng suy giảm quá nhanh đã khiến tựa game này không thể duy trì sức hút dù từng được đánh giá là “đi trước thời đại”.
Robocraft cũng là cái tên khiến nhiều game thủ tiếc nuối khi cho phép người chơi tự tay lắp ráp phương tiện chiến đấu từ hàng loạt bộ phận khác nhau, sau đó mang những cỗ máy kỳ quái ấy bước vào các trận chiến trực tuyến đầy hỗn loạn nhưng vô cùng sáng tạo.
Sức hút lớn nhất của Robocraft nằm ở cảm giác tự thiết kế, chỉnh sửa rồi thử nghiệm chiến thuật mới liên tục, tuy nhiên sau nhiều năm cập nhật thiếu ổn định và sự thay đổi xu hướng của cộng đồng, trò chơi dần đánh mất lượng người chơi đông đảo như thời kỳ đỉnh cao.
Trong khi đó, Battleborn từng được xem là “ngôi sao tương lai” của dòng game hero shooter nhờ phong cách hoạt hình bắt mắt cùng hệ thống nhân vật đa dạng, nhưng số phận của trò chơi lại thay đổi hoàn toàn khi phải cạnh tranh trực tiếp với cơn sốt Overwatch từ Blizzard Entertainment.
Dù được không ít game thủ đánh giá là sở hữu gameplay chất lượng và có chiều sâu chiến thuật riêng, Battleborn vẫn nhanh chóng chìm nghỉm vì ra mắt không đúng thời điểm, khiến trò chơi gần như không bao giờ có cơ hội thực sự để khẳng định vị thế trên thị trường game online đầy khốc liệt.
Cho tới hiện tại, dù các máy chủ đã đóng cửa hoặc cộng đồng không còn đông đảo như trước, Evolve, Robocraft và Battleborn vẫn thường xuyên được nhắc lại trên các diễn đàn game như những “huyền thoại dang dở”, minh chứng cho việc một tựa game hay đôi khi vẫn có thể thất bại vì chiến lược phát hành, thời điểm ra mắt hoặc sự thay đổi quá nhanh của thị trường game hiện đại.
