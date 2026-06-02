Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Gần 6.000 xe Toyota đến tay khách Việt trong tháng 5/2026

Toyota Việt Nam (TMV) vừa công bố doanh số bán hàng trong tháng 5/2026 đạt 5.994 xe (bao gồm xe Lexus), nâng tổng doanh số tích lũy năm 2026 lên 28.916 xe,.

Nguyễn Thảo
Video: Người dùng trải nghiệm đánh giá Toyota Yaris Cross HEV.

Cụ thể, doanh số toàn quốc của các mẫu xe Toyota trong tháng 5/2026 đạt 5.653 xe, bao gồm 1.490 xe lắp ráp trong nước và 4.163 xe nhập khẩu nguyên chiếc. Từ đó nâng tổng doanh số tích lũy năm 2026 lên 28.916 xe, ghi nhận sự tăng trưởng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

1-3025.jpg
Gần 6.000 xe Toyota đến tay khách Việt trong tháng 5/2026.

Kết thúc tháng 5/2026, doanh số xe Hybrid Electric của TMV cũng ghi nhận mức tăng trưởng với 999 xe bán ra, tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 5/2026, Yaris Cross là mẫu xe bán chạy nhất của TMV với 1.430 xe. Xếp thứ hai, Veloz Cross đạt 797 xe. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Corolla Cross, Innova Cross, Hilux và Vios với doanh số tương ứng 774 xe, 733 xe, 648 xe và 626 xe.

2-6491.jpg
Trong tháng 5/2026, Yaris Cross là mẫu xe bán chạy nhất của TMV với 1.430 xe.

Ở phân khúc xe hạng sang, Lexus bán được 341 xe trong tháng 5, tăng 14% so với tháng trước. Lũy kế đến nay, Lexus đã bàn giao tổng cộng 17.105 xe tới khách hàng Việt Nam kể từ khi thương hiệu chính thức được giới thiệu tại thị trường.

#Gần 6.000 xe Toyota đến tay khách Việt #Toyota Việt Nam #bán xe #Yaris Cross #tháng 5/2026 #xe nhập khẩu

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Cận cảnh Toyota Corolla Altis 2026 từ 640 triệu đồng, sắp về Việt Nam

Toyota Motor Philippines vừa ra mắt hai phiên bản Toyota Corolla Altis 2026, đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ sang xu hướng điện hóa của mẫu xe sedan ăn khách này.

6-8397.jpg
Toyota Motor Philippines vừa chính thức ra mắt hai phiên bản hybrid hoàn toàn mới cho dòng Toyota Corolla Altis, đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ sang xu hướng điện hóa của mẫu xe sedan ăn khách này. Hai phiên bản mới gồm Corolla Altis 1.8 G HEV CVT và 1.8 E HEV CVT.
1-5562.jpg
Việc ra mắt hai phiên bản Toyota Corolla Altis HEV 2026 mới đồng nghĩa với việc hãng xe Nhật Bản sẽ loại bỏ phiên bản 1.8 G GR-S CVT trước đây. Như vậy, phiên bản E CVT xăng cơ bản hiện là lựa chọn duy nhất không hybrid trong dòng Corolla Altis 2026.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Mitsubishi Xforce 2026 từ 605 triệu tại Việt Nam, "đấu" Toyota Yaris Cross

Mitsubishi Xforce 2026 về Việt Nam lược bỏ hai bản (Exceed, Premium) và thay bằng bản Luxury. Hai bản còn lại vẫn là GLX tiêu chuẩn và Ultimate cao cấp.

10-5695.jpg
Trong lần ra mắt này, Mitsubishi Xforce 2026 nâng cấp đã được tinh gọn còn 3 phiên bản với sự xuất hiện của phiên bản Luxury hoàn toàn mới. Các phiên bản GLX và Ultimate được nâng cấp trang bị với mức giá mới hấp dẫn, tiếp tục mang đến những giá trị tối ưu cho khách hàng Việt.
9-2956.jpg
Mẫu xe SUV cỡ B này vẫn sở hữu thiết kế mang đậm dấu ấn ngôn ngữ Dynamic Shield với lưới tản nhiệt hình khối vững chãi. Hệ thống đèn LED T-Shape đặc trưng đồng bộ từ trước ra sau mang lại hiệu ứng thị giác bề thế và mạnh mẽ, tăng cường khả năng chiếu sáng và nhận diện từ xa.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Toyota Land Cruiser FJ nhận cọc tại Việt Nam, giá khoảng 1,198 tỷ đồng?

Theo tư vấn viên bán hàng của các đại lý Toyota đang mời khách hàng cọc xe, Land Cruiser FJ sẽ có giá tương đương với "đàn anh" Fortuner bản tầm trung.

1-554.jpg
Mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser FJ 2026 đã được mở bán chính thức tại thị trường Thái Lan, ngay lập tức giới tư vấn viên bán hàng của các đại lý Toyota chính hãng tại Việt Nam đã bắt đầu đưa ra các thông tin về giá bán để mời chào khách hàng đặt xe.
2-8606.jpg
Để nhắc lại, vào tháng 3/2026 Toyota đã bán Land Cruiser FJ tại Thái Lan với một phiên bản cao cấp duy nhất. Giá khởi điểm của mẫu xe SUV địa hình cỡ nhỏ đầy cá tính này được công bố là 1.269.000 Baht (tương đương 1,031 tỷ đồng).
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới