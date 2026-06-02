Toyota Việt Nam (TMV) vừa công bố doanh số bán hàng trong tháng 5/2026 đạt 5.994 xe (bao gồm xe Lexus), nâng tổng doanh số tích lũy năm 2026 lên 28.916 xe,.

Cụ thể, doanh số toàn quốc của các mẫu xe Toyota trong tháng 5/2026 đạt 5.653 xe, bao gồm 1.490 xe lắp ráp trong nước và 4.163 xe nhập khẩu nguyên chiếc. Từ đó nâng tổng doanh số tích lũy năm 2026 lên 28.916 xe, ghi nhận sự tăng trưởng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Gần 6.000 xe Toyota đến tay khách Việt trong tháng 5/2026.

Kết thúc tháng 5/2026, doanh số xe Hybrid Electric của TMV cũng ghi nhận mức tăng trưởng với 999 xe bán ra, tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 5/2026, Yaris Cross là mẫu xe bán chạy nhất của TMV với 1.430 xe. Xếp thứ hai, Veloz Cross đạt 797 xe. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Corolla Cross, Innova Cross, Hilux và Vios với doanh số tương ứng 774 xe, 733 xe, 648 xe và 626 xe.

Ở phân khúc xe hạng sang, Lexus bán được 341 xe trong tháng 5, tăng 14% so với tháng trước. Lũy kế đến nay, Lexus đã bàn giao tổng cộng 17.105 xe tới khách hàng Việt Nam kể từ khi thương hiệu chính thức được giới thiệu tại thị trường.